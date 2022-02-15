Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде 14 февраля

Фото: НОК/olympic.kz

ПЕКИН. 14 ФЕВРАЛЯ - В понедельник, 14 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине выступят всего два спортсмена из Казахстана, сообщает Sports.kz , передает KAZAKHSTAN TODAY.

Во фристайле в лыжной акробатике у женщин квалификацию проведут Жанбота Алдабергенова и Акмаржан Калмурзаева. Она начнется в 13.00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция финала начнется в 17.00, посмотреть ее можно будет на телеканале Qazaqstan.

Напомним, изначально квалификация у фристайлисток должна была состояться в воскресенье, 13 февраля, но организаторы приняли решение о переносе соревнований на следующий день из-за неблагоприятных погодных условий.

Всего на Олимпиаде в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. Лучший результат из них на данный момент показал шорт-трекист Абзал Ажгалиев - он занял четвертое место в финальном забеге на дистанции 500 метров. Тем самым Ажгалиев добился исторического достижения для страны: ранее казахстанские шорт-трекисты никогда не выступали в финале в индивидуальных соревнованиях.