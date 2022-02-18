Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 17 февраля

Фото: НОК РК

ПЕКИН. 17 ФЕВРАЛЯ - В четверг, 17 февраля, на Олимпийских играх в Пекине выступят две спортсменки из Казахстана - конькобежки Надежда Морозова и Екатерина Айдова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Они примут участие в финальном забеге на дистанции 1000 метров, где будут разыграны медали. Прямая трансляция начнется в 14:25 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале Qazaqstan, сообщает Sports.kz

Надежда Морозова выступит в шестом забеге - ее соперницей будет канадка Мэддисон Пирмэн; Екатерина Айдова стартует десятой, вместе с россиянкой Ольгой Фаткулиной.

Напомним, всего на Олимпиаде-2022 в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. На данный момент среди всех участников соревнований ближе всего к медали был шорт-трекист Абзал Ажгалиев - в финальном забеге на дистанции 500 метров он занял четвертое место и не смог попасть в число призеров. Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.