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Казахстанская сборная одержала победу над Словакией в рамках Лиги наций

14.06.2022, 08:41 2901
Казахстанская сборная одержала победу над Словакией в рамках Лиги наций
Фото: sports.kz
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - В четвертом матче Лиги наций сборная Казахстана в Нур-Султане сыграла со Словакией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Стартовые составы выглядели следующим образом:
 
Казахстан: Шацкий, Габышев, Малый, Марочкин, Алип, Досмагамбетов, Астанов, Дарабаев, Тагыберген, Вороговский, Аймбетов;
 
Словакия: Родак, Хватал, Вальент, Дьомбер, Пекарик, Гараслин, Беро, Грошовски, Куцка, Дуда, Руснак.
 

Гости владели инициативой на поле с первых минут, однако уже к перерыву хозяева вели в два безответных гола, сперва Ян Вороговский, а затем Эльхан Астанов огорчили Марека Родака. На старте второй половины Матуш Беро назом с линии штрафной прошил Игоря Шацкого, а затем вратарь карагандинского "Шахтера" снова творил чудеса, а соперник под конец остался в меньшинстве, чем помог Казахстану одержать победу - 2:1", сообщает Sports.kz.


 
В составе победителей голами отметились защитник Ян Вороговский и форвард Эльхан Астанов. Единственный гол в составе Словакии забил Матуш Беро.
 
Таким образом, эта победа позволила сборной Казахстана возглавить группу 3 Лиги C. В активе у команды Адиева стало 10 очков. На втором месте идет Словакия (6), на третьем месте расположилась сборная Азербайджана (4), Беларусь с двумя очками замыкает квартет.
 
Ранее Казахстан победил Азербайджан (2:0), Словакию (1:0) и сыграл вничью с Беларусью (1:1).

 

новости по теме

УЕФА оштрафовал Казахстанскую федерацию футбола более чем на 19 тысяч евро за поведение фанатов

29.05.2022, 19:26 21301
УЕФА оштрафовал Казахстанскую федерацию футбола более чем на 19 тысяч евро за поведение фанатов
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 29 МАЯ - За поведение фанатов на Казахстанскую федерацию футбола был наложен штраф со стороны Union of European Football Associations в размере 19 250 евро, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В рамках проведения данного матча за поведение фанатов, выразившееся в бросании предметов и выбегании на поле, на Казахстанскую федерацию футбола был наложен штраф со стороны УЕФА в размере 19 250 евро", - сообщили в КФФ.

 
В связи с этим, в Казахстанской федерации футбола призвали всех болельщиков национальной сборной показать высокий уровень культуры боления в будущих матчах сборной с целью недопущения применения к федерации более строгих санкций от УЕФА, таких как проведение матчей без зрителей.
 

Казахстанская спортсменка стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу

28.05.2022, 09:55 24401
Казахстанская спортсменка стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу
Фото: Facebook/Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
АЛМАТЫ. 28 МАЯ - Казахстанская спортсменка Жадыра Бердымухамбетова из Жанаозена победила в чемпионате мира по пауэрлифтингу, который прошел в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Чемпионат мира по пауэрлифтингу среди взрослых, молодежи и юниоров проходил с 21 по 29 мая, он собрал спортсменов из двух десятков стран. Жадыра Бердымухамбетова из Жанаозена выиграла медаль высшей пробы с результатом 185 килограммов", - сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

 
Как рассказали в пресс-службе акимата Жанаозена, Жадыра является мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу и за ее плечами немало спортивных достижений.
 
Так, на чемпионате страны по пауэрлифтингу - жиму лежа по правилам IPF, прошедшему в марте текущего года, спортсменка показала лучший результат в команде Мангистау, подняв штангу весом 200 килограммов. Она стала абсолютной чемпионкой и рекордсменкой РК. В 2018 - 2019 годах жанаозенка выиграла Азиатские игры в ОАЭ.
 

