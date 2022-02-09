Система Orphus

Четвертый день Олимпиады: казахстанские лыжники не смогли квалифицироваться в 1/4 финала

08.02.2022, 20:47 2926
Четвертый день Олимпиады: казахстанские лыжники не смогли квалифицироваться в 1/4 финала
Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 8 ФЕВРАЛЯ - Во вторник, 8 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине выступили девять казахстанских спортсменов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Казахстанские лыжники Виталий Пухкало и Евгений Величко не смогли квалифицироваться в 1/4 финала Олимпийских игр-2022 в спринте. Величко финишировал на 62 месте. Пухкало показал 66 результат, сообщает Olympic.kz
 
Напомним, по итогам отборочного раунда в 1/4 финала выходили 30 сильнейших лыжников.
 
8 февраля завершилась мужская индивидуальная гонка в рамках соревнований по биатлону. В этом виде программы выступили два казахстанца. На старт вышли Владислав Киреев и Александр Мухин.
 
Киреев не допустил ни одного промаха, финишировав на 25 месте. Мухин не закрыл четыре мишени. Он в итоге стал 52.
 
Победу одержал француз Кентен Фийон Майе. Серебряную медаль завоевал Антон Смольский из Беларуси. Замкнул тройку лучших норвежец Йоханнес Бе.
 
Также 8 февраля определился победитель мужских соревнований по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров. Им стал Кьелд Нёйс из Нидерландов, установивший также олимпийский рекорд. Он стал трехкратным победителем Игр. Второе место занял Томас Крол (Нидерланды). Ким Мин Сеок из Южной Японии приобрел бронзовую медаль. 
 
Казахстанец Дмитрий Морозов показал 18 результат, финишировав в 20 лучших.
 

новости по теме

Анонс выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 8 февраля

08.02.2022, 09:49 7111
Анонс выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 8 февраля
Фото: akorda.kz
ПЕКИН. 8 ФЕВРАЛЯ - Во вторник, 8 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине выступят девять спортсменов из Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В 13.50 по времени Нур-Султана начнется квалификация в лыжных гонках у женщин в спринте свободным стилем. Сборную Казахстана представят Ксения Шалыгина, Ирина Быкова, Ангелина Шурыга, Надежда Степашкина, сообщает Sports.kz.
 
Прямая трансляция будет доступна для просмотра на телеканале "Хабар". Если лыжницы сумеют пройти дальше, они примут участие в четвертьфинале в 16.30. Полуфинал запланирован на 17.25, финал - на 17.47.
 
В 14.20 на телеканале Qazaqstan начнется прямая трансляция биатлона: в индивидуальной гонке на 20 километров у мужчин выступят Александр Мухин и Владислав Киреев.
 
В 14.50 начнется квалификация в лыжных гонках у мужчин в спринте свободным стилем. Прямую трансляцию организует телеканал "Хабар". От Казахстана выступят Евгений Величко и Виталий Пухкало. Если они пройдут дальше, то выступят и в четвертьфинале, который стартует в 16.55. Полуфинал запланирован на 17.35, финал - на 18.00.
 
В конькобежном спорте у мужчин в финальном забеге на дистанции 1500 метров выступит Дмитрий Морозов. Прямая трансляция на телеканале Qazsport начнется в 16.25 по времени Нур-Султана. 
 

Третий день Олимпиады: казахстанцы бились за медали в двух видах спорта

07.02.2022, 19:14 12031
Третий день Олимпиады: казахстанцы бились за медали в двух видах спорта
Фото: Владислав Семенов и Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 7 ФЕВРАЛЯ - 7 февраля, на Олимпийских играх-2022 в Пекине сборная Казахстана провела еще один соревновательный день. Он был не таким насыщенным, как предыдущее. Однако не был лишен интриги и интересных моментов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Казахстанцы бились за медали в двух видах спорта: биатлоне и конькобежном спорте. И в каждом из них на старт вышли лидеры сборной, сообщает Olympic.kz.
 
