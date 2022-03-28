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Евгений Федоров выиграл золото чемпионата Азии по велоспорту на шоссе

27.03.2022, 21:03 4401
Евгений Федоров выиграл золото чемпионата Азии по велоспорту на шоссе
Фото: olympic.kz
ДУШАНБЕ. 27 МАРТА - Представитель команды Казахстана по велоспорту на шоссе Евгений Федоров выиграл чемпионат Азии в Таджикистане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Евгений показал лучший результат в индивидуальной гонке с раздельным стартом среди мужчин в элите. Новоиспеченный чемпион Азии проехал 24 километра за 28 минут 45.197 секунды", - проинформировали в Национальном олимпийском комитете Республики Казахстан.

 
Второе место у японца Нариюки Масуда (+51.548). Третье - у узбекского спортсмена Мураджана Халмуратова (+1:13.094).
 
Ранее сообщалось, что золотую медаль чемпионата Азии по велоспорту на шоссе в Таджикистане завоевала казахстанская спортсменка Рината Султанова.
 

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Казахстанская спортсменка впервые в истории выиграла чемпионат Азии по велоспорту

27.03.2022, 17:33 5476
Казахстанская спортсменка впервые в истории выиграла чемпионат Азии по велоспорту
Фото: НОК РК
ДУШАНБЕ. 27 МАРТА – Золотую медаль чемпионата Азии по велоспорту на шоссе в Таджикистане завоевала казахстанская спортсменка Рината Султанова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

«Она стала лучшей в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Гонщица проехала 24-километровую дистанцию за 33 минуты 24.632 секунды, показав лучшее время в категории женщины-элита», -  сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.

Второе место у индонезийки Делии Приатна (+34.643). Бронзовая медаль досталась монгольской спортсменке Солонго Церенлхам (+01:39.450).

«Рината Султанова стала первой казахстанской гонщицей, завоевавшей титул чемпионки Азии по велоспорту на шоссе», -  отметили в НОК.
 

Более 60 млн тенге предлагается выделить на выплаты участникам Олимпийских игр в Пекине

27.03.2022, 14:05 6321
Более 60 млн тенге предлагается выделить на выплаты участникам Олимпийских игр в Пекине
НУР-СУЛТАН. 27 МАРТА - Предлагается выделить более 60 миллионов тенге из резерва правительства на выплаты казахстанским спортсменам, которые достигли высоких результатов на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Выделить Министерству культуры и спорта Республики Казахстан из резерва правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2022 год на неотложные затраты, денежные средства в размере сумме 60 380 400 тенге для осуществления единовременных выплат спортсменам, достигшим высоких результатов на XXIV зимних Олимпийских играх 2022 года в городе Пекин, и их тренерам", - сообщается в проекте постановления правительства.

 
С полным тексом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".

 

Казахстанский тяжелоатлет лишен золотой медали Олимпиады-2016

23.03.2022, 12:31 12886
Казахстанский тяжелоатлет лишен золотой медали Олимпиады-2016
Фото: Sports.kz
НУР-СУЛТАН. 23 МАРТА - Казахстанский тяжелоатлет Нижат Рахимов получил дисквалификацию на восемь лет за нарушение антидопинговых правил и лишился золотой медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Алла Важенина осталась единственной обладательницей золотой медали Олимпийских игр по тяжелой атлектике в Казахстане. Важенина получила свою награду в весовой категории до 75 кг после пересмотренных результатов Олимпиады в Пекине, сообщает Sports.kz.
 
Накануне стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал казахстанского штангиста Нижата Рахимова на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, а также лишил его "золота" Игр-2016 в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 77 кг.
 
Ранее за применение допинга были дисквалифицированы и остались без своих олимпийских медалей высшей пробы Илья Ильин (2008 и 2012), Светлана Подобедова (2012), Майя Манеза (2012) и Зульфия Чиншанло (2012).
 
Лишение Казахстана "золота" непосредственным образом отразилось на положении страны в медальном зачете Олимпиады-2016. По итогам соревнований Казахстан занял 22-е место - три золотые, пять серебряных и девять бронзовых медалей. Однако теперь, с двумя золотыми медалями, Казахстан опустился на 30-е место.
 
Таким образом, олимпийских чемпионов 2016 года у Казахстана осталось двое: боксер Данияр Елеусинов и пловец Дмитрий Баландин. 
 

Токаев поздравил паралимпийца Герлица с бронзовой медалью

08.03.2022, 12:30 41836
НУР-СУЛТАН. 8 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанского биатлониста Александра Герлица с бронзовой медалью, завоеванной на Паралимпиаде в Пекине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На Паралимпийских играх в Пекине казахстанский биатлонист Александр Герлиц завоевал бронзовую медаль в гонке на 10 километров... От всей души поздравляю Александра и желаю ему дальнейших спортивных достижений", - написал глава государства в Twitter.



Напомним, Герлиц завоевал первую для Казахстана медаль на Паралимпиаде-2022.
 

