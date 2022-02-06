Анонс выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Пекине 5 февраля

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ПЕКИН. 5 ФЕВРАЛЯ - Сегодня казахстанские спортсмены будут соревноваться за первые медали на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Медали будут разыграны в лыжных гонках у женщин, в скиатлоне - 7,5 км классическим стилем + 7,5 км свободным стилем. В этой дисциплине Казахстан представят Валерия Тюленева, Ангелина Шурыга, Ксения Шалыгина, Надежда Степашкина. Прямая трансляция на телеканале "Qazaqstan" начнется в 13.35 по времени Нур-Султана, сообщает sports.kz.

В конькобежном спорте у женщин состоится забег на 3000 метров, в котором также будут разыграны награды - от Казахстана выступит Надежда Морозова. Прямая трансляция - в 14.25 на телеканале "Хабар".

В могуле у мужчин во второй квалификации выступят Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков - если они попадут в ТОП-10, то поборются за медали в финале. Прямая трансляция - в 15.55 на телеканале Qazsport.

В шорт-треке сборная Казахстана в составе Абзала Ажгалиева, Яны Хан, Ольги Тихоновой и Дениса Никиши выступит в смешанной командной эстафеты - запланированы четвертьфинал, полуфинал и финал. Прямая трансляция - в 16.55 на телеканале "Хабар".

Что касается предварительных соревнований, то в прыжках с трамплина у мужчин в квалификации выступят Сергей Ткаченко и Данил Васильев. Трансляция на телеканале Qazsport начнется в 14:05.

В шорт-треке у мужчин на дистанции 1000 метров проведет квалификационный забег Адиль Галиахметов.