Конькобежки Надежда Морозова и Екатерина Айдова, выводившая Казахстана на параде атлетов во время открытия Игр-2022, попытались подняться на пьедестал на дистанции 1500 метров. Борьба в этом виде программы была крайне конкурентной - стартовый лист насчитывал всех фаворитов и главных героев последних сезонов.
 
Результаты оказались очень плотные. Судьбу наград решали сотые доли секунды. Однако нашим спортсменкам не удалось закрепиться в десятке лучших. Лучшее время принадлежит Морозовой, которая преодолела 1500 метров за 1:56.85. В итоговом протоколе она разместилась на 14-м месте из 30.
 
Айдова на финише показала 1:59.01, закрепив за собой 18-е место. Победу же одержала Ирен Вюст из Нидерландов. Она выиграла золотую медаль с олимпийским рекордом. Он теперь равен 1:53.28.
 
Прекрасную точность стрельбы в биатлоне показала Галина Вишневская-Шепоренко. В рамках индивидуальной гонки на четырех огневых рубежах она допустила только один промах, который автоматически добавил к ее финишному времени одну штрафную минуту. 
 
В текущем сезоне биатлонистка отлично себя показывает в стрельбе. И если она сможет поднять скорость прохождения дистанции, то вполне сможет показать конкурентную борьбу за высокие места в других дисциплинах. Например, в гонке преследования, куда она отобралась после сегодняшнего старта.
 
Вишневская-Шепоренко финишировала в индивидуальной гонке на 44-м месте из 86-ти. Это автоматически ее сделало участницей упомянутой выше дисциплины. Туда, напомним, проходили 60 сильнейших биатлонисток по итогам сегодняшней гонки. Ждем от спортсменки дальнейших успехов.
 

Анонс выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 7 февраля

07.02.2022, 09:15 16666
Анонс выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 7 февраля
Фото: Владислав Семенов, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 7 ФЕВРАЛЯ - В понедельник, 7 февраля, Казахстан будет представлен на Олимпийских играх в Пекине всего в двух видах спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В конькобежном спорте у женщин пройдет финальный забег на дистанции 1500 метров - от сборной Казахстана выступят Екатерина Айдова и Надежда Морозова, сообщает Sports.kz
 
Прямая трансляция на телеканале Qazsport начнется в 14.25 по времени Нур-Султана. 

В 14.50 стартует индивидуальная гонка на 15 километров в биатлоне у женщин - Казахстан представит Галина Вишневская-Шепоренко. Прямая трансляция будет доступна для просмотра на телеканале "Хабар".
 
Напомним, всего на Олимпиаде-2022 в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. Пока из всех выступивших атлетов самое высокое место заняли шорт-трекисты - в смешанной командной эстафете они показали пятый результат. Стоит добавить, что за пятое место спортсменам предусмотрены призовые в размере 10 000 долларов каждому. 

Вчера на Олимпийских играх состоялся второй финал соревнований по фристайлу-могул. В нем приняла участие лидер команды Казахстана Юлия Галышева. К сожалению, спортсменка допустила ошибку во время прохождения трассы, из-за чего итогового количества баллов не хватило для выхода в главный финал. Она набрала 49,74 - Галышева завершила ОИ-2022 на 11-м месте, сообщили в НОК РК.
 

Галышева осталась на Олимпиаде без медали

06.02.2022, 19:38 24731
ПЕКИН. 6 ФЕВРАЛЯ - Лидер сборной Казахстана по могулу Юлия Галышева осталась без медали Олимпиады-2022 в Пекине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
29-летняя казахстанская пропустила первую квалификацию, а во второй стала девятой (69.21 очков). В первом финале Галышева смогла набрать 74.97 очка и стала седьмой. Во втором финале Галышева не смогла пройти дистанцию чисто, она не выполнила второй прыжок. Галышева заняла одиннадцатое место из двенадцати возможных во втором финале.
 
Перед выходом Галышевой канадская спортсменка не смогла пройти трассу, упав после первого прыжка. Возможно, поврежденная трасса и стала причиной плохого проката Галышевой.
 
