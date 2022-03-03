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Абаев рассказал о дефиците спортзалов и плохом состоянии спортивных объектов в РК

02.03.2022, 13:32 3236
Абаев рассказал о дефиците спортзалов и плохом состоянии спортивных объектов в РК
Фото: wikipedia.org
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Министр культуры и спорта Даурен Абаев считает, что данные отчетов о состоянии спортивной инфраструктуры Казахстана не соответствуют реальному положению дел, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Надо признать: в неудовлетворительном техническом состоянии находятся некоторые здания республиканских организаций. Мне лично удалось убедиться в этом. У нас велотрек "Сарыарка" - прекрасное здание, но уже требует достаточно серьезного ремонта. Мы не можем там сейчас провести ни одно мероприятие крупного уровня. Велотрек соответствует всем мировым стандартам, но течет крыша. Или построили к Азиаде шикарный комплекс "Алатау" - уже в полуаварийном состоянии, там идет трещина. Надо тоже разбираться. Какие-то финансовые средства, естественно, придется перенаправить туда ", - рассказал Абаев на расширенном заседании коллегии ведомства, сообщает Sputnik

 
По его словам, анализ показывает, что в стране не хватает крытых спортзалов. 
 

Общая потребность в спортзалах по стране составляет свыше полутора миллионов квадратных метров, фактическое наличие - 1 029 тысяч квадратных метров. Таким образом, дефицит составляет более 500 тысяч квадратных метров", - цитирует Абаева Zakon.kz

 
Больше всего спортобъектов не хватает в Туркестанской, Алматинской областях, Нур-Султане и Шымкенте. Более благоприятная ситуация в Павлодарской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях. 
 

Но даже в этих регионах речь идет о дефиците", - подчеркнул министр. 

 
Он отметил, что анализ основан на цифрах от местных акиматов и не исключено, что в реальности все еще хуже. 
 

Некоторые регионы представляют футбольными полями заброшенные поля без ограждений, с голыми воротами на окраине поселка. Их тоже считают", - сказал Абаев.

 
По его словам, для исправления ситуации разработан план-график развития спортивной инфраструктуры. Запланированы строительство 114 новых объектов, реконструкция и модернизация 21 объекта, дооснащение инвентарем шести крупных объектов. 
 

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На участие в Олимпийских играх было потрачено 248 млн тенге

23.02.2022, 17:33 21466
На участие в Олимпийских играх было потрачено 248 млн тенге
Фото: gazeta.ru
НУР-СУЛТАН. 23 ФЕВРАЛЯ - Как сообщил генеральный секретарь НОК Андрей Крюков на брифинге в СЦК, на непосредственное участие в Олимпийских играх затрачено 248 миллионов тенге, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Затраты, произведенные непосредственно на участие в Олимпийских играх - 248 млн тенге, из которых 107 млн оплачены компании AirAstana за предоставление чартера", - сказал генеральный секретарь НОК РК Андрей Крюков. 

 
По подготовке национальных сборных команд к Олимпийским играм затраты составили 789 млн тенге. Участвовали в подготовительных учебно-тренировочных сборах и соревнованиях 234 спортсмена и тренера. Средние затраты составили 15 млн тенге на одного участника.
 

В разрезе видов спорта сколько затрачивается в течение года на конкретный вид спорта? Биатлон - 384 млн тенге, горнолыжный спорт - 100 млн тенге, конькобежный спорт - 400 млн тенге, лыжные гонки - 363 млн тенге, кёрлинг - 200 млн тенге, прыжки на лыжах с трамплина - 198 млн тенге, сноуборд - 14 млн тенге, фигурное катание на коньках - 143 млн тенге, фристайл могул - 562 млн тенге, фристайл-акробатика - 319 млн тенге, хоккей с шайбой (мужчины и женщины) - 259 млн тенге, шорт трек - 392 млн тенге. Всего было потрачено на зимние виды спорта и предусматривалось бюджетное финансирование - 3,5 млрд тенге. Спонсорские средства, привлечённые НОК на этот олимпийский цикл, помимо прочих источников, составили порядка 2 млрд тенге", - сказал Андрей Крюков. 

 
Напомним, 34 спортсмена приняли участие в зимних играх в Пекине от Казахстана. Лучшие спортивные результаты продемонстрировала команда по шорт-треку. Наилучший результат на этих играх показал Абзал Ажгалиев, который занял 4 место на дистанции 500 метров. Кроме того, сборная по шорт-треку заняла 5 место в смешанной эстафете. В финал пробился казахстанский шорт-трекист, молодой Адиль Галиахметов, который по уровню мастерства превосходит многих более опытных соперников. Юлия Галышева стала седьмой в соревнованиях по могулу. В финал смогла выйти акробатка Акмаржан Калмурзаева, занявшая 11 место. 

