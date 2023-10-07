Анонс выступления казахстанских спортсменов на Азиатских играх

Казахстанская каратистка Асель Канай завоевала бронзу в бою с иранкой Атусой Голшаднезад

Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

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Ханчжоу. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский каратист Кайсар Алпысбай стал чемпионом Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает Министерство туризма и спорта РК.





Кайсар Алпысбай одолел Абдуллу Шаабана в финале весовой категории до 60 килограммов со счетом 7:5.









Кроме того, казахстанская каратистка Асель Канай завоевала бронзу в бою с иранкой Атусой Голшаднезад (Иран).





В настоящее время в копилке Казахстана девять золотых, 16 серебряных и 41 бронзовая медаль.