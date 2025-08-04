03.08.2025, 09:30 5441

Бронзовую медаль на чемпионате мира завоевал казахстанский борец

Бронзовую медаль на чемпионате мира завоевал казахстанский борец
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
Афины. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Бронзовую медаль на чемпионате мира U17 по вольной борьбе, который проходит в Афинах, завоевал казахстанский спортсмен Касымбек Динмухамед, сообщает Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы РК.

Касымбек Динмухамед Алтынбекулы, защищавший честь страны по вольной борьбе в весовой категории 80 килограммов, вошел в тройку чемпионата мира и завоевал бронзовую медаль", - говорится в сообщении.


Ранее Казахстан завоевал три золотые медали на старте молодежного ЧА по греко-римской борьбе.
 
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Теги:БорьбаПобедаРК

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30.07.2025, 18:08 19141

Казахстан завоевал бронзу на чемпионате мира по фехтованию

Казахстан завоевал бронзу на чемпионате мира по фехтованию
Фото: НОК РК
Тбилиси. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Тбилиси, сообщили в Национальном олимпийском комитете РК.

Страну в командных соревнованиях представляли Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Эльмир Алимжанов, Кирилл Проходов. В противостоянии за третье место казахстанцы сразились с именитой сборной Франции. Наши шпажисты начали доминировать с самого начала встречи. И в итоге спортсменам удалось удержать преимущество, выиграв французов с крупным счетом. Противостояние завершилось со счетом 45:31", - говорится в сообщении.


Как отметили в НОК, Казахстан впервые в истории завоевал медаль чемпионата мира в командных соревнованиях. В 2023 году Руслан Курбанов принес стране историческую бронзу в индивидуальном зачете.
 
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Теги:бронзафехтованиеЧМ
23.07.2025, 10:42 34436

Казахстанский таеквондист завоевал золотую медаль Универсиады-2025

Также в активе сборной шесть бронзовых медалей
Казахстанский таеквондист завоевал золотую медаль Универсиады-2025
Фото: НОК РК
Берлин. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский таеквондист Самирхон Абабакиров завоевал золотую медаль Универсиады-2025, которая в эти дни проходит в Германии, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета РК.

Абабакиров поднялся на первую ступень пьедестала в весовой категории до 63 килограммов. В финале казахстанец оказался сильнее Омера Дайоглу из Турции.

Отметим, что он стал первым казахстанцем, кто стал золотым медалистом на текущей Универсиаде. Также в активе сборной шесть бронзовых наград.
 
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Теги:ЗолотоуниверсиадаТаеквондо
22.07.2025, 17:02 38866

Бибисара Асаубаева получила титул гроссмейстера

Бибисара Асаубаева получила титул гроссмейстера
Фото: fide_chess
Батуми. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева завоевала престижный титул гроссмейстера, сообщили в пресс-службе Международной федерации шахмат (FIDE).

В грузинском городе Батуми состоялось заседание совета Международной федерации шахмат. Одним из ключевых моментов встречи стало утверждение 10 новых гроссмейстеров. Среди них 21-летняя Бибисара Асаубаева из Казахстана, которая стала второй казахстанкой и 43-й женщиной-игроком в истории, завоевавшей престижный титул гроссмейстера", - говорится в сообщении.


Ранее звания гроссмейстера удостаивалась Жансая Абудумалик.

На днях Бибисара Асаубаева стала участницей одного из самых престижных шахматных турниров мира - Freestyle Chess Grand Slam 2025 в Лас-Вегасе. Это был закрытый элитный турнир с участием сильнейших шахматистов планеты: Магнуса Карлсена, Фабиано Каруаны, Хикару Накамуры и многих других.

Лидер женской сборной Казахстана стала третьей шахматисткой в мировой истории, кто получила право сразиться с мужчинами и сильнейшими гроссмейстерами планеты. Ранее на подобных турнирах среди женщин участвовали лишь две шахматистки - венгерка Юдит Полгар и китаянка Хоу Ифань", - отметили в федерации.

 
29.06.2025, 09:44 141326

Анна Данилина выиграла турнир WTA в Великобритании

Анна Данилина выиграла турнир WTA в Великобритании
Фото: ФТК
Лондон. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с чешкой Марией Боузковой стала победительницей турнира WTA 250 в Истборне в Великобритании, сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана.

В финале Данилина и Боузкова обыграли Се Шувэй (Тайвань) / Майя Джойнт (Австралия) - 6:4, 7:5", - говорится в сообщении.


