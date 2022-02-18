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Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 17 февраля

17.02.2022, 09:27 5206
Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 17 февраля
Фото: НОК РК
ПЕКИН. 17 ФЕВРАЛЯ - В четверг, 17 февраля, на Олимпийских играх в Пекине выступят две спортсменки из Казахстана - конькобежки Надежда Морозова и Екатерина Айдова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Они примут участие в финальном забеге на дистанции 1000 метров, где будут разыграны медали. Прямая трансляция начнется в 14:25 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале Qazaqstan, сообщает Sports.kz
 
Надежда Морозова выступит в шестом забеге - ее соперницей будет канадка Мэддисон Пирмэн; Екатерина Айдова стартует десятой, вместе с россиянкой Ольгой Фаткулиной.
 
Напомним, всего на Олимпиаде-2022 в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. На данный момент среди всех участников соревнований ближе всего к медали был шорт-трекист Абзал Ажгалиев - в финальном забеге на дистанции 500 метров он занял четвертое место и не смог попасть в число призеров. Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля. 
 

новости по теме

Россиянка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию

17.02.2022, 20:39 1691
Россиянка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию
Фото: muz-tv.ru
ПЕКИН. 17 ФЕВРАЛЯ - Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Серебро у Александры Трусовой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Российская фигуристка Анна Щербакова обошла Камилу Валиеву, лидировавшую после короткой программы, и завоевала золото в одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине, сообщает РБК.
 
Щербакова в сумме за короткую и произвольную программу получила 255,95 балла. Она без ошибок исполнила свою программу, в том числе два четверных прыжка.

 
Валиева допустила в произвольной программе несколько серьезных ошибок и в итоге заняла только четвертое место (224,09). Спортсменка разрыдалась после своего проката, также она не стала отвечать на вопросы журналистов и покинула арену.
 
Серебро у Александры Трусовой (251,73), бронза - у японки Каори Сакамото (233,13).
 
Напомним, Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. Но уже после завершения соревнований стало известно, что в ее допинг-пробе, взятой еще в декабре прошлого года, нашли запрещенное вещество триметазидин. Допуска на личный турнир в Пекине Валиевой пришлось добиваться через Спортивный арбитражный суд (CAS).

 
Двукратный олимпийский призёр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая поделилась впечатлениями от проката произвольной программы россиянки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине. 
 

Я просто не могу говорить, у меня текут слёзы. Они сломали ребёнка. Это просто невозможно. Если говорить, кто герой этих Олимпийских игр, то это Камила. Выдержала такой прессинг. Ей не давали спать полночи, таскали по судам. Эти здоровые мужики, которые её преследовали, маленькой девочке в спину бросали нелицеприятные слова. Она была не похожа сама на себя. Невозможно пройти через то, что прошла она. Её просто сломали психологически. То, что хотели сделать, они сделали. Мне настолько сейчас больно и обидно, я не представляю, что сейчас чувствует Камила. Это не по-человечески всё, что происходит вокруг неё", - сказала Слуцкая в эфире Первого канала.

 

Российская фигуристка впервые в мире выполнила пять четверных прыжков

17.02.2022, 20:28 2201
Российская фигуристка впервые в мире выполнила пять четверных прыжков
Фото: gazeta.ru
 ПЕКИН. 17 ФЕВРАЛЯ - Российская фигуристка Александра Трусова выступила с произвольной программой на Олимпиаде в Пекине, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Спортсменка прыгнула четверной флип, четверной сальхов, а также два лутца в четыре оборота. Пятый прыжок фигуристка выполнила с ошибкой на приземлении, сообщает "Спорт-Экспресс".
 
Судьи оценили выступление Трусовой в 177,13 балла. В совокупности все ее выступления на Играх в Пекине получили 251,73 балла. Таким образом, спортсменка получила лучший результат за текущий сезон.
 
В первый раз за всю историю женского одиночного катания четыре четверных прыжка прыгнула также Трусова. Рекорд был установлен 5 октября 2019 года на командном турнире Japan Open в японском городе Сайтама.

