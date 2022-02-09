Анонс выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 8 февраля

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ПЕКИН. 8 ФЕВРАЛЯ - Во вторник, 8 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине выступят девять спортсменов из Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 13.50 по времени Нур-Султана начнется квалификация в лыжных гонках у женщин в спринте свободным стилем. Сборную Казахстана представят Ксения Шалыгина, Ирина Быкова, Ангелина Шурыга, Надежда Степашкина, сообщает Sports.kz

Прямая трансляция будет доступна для просмотра на телеканале "Хабар". Если лыжницы сумеют пройти дальше, они примут участие в четвертьфинале в 16.30. Полуфинал запланирован на 17.25, финал - на 17.47.

В 14.20 на телеканале Qazaqstan начнется прямая трансляция биатлона: в индивидуальной гонке на 20 километров у мужчин выступят Александр Мухин и Владислав Киреев.

В 14.50 начнется квалификация в лыжных гонках у мужчин в спринте свободным стилем. Прямую трансляцию организует телеканал "Хабар". От Казахстана выступят Евгений Величко и Виталий Пухкало. Если они пройдут дальше, то выступят и в четвертьфинале, который стартует в 16.55. Полуфинал запланирован на 17.35, финал - на 18.00.

В конькобежном спорте у мужчин в финальном забеге на дистанции 1500 метров выступит Дмитрий Морозов. Прямая трансляция на телеканале Qazsport начнется в 16.25 по времени Нур-Султана.