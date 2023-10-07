Анонс выступления казахстанских спортсменов на Азиатских играх
Фото: olympic.kz
Ханчжоу. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный Олимпийский комитет представил анонс дня с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх в Ханчжоу (КНР) 6 октября.
Начало соревнований указано по времени Астаны.
Вид спорта: Каратэ, мужчины/женщины
Кто: Кайсар Алпысбай, Асель Канай
Начало: 06:30
Вид спорта: Плавание на открытой воде, женщины
Кто: Диана Тасжанова, Мария Федотова
Начало: 06:30
Вид спорта: Джиу-джитсу, мужчины/женщины
Кто: Сборная Казахстана
Начало: 07:00
Вид спорта: Гребной слалом, мужчины/женщины. Полуфиналы, финалы
Кто: Куаныш Еренгаипов, Александр Куликов, Екатерина Таранцева
Начало: 07:00
Вид спорта: Спортивное скалолазание, мужчины. Двоеборье
Кто: Артем Девятериков, Алексей Панфилов
Начало: 07:00
Вид спорта: Женская и вольная борьба
Кто: Рахат Калжан, Санжар Мухтар, Ирина Кузнецова, Елена Шалыгина, Жамиля Бакбергенова
Начало: 08:00
Вид спорта: Художественная гимнастика, многоборье
Кто: Эрика Жайлауова, Эльжана Таниева, Милана Парфилова
Начало: 08:00
Вид спорта: Артистическое плавание. Дуэты, команды
Кто: Команды Казахстана
Начало: 12:00
Вид спорта: Брейкинг, мужчины/женщины. Квалификация
Кто: Даулет Анарбекулы, Амир Закиров, Саера Алибекова
Начало: 12:30
Вид спорта: Волейбол, женщины. Матч за 5-8 место
Кто: Казахстан - Южная Корея
Начало: 12:30
Вид спорта: Шахматы, командные соревнования
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Начало: 13:00
Вид спорта: Водное поло, мужчины. Полуфинал
Кто: Казахстан - Китай
Начало: 18:30
Напомним, Азиатские игры продлятся до 8 октября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек примет участие в 30 видах спорта. В 9 видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх - 2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине.