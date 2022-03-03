Абаев рассказал о дефиците спортзалов и плохом состоянии спортивных объектов в РК

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Надо признать: в неудовлетворительном техническом состоянии находятся некоторые здания республиканских организаций. Мне лично удалось убедиться в этом. У нас велотрек "Сарыарка" - прекрасное здание, но уже требует достаточно серьезного ремонта. Мы не можем там сейчас провести ни одно мероприятие крупного уровня. Велотрек соответствует всем мировым стандартам, но течет крыша. Или построили к Азиаде шикарный комплекс "Алатау" - уже в полуаварийном состоянии, там идет трещина. Надо тоже разбираться. Какие-то финансовые средства, естественно, придется перенаправить туда ", - рассказал Абаев на расширенном заседании коллегии ведомства, сообщает Sputnik.
По его словам, анализ показывает, что в стране не хватает крытых спортзалов.
Общая потребность в спортзалах по стране составляет свыше полутора миллионов квадратных метров, фактическое наличие - 1 029 тысяч квадратных метров. Таким образом, дефицит составляет более 500 тысяч квадратных метров", - цитирует Абаева Zakon.kz.
Больше всего спортобъектов не хватает в Туркестанской, Алматинской областях, Нур-Султане и Шымкенте. Более благоприятная ситуация в Павлодарской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях.
Но даже в этих регионах речь идет о дефиците", - подчеркнул министр.
Он отметил, что анализ основан на цифрах от местных акиматов и не исключено, что в реальности все еще хуже.
Некоторые регионы представляют футбольными полями заброшенные поля без ограждений, с голыми воротами на окраине поселка. Их тоже считают", - сказал Абаев.
По его словам, для исправления ситуации разработан план-график развития спортивной инфраструктуры. Запланированы строительство 114 новых объектов, реконструкция и модернизация 21 объекта, дооснащение инвентарем шести крупных объектов.