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ТОКИО. 2 АВГУСТА - В очередной соревновательный день на Олимпиаде-2020 в Токио казахстанские спортсмены выступят в шести видах спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Анонс выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2020:

* Гребля на байдарках и каноэ. Предварительные заплывы. Мужчины и женщины. Наталья Сергеева (байдарка-одиночка, 200 метров), Тимофей Емельянов, Сергей Емельянов (Каноэ-двойка, 1000 метров). Начало: 06.58, 07.05 (здесь и ниже по времени Нур-Султана);

* Легкая атлетика. Предварительные забеги. Женщины. Ольга Сафронова. Начало: 07.30;

* Пулевая стрельба. 50 метров, винтовка, с трех позиций. Мужчины. Квалификация. Юрий Юрков. Начало: 08.30;

* Греко-римская борьба. Демеу Жадраев. Начало: 08.30;

* Артистическое плавание. Предварительная произвольная программа. Александра Немич, Екатерина Немич. Начало: 16.30;

* Водное поло Мужчины. Групповой этап. Казахстан - Австралия. Начало: 16.50.

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