На счету Анны Данилиной 13 титулов на турнирах WTA в парном разряде: один титул WTA 1000, два титула WTA 500, семь титулов WTA 250 и три титула WTA 125. В 2023 году Данилина выиграла US Open вместе с финном Харри Хелиёваарой в миксте.
 
22.06.2025, 20:58 171521

Александр Бублик стал лучшим на престижном турнире ATP 500 Terra Wortmann Open

Казахстанец стал двукратным чемпионом турнира ATP 500 в Галле
Александр Бублик стал лучшим на престижном турнире ATP 500 Terra Wortmann Open
Фото: ФТК
Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик одержал победу на престижном турнире ATP 500 Terra Wortmann Open, сообщает пресс-служба ФТК.

В зрелищном финале Бублик переиграл россиянина Даниила Медведева - 6:3, 7:6 (7:4). Матч стал настоящим украшением турнира, а победа казахстанца - ярким подтверждением его класса и стабильности. Символично, что Бублик вновь одержал победу в Галле, где в 2023 году в финале взял верх над другим представителем России - Андреем Рублевым.

Для Бублика это первая победа в сезоне 2025 года и пятый титул ATP в карьере. Ранее он становился чемпионом:

  • ATP 250 Монпелье (2022),
  • ATP 500 Галле (2023),
  • ATP 250 Антверпен (2023),
  • ATP 250 Монпелье (2024).
 
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Теги:ПобедаТеннисказахстанец
21.06.2025, 19:18 180676

Казахстанские фехтовальщики завоевали серебро на чемпионате Азии

Обладателями серебра стали Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов и Ерлик Сертай
Казахстанские фехтовальщики завоевали серебро на чемпионате Азии
Фото: Olympic.kz
Джакарта. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская команда по фехтованию на шпаге заняла второе место на чемпионате Азии на Бали (Индонезия), сообщает Olympic.kz.

За золотую медаль бились Казахстан и Япония. В напряженном поединке победу праздновали японские шпажисты. Встреча завершилась со счетом 45:39", - пишет источник.


Казахстан занял второе место. Обладателями серебра стали Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов и Ерлик Сертай.

Всего в активе казахстанской сборной две медали. Ранее Вадим Шарлаимов показал третий результат в индивидуальных соревнованиях.

Ранее Казахстан завоевал три золотые медали на старте молодежного ЧА по греко-римской борьбе и две золотые медали на чемпионате Азии по спортивной гимнастике.
 
19.06.2025, 17:45 194476

Казахстан завоевал три золотые медали на старте молодежного ЧА по греко-римской борьбе

Победителями ЧА стали Исхар Курбаев, Багдат Сабаз, Акжан Ыкыласов
Казахстан завоевал три золотые медали на старте молодежного ЧА по греко-римской борьбе
Фото: olympic.kz
Ханой. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан завоевал три золотые медали на старте молодежного чемпионата Азии по греко-римской борьбе во Вьетнаме, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.

В стартовый день казахстанским классикам удалось завоевать шесть медалей, среди которых три являются золотыми", - проинформировали в комитете.


В частности, победителями ЧА стали Исхар Курбаев, Багдат Сабаз, Акжан Ыкыласов. Юсуф Мациев и Джохар Узаров заняли второе место. Бронзовым призером стал Диас Калтай.

Напомним, в прошлом году казахстанский борец стал победителем чемпионата мира U20.
 
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Теги:БорьбамедалиРК
13.06.2025, 17:50 232306

Назначен новый генсек Федерации водных видов спорта Казахстана

Им стал Дмитрий Баландин
Назначен новый генсек Федерации водных видов спорта Казахстана
Фото: olympic.kz
Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Дмитрий Баландин назначен новым генеральным секретарем Федерации водных видов спорта Казахстана, сообщает Национальный олимпийский комитет РК.

Назначение Дмитрия Баландина - это не только признание его выдающихся спортивных достижений, но и шаг к обновлению и институциональному укреплению федерации. Мы уверены, что его профессионализм и авторитет станут важным ресурсом для всей водной спортивной отрасли страны", - отметил президент федерации Нурлан Жакупов.


Дмитрий Баландин - заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, олимпийский чемпион, многократный победитель Азиатских игр и международных турниров. С 2021 года активно работает в качестве тренера и консультанта национальной сборной Казахстана по плаванию.

Напомним, в прошлом году Геннадий Головкин отозвал полномочия генсекретаря НОК.
 
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Теги:НазначениеСпортРК

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