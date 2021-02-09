Томас Бах: Пекин готов встречать лучших спортсменов мира в 2022 году

Алматы. 8 февраля. Kazakhstan Today - XXIV зимние Олимпийские игры откроются в Пекине 4 февраля 2022 года, передает Kazakhstan Today.





Несмотря ни на какие сложности, связанные с пандемией, можно с уверенностью сказать, что Китай готов встречать лучших спортсменов мира по зимним видам спорта, отметил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в письме генеральному директору Китайской медиакорпорации Шэнь Хайсюну.

По его словам, этим летом в Токио пройдут летние Олимпийские и Паралимпийские игры, а через год в китайской столице соберутся представители зимних видов спорта, чтобы разыграть более ста комплектов олимпийских наград. Он выразил благодарность Китаю за долгосрочную поддержку и приверженность олимпийскому движению, сообщает Международное радио Китая.

Томас Бах подчеркнул, что у МОК нет никаких причин сомневаться в успехе проведения Олимпийских игр летом 2021 года в Токио. Церемония открытия Игр пройдет 23 июля. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Он напомнил, что недавно во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином стороны выразили намерение всеми силами отстаивать олимпийский дух, выступая против политизации спорта. Лидер Китая выразил уверенность в успешном проведении соревнований, - заявил Томас Бах. Он выразил благодарность мировому сообществу за поддержку Олимпиады и уверенность в работе организаторов по подготовке к Олимпийским играм в Токио и "Белым" Играм в Пекине в течение ближайших 14 месяцев.

Глава МОК напомнил, что ГА ООН на своей последней сессии выразила одобрение по случаю проведения ближайших Олимпийских и Паралимпийских игр. Мировые лидеры, собравшиеся недавно на саммите G20, также заявили о своей решительной поддержке летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио и зимних Олимпийских игр в Пекине. "Единство делает нас сильнее" - резюмировал Томас Бах в своем послании главе Медиакорпорации Китая.

Напомним, что 1-2 февраля состоялась встреча глав делегаций зимних Олимпийских игр 2022 и Всемирная конференция трансляции зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022. Мероприятия будут способствовать упорядоченной подготовке к зимней Олимпиаде 2022 в Пекине.

Встреча прошла в онлайновом формате. Бах в своем выступлении отметил, что Китай добился выдающихся успехов в противостоянии эпидемии коронавирусной инфекции, благодаря чему МОК полон уверенности в успешном проведении зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.

Кроме того, на прошлой неделе Китай показал факелы Олимпиады и Паралимпиады 2022 года. Факелам дали название "Взлет".

Внешний вид факела зимней Олимпиады напоминает две ленты, закрученные снизу вверх по спирали, одна из них - серебристая, другая - красного цвета. Это символизирует "Встречу льда и пламени, взлет энтузиазма, озарение льда и снега, тепло во всем мире". Дизайн факела пекинской зимней Паралимпиады выполнен в серебристом и золотом цветах, которые, по замыслу дизайнеров, символизируют "смелость, решимость, мотивацию и равенство". Внизу факела азбукой для слепых обозначено: "Зимняя Паралимпиада-2022 в Пекине".

По мнению МОК, дизайн факелов стал символом сочетания в Олимпиаде спорта, культуры, науки и техники. Факелы воплощают китайскую культуру и искусство, сочетая культурное наследие с технологическими инновациями. Они воплощают олимпийский дух и образ первого в мире города, принимающего и зимнюю, и летнюю Олимпиады.

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