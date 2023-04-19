Бибисара Асаубаева обыграла лучшую шахматистку мира  

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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Бибисара Асаубаева обыграла четырехкратную чемпионку мира по шахматам китаянку Хоу Ифань, имеющую наивысший рейтинг ФИДЕ среди женщин.





Победу Асаубаеваой назвали сенсацией.





Бибисара в 2021 году была самой молодой в истории шахмат чемпионкой по блицу, благодаря чему оказалась в книге рекордов Гиннесса, а в 2022 она стала двукратной чемпионкой мира по блицу", - сообщает канал alga.peterburg в Instagram.











Сегодня в Астане впервые в мире стартовал турнир, на котором женская сборная по шахматам одной страны - Казахстана противостоит сборной мира. Ранее такие состязания устраивались лишь трижды, и только между мужскими командами, рассказали в Казахстанской федерации шахмат.





Команда-победитель матча определяется по наибольшему количеству очков, набранных во всех играх, включая рапид и блиц. В случае ничьей между первыми досками пройдет партия-армагеддон - быстрая партия, в которой цвета разыгрываются по жребию и в случае ничьей победа присуждается черным.





Женский матч проходит в рамках событий, посвященных матчу за звание чемпиона мира 2023 между Яном Непомнящим и Дином Лижэнем. Игра стартовала 9 апреля в Астане в отеле St. Regis Astana и продлится до 1 мая.