 

Казахстан завершил Зимние Олимпийские игры без единой медали

20.02.2022, 12:43 36291
Фото: Владислав Семенов, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 20 ФЕВРАЛЯ - Казахстан завершил выступление на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине без завоеванных медалей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В финальный день соревнований выступали лыжницы Ангелина Шурыга, Надежда Степашкина и Ирина Быкова. В масс-старте на дистанции 30 километров они показали 42-й, 49-й и 54-й результаты соответственно.
 
Лучший результат среди всех казахстанских спортсменов показал Абзал Ажгалиев. Он занял четвертое место на соревнованиях по шорт-треку.
 
В Зимних Олимпийских играх, прошедших в Пекине, принимали участие более 30 казахстанских спортсменов.
 
Всего Казахстан выиграл 35 олимпийских лицензий на эти соревнования. Лицензии были получены в лыжных гонках, 12 - в биатлоне, 12 - в конькобежном спорте, девять - в шорт-треке, шесть - во фристайле (могул), четыре - во фристайле (акробатика), четыре - в прыжках на лыжах с трамплина, три - в горнолыжном спорте, две - в лыжное двоеборье.
 
Победителем Олимпиады стала Норвегия(16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых медалей), на втором месте расположилась Германия (12-10-5), замкнул тройку победителей главного зимнего турнира планеты Китай (9, 4 и 2 медали соответственно).

 

Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 20 февраля

20.02.2022, 09:34 38251
Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 20 февраля
Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 20 ФЕВРАЛЯ - В воскресенье, 20 февраля, на Олимпийских играх-2022 состоится заключительный соревновательный день, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На старт в лыжных гонках вышли три казахстанки Надежда Степашкина, Ангелина Шурыга и Ксения Шалыгина, сообщает НОК РК.
 
Официальная церемония закрытия ОИ-2022 назначена на 20 февраля, начало - в 18.00 (по времени Нур-Султана).
 

Пятнадцатый день Олимпиады: конькобежка Морозова пришла 14-й в финале гонки

19.02.2022, 18:15 43521
Пятнадцатый день Олимпиады: конькобежка Морозова пришла 14-й в финале гонки
Фото: НОК
ПЕКИН. 19 ФЕВРАЛЯ - Конькобежка Надежда Морозова сегодня, в финальном масс-старте, заняла 14-е место из 15, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня в Пекине состоялись соревнования в масс-старте среди женщин по конькобежному спорту. Надежда Морозова по итогам соревнований пересекла финишную черту 14-й. Соответствующую дистанцию она преодолела за 8.21.05 минут", - сообщает национальный олимпийский комитет. 

 
Среди мужчин Казахстан в масс-старте представил муж Надежды - Дмитрий Морозов. По итогам забегов в первом полуфинале он занял 10-е место. Этот результат не позволил ему пройти в финал, куда квалифицируются восемь лучших спортсменов из каждого из полуфинальных забегов. 
 
Также сегодня в рамках соревнований были разыграны медали в масс-старте лыжных гонок среди мужчин.
 

Казахстан на соревнованиях представил Евгений Величко. По итогам масс-старта казахстанец расположился на 43-м месте. "Золото" соревнований завоевал Александр Большунов (Олимпийский комитет России). Серебряную награду завоевал его соотечественник Иван Якимушкин. Замкнул тройку лидеров норвежец Симен Хегстад Крюгер", - сообщается на сайте НОК. 


Завтра, в заключительный день Олимпиады состоится женская лыжная гонка на 30 километров.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине завершатся завтра, 20 февраля. Лучший результат из казахстанцев на данный момент показал шорт-трекист Абзал Ажгалиев - он занял четвертое место в финальном забеге на дистанции 500 метров. 

 

Казахстанка Надежда Морозова вышла в финал Олимпиады в Пекине

19.02.2022, 14:40 44841
Казахстанка Надежда Морозова вышла в финал Олимпиады в Пекине
Фото: Sports.kz
ПЕКИН. 19 ФЕВРАЛЯ - Казахстанская конькобежка Надежда Морозова вышла в финал зимней Олимпиады в Пекине и поборется за медали, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Надежда Морозова завершила сегодняшнее выступление на Олимпиаде с показателем 8.43.23 и тремя спринтерскими очками. В итоговом протоколе Надежда расположилась на восьмом месте и удержалась в восьмерке финалисток", - сообщает Sports.kz.


Финал женского масс-старта начался в 15.00. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале "Хабар 24"
 
Ранее супруг Надежды Морозовой Дмитрий не смог выйти в финал мужского масс-старта.

