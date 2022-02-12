Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 11 февраля

Фото: instagram/beijing2022

ПЕКИН. 11 ФЕВРАЛЯ - В пятницу, 11 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине Казахстан будет представлен в четырех видах спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В лыжных гонках классическим стилем на 15 километров у мужчин выступят Евгений Величко и Виталий Пухкало. Прямая трансляция на телеканале "Хабар" начнется в 12.50 по времени Нур-Султана, сообщает Sports.kz

В биатлоне у женщин в спринте на 7,5 километра выступит Галина Вишневская-Шепоренко. Прямая трансляция - в 14.50 на телеканале Qazaqstan.

В 16.55 на телеканале "Хабар" будет показана квалификация в прыжках на лыжах с трамплина у мужчин - на большом трамплине выступят Сергей Ткаченко и Данил Васильев.

В шорт-треке у мужчин в квалификационном забеге на 500 метров Казахстан представят Адиль Галиахметов, Денис Никиша и Абзал Ажгалиев. Прямая трансляция на телеканале Qazsport начнется в 16.55.

Напомним, всего на Олимпийских играх в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена.