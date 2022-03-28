Евгений Федоров выиграл золото чемпионата Азии по велоспорту на шоссе

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НУР-СУЛТАН. 23 МАРТА - Казахстанский тяжелоатлет Нижат Рахимов получил дисквалификацию на восемь лет за нарушение антидопинговых правил и лишился золотой медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Алла Важенина осталась единственной обладательницей золотой медали Олимпийских игр по тяжелой атлектике в Казахстане. Важенина получила свою награду в весовой категории до 75 кг после пересмотренных результатов Олимпиады в Пекине, сообщает Sports.kz

Накануне стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал казахстанского штангиста Нижата Рахимова на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, а также лишил его "золота" Игр-2016 в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 77 кг.

Ранее за применение допинга были дисквалифицированы и остались без своих олимпийских медалей высшей пробы Илья Ильин (2008 и 2012), Светлана Подобедова (2012), Майя Манеза (2012) и Зульфия Чиншанло (2012).

Лишение Казахстана "золота" непосредственным образом отразилось на положении страны в медальном зачете Олимпиады-2016. По итогам соревнований Казахстан занял 22-е место - три золотые, пять серебряных и девять бронзовых медалей. Однако теперь, с двумя золотыми медалями, Казахстан опустился на 30-е место.

Таким образом, олимпийских чемпионов 2016 года у Казахстана осталось двое: боксер Данияр Елеусинов и пловец Дмитрий Баландин.