Сегодня в Пекине также состоялся лыжный марафон на 30 километров у мужчин. Единственный представитель Казахстана в масс-старте Евгений Величко финишировал 43-м с отставанием в 7.11.1 от лидера.

Изначально лыжники должны были бежать 50 километров, но дистанция была сокращена из-за неблагоприятных погодных условий.

Завтра, в заключительный день Олимпиады состоится женская гонка на 30 километров.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине закончатся 20 февраля. Лучший результат из казахстанцев на данный момент показал шорт-трекист Абзал Ажгалиев - он занял четвертое место в финальном забеге на дистанции 500 метров. 
 

Четырнадцатый день Олимпиады: казахстанский конькобежец стал 17-м

18.02.2022, 20:36 48296
Четырнадцатый день Олимпиады: казахстанский конькобежец стал 17-м
Фото: Владислав Семенов, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 18 ФЕВРАЛЯ - В пятницу, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине Казахстан был представлен лишь в одном виде спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Пекине на Олимпийских играх-2022 завершились соревнования по конькобежному спорту на дистанции 1000 метров среди мужчин. В них приняли участие два казахстанца, сообщает Olympic.kz.
 
Лучший результат в команде показал Дмитрий Морозов. Он преодолел дистанцию за 1:09.61, став в итоге 17. Финишное время Дениса Кузина составило 1:10.077 - 23 место.
 
Золотую медаль завоевал Томас Крол из Нидерландов - 1:07.92. Вторым стал канадец Лорен Дюбрей - 1:08.32. Замкнул тройку лучших Ховар Хольмефьюр Лорентсен (Норвегия) - 1:08.48.
 

Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 18 февраля

18.02.2022, 09:32 51356
Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 18 февраля
Фото: НОК РК
ПЕКИН. 18 ФЕВРАЛЯ - В пятницу, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине Казахстан будет представлен лишь в одном виде спорта - конькобежном, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Финальный забег на дистанции 1000 метров у мужчин проведут Дмитрий Морозов и Денис Кузин. Прямая трансляция начнется в 14.25 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале Qazaqstan, сообщает Sports.kz
 
Соперником Морозова по второму забегу будет американец Остин Клеба, а Кузин выступит в пятой паре с итальянцем Давидом Боза.
 
В четверг на Олимпиаде в Пекине состоялся финальный забег на 1000 метров у женщин, в котором Казахстан также представляли две спортсменки - Надежда Морозова и Екатерина Айдова. Морозова отметилась в итоговом протоколе на 11-м месте, а Айдова стала 19-й. Что же касается лучшего выступления Казахстана на Олимпиаде-2022 на данный момент, то таковым отметился шорт-трекист Абзал Ажгалиев - в финале на дистанции 500 метров он занял четвертое место и остановился в шаге от медали. 
 

Россиянка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию

17.02.2022, 20:39 53621
Россиянка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию
Фото: muz-tv.ru
ПЕКИН. 17 ФЕВРАЛЯ - Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Серебро у Александры Трусовой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Российская фигуристка Анна Щербакова обошла Камилу Валиеву, лидировавшую после короткой программы, и завоевала золото в одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине, сообщает РБК.
 
Щербакова в сумме за короткую и произвольную программу получила 255,95 балла. Она без ошибок исполнила свою программу, в том числе два четверных прыжка.

 
Валиева допустила в произвольной программе несколько серьезных ошибок и в итоге заняла только четвертое место (224,09). Спортсменка разрыдалась после своего проката, также она не стала отвечать на вопросы журналистов и покинула арену.
 
Серебро у Александры Трусовой (251,73), бронза - у японки Каори Сакамото (233,13).
 
Напомним, Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. Но уже после завершения соревнований стало известно, что в ее допинг-пробе, взятой еще в декабре прошлого года, нашли запрещенное вещество триметазидин. Допуска на личный турнир в Пекине Валиевой пришлось добиваться через Спортивный арбитражный суд (CAS).

 
Двукратный олимпийский призёр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая поделилась впечатлениями от проката произвольной программы россиянки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине. 
 

Я просто не могу говорить, у меня текут слёзы. Они сломали ребёнка. Это просто невозможно. Если говорить, кто герой этих Олимпийских игр, то это Камила. Выдержала такой прессинг. Ей не давали спать полночи, таскали по судам. Эти здоровые мужики, которые её преследовали, маленькой девочке в спину бросали нелицеприятные слова. Она была не похожа сама на себя. Невозможно пройти через то, что прошла она. Её просто сломали психологически. То, что хотели сделать, они сделали. Мне настолько сейчас больно и обидно, я не представляю, что сейчас чувствует Камила. Это не по-человечески всё, что происходит вокруг неё", - сказала Слуцкая в эфире Первого канала.

 

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