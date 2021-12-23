Раимкулова назвала ошибкой закрытие центров олимпийской подготовки

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Глава ведомства признала, что сокращение количества центров олимпийской подготовки с девяти до трёх было ошибкой, и заверила, что министерство исправит это упущение, сообщает sports.kz.
В 2020 году было поручение главы государства о сокращении штатной численности квазигосударственных организаций. С целью выполнения этого поручения было сокращено количество ЦОП, сократили только работников административно-управленческого аппарата, ни тренеры, ни спортсмены не пострадали. История показала, что это был неправильный шаг. Сегодня мы работаем над тем, чтобы восстановить эти девять центров олимпийской подготовки вместе с управляющим аппаратом, но более рационально", - сообщила Раимкулова.
По её словам, время проходит, и появляются новые возможности, новые виды спорта, поэтому перед министерством стоит задача модернизации в спорте.
Мы примем ряд усовершенствований, при которых талантливый ребёнок будет идти от самого начала под руководством талантливых тренеров и будет знать, что он никогда не останется на улице. Когда он захочет, он сможет продолжать обучение в высшем учебном заведении. При определённых успехах он будет освобождаться от сдачи ЕНТ, будет в штате национальных команд", - рассказала министр.
Она добавила, что после выступления казахстанской сборной на прошедшей олимпиаде возникло очень много вопросов, в частности, к системе подготовки спортсменов, которая требует усовершенствования.
Есть вопросы по подготовке резерва. После того как ребята подходят к национальной сборной, они проходят сразу в несколько организаций: и в центр олимпийской сборной, и в школу высшего мастерства. Получается, что целенаправленная подготовка размыта. Многие ребята, показывающие особые результаты, не могут пройти в штат сборной, потому что с 1994 года в сборной всего тысяча штатных единиц. Тогда было 60 видов спорта, но сейчас этого сверхнедостаточно. Мы поставили задачу в законодательном порядке увеличить штат до трёх тысяч единиц", - сообщила министр.