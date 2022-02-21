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Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 20 февраля

20.02.2022, 09:34 9266
Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 20 февраля
Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 20 ФЕВРАЛЯ - В воскресенье, 20 февраля, на Олимпийских играх-2022 состоится заключительный соревновательный день, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На старт в лыжных гонках вышли три казахстанки Надежда Степашкина, Ангелина Шурыга и Ксения Шалыгина, сообщает НОК РК.
 
Официальная церемония закрытия ОИ-2022 назначена на 20 февраля, начало - в 18.00 (по времени Нур-Султана).
 

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Казахстан завершил Зимние Олимпийские игры без единой медали

20.02.2022, 12:43 7136
Фото: Владислав Семенов, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 20 ФЕВРАЛЯ - Казахстан завершил выступление на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине без завоеванных медалей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В финальный день соревнований выступали лыжницы Ангелина Шурыга, Надежда Степашкина и Ирина Быкова. В масс-старте на дистанции 30 километров они показали 42-й, 49-й и 54-й результаты соответственно.
 
Лучший результат среди всех казахстанских спортсменов показал Абзал Ажгалиев. Он занял четвертое место на соревнованиях по шорт-треку.
 
В Зимних Олимпийских играх, прошедших в Пекине, принимали участие более 30 казахстанских спортсменов.
 
Всего Казахстан выиграл 35 олимпийских лицензий на эти соревнования. Лицензии были получены в лыжных гонках, 12 - в биатлоне, 12 - в конькобежном спорте, девять - в шорт-треке, шесть - во фристайле (могул), четыре - во фристайле (акробатика), четыре - в прыжках на лыжах с трамплина, три - в горнолыжном спорте, две - в лыжное двоеборье.
 
Победителем Олимпиады стала Норвегия(16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых медалей), на втором месте расположилась Германия (12-10-5), замкнул тройку победителей главного зимнего турнира планеты Китай (9, 4 и 2 медали соответственно).

 

Пятнадцатый день Олимпиады: конькобежка Морозова пришла 14-й в финале гонки

19.02.2022, 18:15 14366
Пятнадцатый день Олимпиады: конькобежка Морозова пришла 14-й в финале гонки
Фото: НОК
ПЕКИН. 19 ФЕВРАЛЯ - Конькобежка Надежда Морозова сегодня, в финальном масс-старте, заняла 14-е место из 15, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня в Пекине состоялись соревнования в масс-старте среди женщин по конькобежному спорту. Надежда Морозова по итогам соревнований пересекла финишную черту 14-й. Соответствующую дистанцию она преодолела за 8.21.05 минут", - сообщает национальный олимпийский комитет. 

 
Среди мужчин Казахстан в масс-старте представил муж Надежды - Дмитрий Морозов. По итогам забегов в первом полуфинале он занял 10-е место. Этот результат не позволил ему пройти в финал, куда квалифицируются восемь лучших спортсменов из каждого из полуфинальных забегов. 
 
Также сегодня в рамках соревнований были разыграны медали в масс-старте лыжных гонок среди мужчин.
 

Казахстан на соревнованиях представил Евгений Величко. По итогам масс-старта казахстанец расположился на 43-м месте. "Золото" соревнований завоевал Александр Большунов (Олимпийский комитет России). Серебряную награду завоевал его соотечественник Иван Якимушкин. Замкнул тройку лидеров норвежец Симен Хегстад Крюгер", - сообщается на сайте НОК. 


Завтра, в заключительный день Олимпиады состоится женская лыжная гонка на 30 километров.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине завершатся завтра, 20 февраля. Лучший результат из казахстанцев на данный момент показал шорт-трекист Абзал Ажгалиев - он занял четвертое место в финальном забеге на дистанции 500 метров. 