 

Тринадцатый день Олимпиады: казахстанские конькобежки заняли 11 и 19 места

17.02.2022, 19:01 2811
Тринадцатый день Олимпиады: казахстанские конькобежки заняли 11 и 19 места
Фото: Владислав Семенов, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 17 ФЕВРАЛЯ - В четверг, 17 февраля, на Олимпийских играх в Пекине выступили две спортсменки из Казахстана - конькобежки Надежда Морозова и Екатерина Айдова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Завершились соревнования по конькобежному спорту на дистанции 1000 метров среди женщин, сообщает Olympic.kz.
 
Лучший результат в команде показала Надежда Морозова. Она преодолела дистанцию за 1:15.69. В итоговом протоколе спортсменка расположилась на 11 строчке. Екатерина Айдова со временем 1:16.70 завершила свое выступление на 19 месте. 
 
Победу же с олимпийским рекордом одержала японка Михо Такаги - 1:13.19. Второе место у Ютты Лердам (Нидерланды) - 1:13.83. Бронзовую медаль завоевала американка Бриттани Боуи - 1:14.61.
 
Также 17 февраля в команде Казахстана по конькобежному спорту произведена замена в составе на участие в соревнованиях на дистанции 1000 метров среди мужчин. Вместо Ивана Аржаникова на олимпийский старт выйдет Дмитрий Морозов. Иван не сможет принять участие в соревнованиях по состоянию здоровья.
 

Двенадцатый день Олимпиады: казахстанские лыжницы стали десятыми во втором полуфинале

16.02.2022, 20:13 7901
Двенадцатый день Олимпиады: казахстанские лыжницы стали десятыми во втором полуфинале
Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 16 ФЕВРАЛЯ - В среду, 16 февраля, на Олимпийских играх в Пекине выступили четыре казахстанских спортсмена, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Завершились соревнования по горнолыжному спорту в слаломе, сообщает Olympic.kz.
 
Представляющий Казахстан Захар Кучин расположился на 36 месте в итоговом протоколе. 
 
Состоялись полуфиналы в женском командном спринте. Казахстанские лыжницы выступили во втором забеге. Казахстанскую команду в этом виде представляли Надежда Степашкина и Ксения Шалыгина. Во втором полуфинале спортсменки показали десятый результат, тем самым завершив борьбу.
 
16 февраля были разыграны медали олимпийских соревнований по шорт-треку на дистанции 1500 метров среди женщин. В этом виде программы ОИ-2022 Казахстан представила Ольга Тихонова. В 1/4 финала она выступила в третьем забеге. Ольга Тихонова получила пенальти из-за нарушения правил, тем самым завершив свое выступление на Играх в Пекине.
 

Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 16 февраля

16.02.2022, 09:14 12156
Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 16 февраля
Фото: НОК РК
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - В среду, 16 февраля, на Олимпийских играх в Пекине выступят четыре казахстанских спортсмена, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В горнолыжном спорте у мужчин в слаломе выступит Захар Кучин - первую попытку он начнет в 08.05 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет доступна для просмотра на телеканале "Ел Арна". Вторая попытка, она же финальная, в 11.35, сообщает Sports.kz
 
Также на телеканале "Ел Арна" была запланирована трансляция лыжных гонок: в командном спринте у женщин выступят Надежда Степашкина и Ксения Шалыгина. Полуфинал начнется в 13.50, финал - в 15.15. 
 
В шорт-треке у женщин на дистанции 1500 метров четвертьфинальный забег проведет Ольга Тихонова. Прямая трансляция на телеканале Qazsport в 17.25. Полуфинал запланирован на 18.15, финал - на 19.11.
 
Напомним, всего на Олимпиаде-2022 в Пекине сборную Казахстана представляют 34 спортсмена. Пока ближе всех к медали был шорт-трекист Абзал Ажгалиев - он занял четвертое место на дистанции 500 метров. 