Накануне лидер мужской сборной Казахстана по могулу Дмитрий Рейхард также не смог выйти в третий финал, заняв восьмое место.
 

Казахстанская могулистка Юлия Галышева вышла в финал Олимпиады-2022

06.02.2022, 17:35 26966
Казахстанская могулистка Юлия Галышева вышла в финал Олимпиады-2022
Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 6 ФЕВРАЛЯ - Казахстанская спортсменка Юлия Галышева прошла в финал на зимней Олимпиаде в Пекине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Завершился квалификационный отбор в финальную часть соревнований Олимпиады по могулу. По его итогам Галышева с девятго места врывается в финал с результатом 69.21.
 
Казахстанские фристайлистки Анастасия Городко, Аяулым Амренова и Олеся Граур завершили соревнования в этой дисциплине: для попадания в финал им было необходимо попасть в десятку лучших во второй квалификации.
 
Финальная часть соревнований в могуле пройдет в 19.30 по времени Пекина.
 
В списке основных фаворитов в женском могуле - французская фристайлистка Перрин Лаффон (олимпийская чемпионка Пхенчхана), японка Анри Кавамура и австралийка Джакара Энтони.
 

Юлия Галышева, стремящаяся ко второй олимпийской медали, и пара других спортсменок готовы выложится на все сто. Это будет открытая конкуренция среди женщин", - заявили в обзоре Международной федерации лыжного спорта (FIS).


 

Итоги выступления казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 5 февраля

05.02.2022, 20:55 39336
Итоги выступления казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 5 февраля
Фото: Akorda.kz
ПЕКИН. 5 ФЕВРАЛЯ- Сегодня в рамках Олимпийских игр в Пекине казахстанские спортсмены соревновались в лыжных гонках, скиатлоне, в конькобежном спорте, во фристайл-могуле и шорт-треке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Завершились соревнования по фристайлу-могул среди мужчин, на которых казахстанский спортсмен Дмитрий Рейхерд не смог пройти в третий финал олимпийского турнира, сообщает Olympic.kz.
 
По итогам второго финала Рейхерд показал результат 76,77 балла. Этот результат не позволил ему выйти в главный финал соревнований. По правилам турнира в третий финал проходят 6 лучших спортсменов. В итоговом протоколе Рейхерд расположился на восьмом месте.
 
 "Золото" соревнований завоевал Уолтер Уолберг из Швеции. Серебряную награду турнира завоевал Майкл Кингсберри (Канада). Замкнул тройку лидеров Икума Хоришима из Японии.
 
Также сегодня состоялись предварительные мужские забеги на дистанции 1000 метров. От Казахстана выступил шорт-трекист Адиль Галиахметов. Он пробежал дистанцию вместе с Ли Чун Су (Южная Корея), Паскалем Дион (Канада), и Владиславом Быкановым (Израиль).
 
Казахстанец стал третьим в своём забеге, преодолев дистанцию за 1:24:855. Этого результата не хватило, чтобы пройти в следующий раунд. 
 
Напомним, что в четвертьфиналы проходят двое лучших спортсменов по итогам каждого раунда и четыре сильнейших спортсмена, занявшие третье место.
 
Галиахметов также выступит в забегах на 500 и 1500 метров на Олимпийских играх.
 
Кроме того, сегодня завершились вторые квалификационные соревнования по фристайлу среди мужчин. Напомним, Казахстан во второй квалификации представляли двое атлетов: Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд.
 
По итогам отборочного турнира в финал Рейхерд набрал 74.90 баллов. Этот результат позволил ему выйти в финал олимпийского турнира. Павел Колмаков по итогам квалификации занял 11-ое место и завершил участие в сегодняшних соревнованиях. 
 