 

Казахстанка Надежда Морозова вышла в финал Олимпиады в Пекине

19.02.2022, 14:40 15686
Казахстанка Надежда Морозова вышла в финал Олимпиады в Пекине
Фото: Sports.kz
ПЕКИН. 19 ФЕВРАЛЯ - Казахстанская конькобежка Надежда Морозова вышла в финал зимней Олимпиады в Пекине и поборется за медали, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Надежда Морозова завершила сегодняшнее выступление на Олимпиаде с показателем 8.43.23 и тремя спринтерскими очками. В итоговом протоколе Надежда расположилась на восьмом месте и удержалась в восьмерке финалисток", - сообщает Sports.kz.


Финал женского масс-старта начался в 15.00. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале "Хабар 24"
 
Ранее супруг Надежды Морозовой Дмитрий не смог выйти в финал мужского масс-старта.

Сегодня в Пекине также состоялся лыжный марафон на 30 километров у мужчин. Единственный представитель Казахстана в масс-старте Евгений Величко финишировал 43-м с отставанием в 7.11.1 от лидера.

Изначально лыжники должны были бежать 50 километров, но дистанция была сокращена из-за неблагоприятных погодных условий.

Завтра, в заключительный день Олимпиады состоится женская гонка на 30 километров.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине закончатся 20 февраля. Лучший результат из казахстанцев на данный момент показал шорт-трекист Абзал Ажгалиев - он занял четвертое место в финальном забеге на дистанции 500 метров. 
 

Четырнадцатый день Олимпиады: казахстанский конькобежец стал 17-м

18.02.2022, 20:36 19141
Четырнадцатый день Олимпиады: казахстанский конькобежец стал 17-м
Фото: Владислав Семенов, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 18 ФЕВРАЛЯ - В пятницу, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине Казахстан был представлен лишь в одном виде спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Пекине на Олимпийских играх-2022 завершились соревнования по конькобежному спорту на дистанции 1000 метров среди мужчин. В них приняли участие два казахстанца, сообщает Olympic.kz.
 
Лучший результат в команде показал Дмитрий Морозов. Он преодолел дистанцию за 1:09.61, став в итоге 17. Финишное время Дениса Кузина составило 1:10.077 - 23 место.
 
Золотую медаль завоевал Томас Крол из Нидерландов - 1:07.92. Вторым стал канадец Лорен Дюбрей - 1:08.32. Замкнул тройку лучших Ховар Хольмефьюр Лорентсен (Норвегия) - 1:08.48.
 

Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 18 февраля

18.02.2022, 09:32 22201
Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 18 февраля
Фото: НОК РК
ПЕКИН. 18 ФЕВРАЛЯ - В пятницу, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине Казахстан будет представлен лишь в одном виде спорта - конькобежном, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Финальный забег на дистанции 1000 метров у мужчин проведут Дмитрий Морозов и Денис Кузин. Прямая трансляция начнется в 14.25 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале Qazaqstan, сообщает Sports.kz
 
Соперником Морозова по второму забегу будет американец Остин Клеба, а Кузин выступит в пятой паре с итальянцем Давидом Боза.
 
В четверг на Олимпиаде в Пекине состоялся финальный забег на 1000 метров у женщин, в котором Казахстан также представляли две спортсменки - Надежда Морозова и Екатерина Айдова. Морозова отметилась в итоговом протоколе на 11-м месте, а Айдова стала 19-й. Что же касается лучшего выступления Казахстана на Олимпиаде-2022 на данный момент, то таковым отметился шорт-трекист Абзал Ажгалиев - в финале на дистанции 500 метров он занял четвертое место и остановился в шаге от медали. 
 

Россиянка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию

17.02.2022, 20:39 25376
Россиянка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию
Фото: muz-tv.ru
ПЕКИН. 17 ФЕВРАЛЯ - Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Серебро у Александры Трусовой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Российская фигуристка Анна Щербакова обошла Камилу Валиеву, лидировавшую после короткой программы, и завоевала золото в одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине, сообщает РБК.
 
Щербакова в сумме за короткую и произвольную программу получила 255,95 балла. Она без ошибок исполнила свою программу, в том числе два четверных прыжка.