 

Одиннадцатый день Олимпиады: казахстанский фристайл-акробат стал 19-м

15.02.2022, 20:57 15931
Одиннадцатый день Олимпиады: казахстанский фристайл-акробат стал 19-м
Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 15 ФЕВРАЛЯ - Во вторник, 15 февраля, Казахстан был представлен на Олимпиаде-2022 в Пекине в двух видах спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Завершились соревнования по лыжному двоеборью (большой трамплин), сообщает Olympic.kz.
 
В этом виде Казахстан был представлен Чингизом Ракпаровым. После прыжка с трамплина спортсмен занимал 38 место. В лыжных гонках он стартовал с этой позиции с отставанием от лидера в 4:41. 
 
Финишировал же Ракпаров 43, уступив победителю 7:35.2.
 
Выиграл соревнования норвежец Йорген Граабак. Второе место у Лурааса Офтебро (Норвегия). На третью ступень поднялся японец Акито Ватабе.
 
Также 15 февраля состоялась квалификация мужских соревнований по фристайл-акробатике. В ней принял участие казахстанец Шерзод Хаширбаев.
 
В первой попытке Хаширбаев не смог пройти в финал. Для этого, напомним, необходимо было попасть в число шести сильнейших. Казахстанский спортсмен набрал 109.74 балла, став 15.
 
Во второй квалификации прыжок у спортсмена не получился. Судьи дали ему всего 69.23 балла. Он финишировал 13, оставшись без финала.
 
Итогом его выступления стало общее 19 место. Лучшим в квалификации стал китаец Гуангпу Ци - 127.88 балла.
 
Ранее президент направил телеграмму в поддержку шорт-трекиста Абзала Ажгалиева. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что в будущем спортсмен добьется больших успехов и будет радовать наших соотечественников.
 

Президент направил телеграмму в поддержку шорт-трекиста Абзала Ажгалиева

15.02.2022, 20:50 16381
НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - Президент направил телеграмму в поддержку участника Олимпийских игр в Пекине шорт-трекиста Абзала Ажигалиева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Казахстанцы с большим интересом наблюдали за твоим выступлением на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. На церемонии открытия Олимпиады ты поднял наш небесно-голубой флаг. Оправдав доверие своих болельщиков, ты добрался до финальной гонки в дистанции на 500 метров по шорт-треку, и в итоге занял 4-е место. Очевидно, что это высокий показатель в данном виде спорта", - говорится в телеграмме казахстанского лидера.

 
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил спортсмена за проявленную волю и стремление к победе. Лидер Казахстана также выразил уверенность в том, что в будущем Абзал Ажгалиев добьется больших успехов и будет радовать наших соотечественников, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
 
Всего на Олимпиаде в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. Лучший результат из них на данный момент показал шорт-трекист Абзал Ажгалиев - он занял четвертое место в финальном забеге на дистанции 500 метров. Тем самым Ажгалиев добился исторического достижения для страны: ранее казахстанские шорт-трекисты никогда не выступали в финале в индивидуальных соревнованиях.
 

Анонс выступления казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 15 февраля

15.02.2022, 09:06 18881
Анонс выступления казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 15 февраля
Фото: НОК РК
НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - Во вторник, 15 февраля, Казахстан будет представлен на Олимпиаде-2022 в Пекине в двух видах спорта, сообщает Sports.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В 13.55 по времени Нур-Султана на телеканале Qazaqstan начнется прямая трансляция лыжного двоеборья, в котором страну представит Чингиз Ракпаров. Сначала он выступит на большом трамплине, а затем примет участие в гонке на 10 километров - старт в 16.55. 
 
В лыжной акробатике у мужчин выступит казахстанский фристайлист Шерзод Хаширбаев - прямая трансляция квалификации начнется в 16.55 и будет доступна для просмотра на телеканале "Хабар".
 
Напомним, всего на Олимпийских играх в Пекине сборную Казахстана представляют 34 спортсмена. На данный момент ближе всех к медали был шорт-трекист Абзал Ажгалиев - он занял четвертое место в финальном забеге на дистанции 500 метров. Олимпиада продлится до 20 февраля. 

 

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