Казахстан завоевал первую медаль на Паралимпиаде

08.03.2022, 11:22 42566
Казахстан завоевал первую медаль на Паралимпиаде
Фото: НПК
ПЕКИН. 8 МАРТА - Казахстнанский биатлонист Александр Герлиц завоевал первую для Казахстана медаль на Паралимпийских играх в Пекине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Пекине на зимних Паралимпийских играх - 2022 состоялась мужская биатлонная гонка на средней дистанции (10 километров) стоя. Единственный представитель Казахстана в этих состязаниях выиграл бронзовую медаль. Он завершил гонку с тремя промахами и отставанием от лидера на 1:25.6, информирует Sports.kz.
 
Первое место занял канадец Марк Арендз, а серебряным призером стал Григорий Вовчинский с Украины.
 
Для Казахстана эта медаль стала первой на текущих Паралимпийских играх. На прошедших ранее зимних Олимпийских играх Казахстан остался без наград.
 

Cпортсмены из Казахстана стартовали на Паралимпийских играх в Пекине

05.03.2022, 10:07 51596
Cпортсмены из Казахстана стартовали на Паралимпийских играх в Пекине
Фото: sports.kz
ПЕКИН. 5 МАРТА - В Чжанцзякоу на зимних Паралимпийских играх-2022 прошли первые соревнования с участием казахстанских спортсменов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В мужских состязаниях по биатлону сидя прошла спринтерская гонка, где от Казахстана на старт вышли Сергей Усольцев и Ербол Хамитов, информирует Sports.kz.
 
Лучшим в спринте стал китаец Лю Цзи Сю, за ним расположился украинский парабиатлонист Тарас Рад, третьим стал соотечественник победителя Лю Мэнтао.
 
Усольцев завершил гонку без промахов с отставанием в 3:09.4 от лидера и стал 15-м. Хамитов занял 16-е место (+3:29.1), при этом сделав семь неточных выстрелов.
 
Зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. В них принимают участие более 700 спортсменов почти из 50 стран. Казахстан представляют пять параспортсменов в двух видах спорта — биатлоне и лыжных гонках. 
 

Казахстан сравнял счет в матче с Норвегией в Кубке Дэвиса

05.03.2022, 02:30 52836
Казахстан сравнял счет в матче с Норвегией в Кубке Дэвиса
Фото: sports.kz
АЛМАТЫ. 5 МАРТА - В Осло состоялся второй матч между сборными Казахстана и Норвегии в квалификации Кубка Дэвиса, сообщает Sports.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Казахстанский теннисист Александр Бублик (32-е место в рейтинге ATP) встретился с норвежцем Виктором Дурасовичем (321-е). В этом матче казахстанец одержал победу в двух сетах - 6:3, 6:2. Теннисисты провели на корте чуть больше часа.
 
Таким образом, счет в противостоянии Казахстана и Норвегии стал 1:1. Напомним, в первом матче Казахстан уступил: Михаил Кукушкин (160-е место в рейтинге ATP) в двух сетах уступил норвежцу Касперу Рууду (8-е) - 1:6, 4:6. В третьем матче встретятся Александр Бублик и Каспер Рууд. 
 

Абаев рассказал о дефиците спортзалов и плохом состоянии спортивных объектов в РК

02.03.2022, 13:32 58841
Абаев рассказал о дефиците спортзалов и плохом состоянии спортивных объектов в РК
Фото: wikipedia.org
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Министр культуры и спорта Даурен Абаев считает, что данные отчетов о состоянии спортивной инфраструктуры Казахстана не соответствуют реальному положению дел, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Надо признать: в неудовлетворительном техническом состоянии находятся некоторые здания республиканских организаций. Мне лично удалось убедиться в этом. У нас велотрек "Сарыарка" - прекрасное здание, но уже требует достаточно серьезного ремонта. Мы не можем там сейчас провести ни одно мероприятие крупного уровня. Велотрек соответствует всем мировым стандартам, но течет крыша. Или построили к Азиаде шикарный комплекс "Алатау" - уже в полуаварийном состоянии, там идет трещина. Надо тоже разбираться. Какие-то финансовые средства, естественно, придется перенаправить туда ", - рассказал Абаев на расширенном заседании коллегии ведомства, сообщает Sputnik

 
По его словам, анализ показывает, что в стране не хватает крытых спортзалов. 
 

Общая потребность в спортзалах по стране составляет свыше полутора миллионов квадратных метров, фактическое наличие - 1 029 тысяч квадратных метров. Таким образом, дефицит составляет более 500 тысяч квадратных метров", - цитирует Абаева Zakon.kz

 
Больше всего спортобъектов не хватает в Туркестанской, Алматинской областях, Нур-Султане и Шымкенте. Более благоприятная ситуация в Павлодарской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях. 
 

Но даже в этих регионах речь идет о дефиците", - подчеркнул министр. 

 
Он отметил, что анализ основан на цифрах от местных акиматов и не исключено, что в реальности все еще хуже. 
 

Некоторые регионы представляют футбольными полями заброшенные поля без ограждений, с голыми воротами на окраине поселка. Их тоже считают", - сказал Абаев.

 
По его словам, для исправления ситуации разработан план-график развития спортивной инфраструктуры. Запланированы строительство 114 новых объектов, реконструкция и модернизация 21 объекта, дооснащение инвентарем шести крупных объектов. 
 

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