 
Валиева допустила в произвольной программе несколько серьезных ошибок и в итоге заняла только четвертое место (224,09). Спортсменка разрыдалась после своего проката, также она не стала отвечать на вопросы журналистов и покинула арену.
 
Серебро у Александры Трусовой (251,73), бронза - у японки Каори Сакамото (233,13).
 
Напомним, Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. Но уже после завершения соревнований стало известно, что в ее допинг-пробе, взятой еще в декабре прошлого года, нашли запрещенное вещество триметазидин. Допуска на личный турнир в Пекине Валиевой пришлось добиваться через Спортивный арбитражный суд (CAS).

 
Двукратный олимпийский призёр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая поделилась впечатлениями от проката произвольной программы россиянки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине. 
 

Я просто не могу говорить, у меня текут слёзы. Они сломали ребёнка. Это просто невозможно. Если говорить, кто герой этих Олимпийских игр, то это Камила. Выдержала такой прессинг. Ей не давали спать полночи, таскали по судам. Эти здоровые мужики, которые её преследовали, маленькой девочке в спину бросали нелицеприятные слова. Она была не похожа сама на себя. Невозможно пройти через то, что прошла она. Её просто сломали психологически. То, что хотели сделать, они сделали. Мне настолько сейчас больно и обидно, я не представляю, что сейчас чувствует Камила. Это не по-человечески всё, что происходит вокруг неё", - сказала Слуцкая в эфире Первого канала.

 

Российская фигуристка впервые в мире выполнила пять четверных прыжков

17.02.2022, 20:28 25886
Российская фигуристка впервые в мире выполнила пять четверных прыжков
Фото: gazeta.ru
 ПЕКИН. 17 ФЕВРАЛЯ - Российская фигуристка Александра Трусова выступила с произвольной программой на Олимпиаде в Пекине, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Спортсменка прыгнула четверной флип, четверной сальхов, а также два лутца в четыре оборота. Пятый прыжок фигуристка выполнила с ошибкой на приземлении, сообщает "Спорт-Экспресс".
 
Судьи оценили выступление Трусовой в 177,13 балла. В совокупности все ее выступления на Играх в Пекине получили 251,73 балла. Таким образом, спортсменка получила лучший результат за текущий сезон.
 
В первый раз за всю историю женского одиночного катания четыре четверных прыжка прыгнула также Трусова. Рекорд был установлен 5 октября 2019 года на командном турнире Japan Open в японском городе Сайтама.

 

Тринадцатый день Олимпиады: казахстанские конькобежки заняли 11 и 19 места

17.02.2022, 19:01 25251
Тринадцатый день Олимпиады: казахстанские конькобежки заняли 11 и 19 места
Фото: Владислав Семенов, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 17 ФЕВРАЛЯ - В четверг, 17 февраля, на Олимпийских играх в Пекине выступили две спортсменки из Казахстана - конькобежки Надежда Морозова и Екатерина Айдова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Завершились соревнования по конькобежному спорту на дистанции 1000 метров среди женщин, сообщает Olympic.kz.
 
Лучший результат в команде показала Надежда Морозова. Она преодолела дистанцию за 1:15.69. В итоговом протоколе спортсменка расположилась на 11 строчке. Екатерина Айдова со временем 1:16.70 завершила свое выступление на 19 месте. 
 
Победу же с олимпийским рекордом одержала японка Михо Такаги - 1:13.19. Второе место у Ютты Лердам (Нидерланды) - 1:13.83. Бронзовую медаль завоевала американка Бриттани Боуи - 1:14.61.
 
Также 17 февраля в команде Казахстана по конькобежному спорту произведена замена в составе на участие в соревнованиях на дистанции 1000 метров среди мужчин. Вместо Ивана Аржаникова на олимпийский старт выйдет Дмитрий Морозов. Иван не сможет принять участие в соревнованиях по состоянию здоровья.
 

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