В рамках главного старта этой зимы завершились соревнования в скиатлоне среди женщин. Казахстан на турнире представили четверо атлеток: Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева и Надежда Степашкина. По итогам соревнований самый лучший результат среди казахстанок показала Шалыгина, которая финишировала 48-ой. Ангелина Шурыга заняла 49-ое место. Валерия Тюленева расположилась на 51-ом месте, а Надежда Степашкина заняла 58-ую строчку в итоговом протоколе. 
 
 "Золото" Олимпийских игр завоевала представительница Норвегии Тереза Йохауг. Серебряную награду взяла представительница России Наталья Непряева. Замкнула тройку лидеров Тереза Штадлобер (Австрия).
 
Сегодня также состоялись забеги в смешанной эстафете по шорт-треку. Казахстанские спортсмены выступили в финале В.
 
Яна Хан, Ольга Тихонова, Денис Никиша и Адиль Галиахметов финишировали вторыми (2:44:15), уступив команде из Нидерландов. В итоговом протоколе наша команда расположилась на пятом месте. 
 
Отметим, что казахстанцы в полуфинале стали третьими в своем забеге (2:42.575) и не смогли пробиться в финал А, где разыгрываются олимпийские медали. 
 
В заключительном забеге Адиль Галиахметов заменил Абзала Ажгалиева, который участвовал во всех предыдущих стартах смешанной эстафеты.
 
Важно отметить, что изначально команда Казахстана заняла 6 место. Однако, в результате дисквалификации команды Канады, наша сборная поднялась на строчку вверх в итоговом протоколе и заняла 5-е место.

Как сообщалось ранее, казахстанская конькобежка побила рекорд Казахстана, но осталась без медали Олимпиады.

Казахстанские прыгуны в квалификации прыжков с трамплина у мужчин пробились в финал на Олимпиаде-2022.

 

Казахстанская конькобежка побила рекорд Казахстана, но осталась без медали в Пекине

05.02.2022, 15:36 43281
Казахстанская конькобежка побила рекорд Казахстана, но осталась без медали в Пекине
Фото: Sport.kz
ПЕКИН. 5 ФЕВРАЛЯ - Казахстанская конькобежка побила рекорд Казахстана, но осталась без медали Олимпиады, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, сегодня в Пекине состоялись соревнования по конькобежному спорту среди женщин на дистанции 3000 метров, на которых Казахстан представила Надежда Морозова.
 
Казахстанская конькобежка бежала во второй паре вместе с американкой Мией Килбург. Морозова преодолела дистанцию за 4:04.970 и после первых двух забегов лидировала с рекордом трека, однако затем уступила этот показатель японке Такаги Михо (4:01.770) и досрочно выбыла из призовой тройки. Также Морозова побила рекорд Казахстана на данной дистанции (4:05.01), ранее принадлежавший Людмиле Прокашевой, сообщает Sports.kz.
 
Как сообщалось ранее, Казахстанские прыгуны с трамплина у мужчин пробились в финал на Олимпиаде-2022.
 
 

Казахстанские прыгуны с трамплина пробились в финал на Олимпиаде-2022

05.02.2022, 13:59 43696
Казахстанские прыгуны с трамплина пробились в финал на Олимпиаде-2022
Фото: НОК/Турар Казангапов
ПЕКИН. 5 ФЕВРАЛЯ - Казахстанские прыгуны в квалификации прыжков с трамплина у мужчин пробились в финал на Олимпиаде-2022, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, что на Олимпийских играх-2022 в Пекине в квалификации прыжков с трамплина у мужчин выступили двое казахстанских спортсменов Данил Васильев и Сергей Ткаченко.
 
По правилам отбора, в первый основной раунд выходили 50 участников из 53 с наилучшими результатами.
 
Отечественный спортсмен Данил Васильев завершил квалификацию с оценкой 46,2. Его соотечественник Сергей Ткаченко завершил старт с 43,1. Таким образом, оба представителя казахстанской сборной смогли досрочно преодолеть отборочный барьер, сообщает Sports.kz.
 
Первый и финальный раунды состязаний пройдут завтра, 6 февраля, а на сегодня запланированы пробные прыжки.
 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов