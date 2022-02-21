Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 20 февраля

ПЕКИН. 20 ФЕВРАЛЯ - Казахстан завершил выступление на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине без завоеванных медалей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В финальный день соревнований выступали лыжницы Ангелина Шурыга, Надежда Степашкина и Ирина Быкова. В масс-старте на дистанции 30 километров они показали 42-й, 49-й и 54-й результаты соответственно.

Лучший результат среди всех казахстанских спортсменов показал Абзал Ажгалиев. Он занял четвертое место на соревнованиях по шорт-треку.

В Зимних Олимпийских играх, прошедших в Пекине, принимали участие более 30 казахстанских спортсменов.

Всего Казахстан выиграл 35 олимпийских лицензий на эти соревнования. Лицензии были получены в лыжных гонках, 12 - в биатлоне, 12 - в конькобежном спорте, девять - в шорт-треке, шесть - во фристайле (могул), четыре - во фристайле (акробатика), четыре - в прыжках на лыжах с трамплина, три - в горнолыжном спорте, две - в лыжное двоеборье.

Победителем Олимпиады стала Норвегия(16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых медалей), на втором месте расположилась Германия (12-10-5), замкнул тройку победителей главного зимнего турнира планеты Китай (9, 4 и 2 медали соответственно).