Казахстан отозвал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2026 году

27.05.2022, 12:33 25956
Казахстан отозвал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2026 году
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Казахстан отозвал заявку на проведение чемпионата мира в 2026 году. Единственным кандидатом на проведение турнира стала Швейцария, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Конгресс Международной федерации хоккея, проходящий в Тампере, ознакомился с презентацией Швейцарии в качестве кандидата. В случае одобрения заявки матчи турнира пройдут в Цюрихе и Фрибурге, информирует портал Shaiba.kz.
 
Швейцария должна была стать организатором мирового первенства 2020 года, но тот турнир отменили из-за пандемии коронавируса.
 

Чемпионат мира 2023 года, право проведения которого забрали у России, с большой долей вероятности состоится в Финляндии и Латвии. В 2024 году турнир примут чешские Прага и Острава, а в 2025 году организаторами станут Швеция и Дания", - сообщает портал.

 

Сборная Казахстана обыграла Италию и сохранила место в элите мирового хоккея

24.05.2022, 09:20 30586
НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Сборная Казахстана одержала победу над Италией и сохранила место в элите мирового хоккея, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В своем заключительном матче на чемпионате мира по хоккею 2022 года сборная Казахстана сыграла с Италией. Команды в очном противостоянии выясняли, кто из них останется в числе сильнейших, сообщает Sports.kz
 
Юрий Михайлис выставил следующий состав: Шутов (Кудрявцев) - Орехов - Блэкер, Старченко - Сагадеев - Акользин; Метальников - Диц, Рахманов - Волк - Михайлис; Шалапов - Бекетаев, Шевченко - Шестаков - Панюков; Данияр Сн., Данияр См., Асетов - Гурков - Петухов.
 
В первом периоде команды обменялись шайбами в большинстве, на взятие Кертиса Волка ответил Брэндон Макнелли, а затем вперед казахстанцев вывел Валерий Орехов. Во второй части игры увеличил разрыв Алихан Асетов, сократил его Диего Костнер. Все решалось в заключительной двадцатиминутке, где уже на старте Роман Старченко и Никита Михайлис увели Казахстан в отрыв, итальянцы вернуться в игру уже не смогли. 5:2 - сильнее Казахстан.
 
Таким образом, казахстанцы набрали три очка и заняли седьмое место в группе чемпионата мира, а итальянцы на восьмом, они покидают элитный дивизион.
 

Госсекретарь поздравил казахстанских сурдлимпийцев с успешным выступлением

19.05.2022, 15:59 36651
Госсекретарь поздравил казахстанских сурдлимпийцев с успешным выступлением
Фото: Акимат Алматы
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Государственный секретарь РК Ерлан Карин поздравил с успешным выступлением спортсменов, участвовавших в XXI летних Сурдлимпийских играх, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Наша сборная команда завоевала 3 золотые, 7 серебряных и 18 бронзовых медалей. Это результат неустанного труда и высокой самоотдачи спортсменов и тренеров. Ваши достижения вновь продемонстрировали большой потенциал отечественного спорта. Хочу поблагодарить всех наших победителей, благодаря которым гордо взметнулся ввысь казахстанский флаг. Уверен, что вы и впредь будете достойно защищать честь страны на представительных международных соревнованиях", - говорится в поздравительной телеграмме.

 
Государственный секретарь пожелал спортсменам благополучия и новых успехов.

Напомним, казахстанские спортсмены завоевали 11 медалей на Сурдлимпийских играх в Бразилии.


 

Казахстанские спортсмены завоевали 11 медалей на Сурдлимпийских играх в Бразилии

16.05.2022, 15:23 40721
Фото: Акимат Алматы
БРАЗИЛИА. 16 МАЯ - Казахстанские спортсмены завоевали 11 медалей на Сурдлипийских играх в Бразилии. В числе наград - 2 золотые, 2 серебряные и 7 бронзовых медалей по четырем видам спорта: дзюдо, греко-римская борьба, вольная борьба и легкая атлетика, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Впервые в истории независимого Казахстана 2 золотые медали на одной Сурдлимпиаде завоевал алматинский борец Хайратхаан Шонку (130 кг) в греко-римском и вольном стиле по отдельности. Вторым финалистом стал Асылжан Тажиев (97 кг), добывший в финальной схватке серебро Сурдлимпийских игр. Оба спортсмена являются воспитанниками тренера Ерлана Мукажан", - сообщает акимат Алматы.

 
Среди дзюдоистов в личном зачете серебро взял Алдибек Нурмухамед, а бронзу - Шаяхмет Канапиянов. В командном зачете 4 бронзы получила мужская команда (Алдибек Нурмухамед, Канапиянов Шаяхмет, Адамбаев Асхат, Жанибекулы Ермек) и 1 бронзу в женском командном соревновании завоевала Асель Максутова. Команда дзюдоистов в полном составе является подопечными тренера Самата Апакова.
 

В соревнованиях по легкой атлетике отличился Бейсебай Рауан, завоевавший бронзовую медаль в прыжках с шестом. Тренером является Елена Пономарева", - сообщается в пресс-релизе акимата.

 
Победителям будут выплачены призовые денежные поощрения: 1-е место - 250 тысяч долларов США, 2-е место - 150 тысяч долларов США, 3-е место - 75 тысяч долларов США.
 
В общем медальном зачете Казахстан занял 13-е место среди стран-участниц.
 

Казахстан взял второе золото на Сурдлимпиаде-2022 в Бразилии

12.05.2022, 16:14 46161
Казахстан взял второе золото на Сурдлимпиаде-2022 в Бразилии
Фото: prosports.kz
БРАЗИЛИА. 12 МАЯ - Казахстан выиграл второе золото на Сурдлимпиаде-2022 в Бразилии. Золотую награду завоевал борец греко-римского стиля Хайратхаан Шонку, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В финальной схватке казахстанский борец с явным преимуществом одолел турецкого атлета Мехмета Юсалды, который выступал в весовой категории 130 кг", - сообщает Prosports.kz

 
Также медали получили еще три казахстанских борца. Серебряную награду завоевал Асылан Тажиев в весе 97 килограммов. Бронзу выиграли Нуржан Асан (77 килограммов) и Алдияр Балташев (60 килограммов). 
 
Первую золотую медаль на Сурдлимпиаде завоевал дзюдоист Еркебулан Канафин. Он стал лучшим в весовой категории до 81 килограмма. 
 
Таким образом, в копилке сборной Казахстана 2 золотые, 4 серебряные и 17 бронзовых медалей.
 

Летние Азиатские игры 2022 года перенесли на неопределенный срок

06.05.2022, 16:35 53321
Летние Азиатские игры 2022 года перенесли на неопределенный срок
Фото: instagram/ag2022official
АЛМАТЫ. 6 МАЯ - Летние Азиатские игры 2022 года, которые должны были состояться с 10 по 25 сентября этого года в городе Ханчжоу (КНР), отложены на неопределенный срок, сообщает Национальный олимпийский комитет РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
О новых сроках проведения будет сообщено позже.
 

После детальных обсуждений с Олимпийским комитетом Китая (COC) и Организационным комитетом Азиатских игр в Ханчжоу (HAGOC) исполнительный совет OCA сегодня принял решение отложить 19-е Азиатские игры, которые должны были состояться в Ханчжоу, Китай, с 10 по 25 сентября 2022 года. Новые даты проведения 19-х Азиатских игр будут согласованы между ОСА, COC и HAGOC и объявлены в ближайшее время. Организационный комитет Азиатских игр в Ханчжоу очень хорошо подготовился к проведению Игр в запланированные сроки, несмотря на глобальные проблемы. Однако вышеуказанное решение было принято всеми заинтересованными сторонами после тщательного рассмотрения ситуации с пандемией и масштабом Игр. Название и эмблема 19-х Азиатских игр останутся неизменными, и ОСА считает, что благодаря совместным усилиям Игры пройдут успешно", - говорится в заявлении Олимпийского совета Азии.

 
Добавим, что данное решение было объявлено сегодня, 6 мая, на заседании исполкома Олимпийского совета Азии в городе Ташкенте.
 

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