Четвертый день Олимпиады: казахстанские лыжники не смогли квалифицироваться в 1/4 финала

Фото: Владислав Семенов и Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана

ПЕКИН. 7 ФЕВРАЛЯ - 7 февраля, на Олимпийских играх-2022 в Пекине сборная Казахстана провела еще один соревновательный день. Он был не таким насыщенным, как предыдущее. Однако не был лишен интриги и интересных моментов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Казахстанцы бились за медали в двух видах спорта: биатлоне и конькобежном спорте. И в каждом из них на старт вышли лидеры сборной, сообщает Olympic.kz

Конькобежки Надежда Морозова и Екатерина Айдова, выводившая Казахстана на параде атлетов во время открытия Игр-2022, попытались подняться на пьедестал на дистанции 1500 метров. Борьба в этом виде программы была крайне конкурентной - стартовый лист насчитывал всех фаворитов и главных героев последних сезонов.

Результаты оказались очень плотные. Судьбу наград решали сотые доли секунды. Однако нашим спортсменкам не удалось закрепиться в десятке лучших. Лучшее время принадлежит Морозовой, которая преодолела 1500 метров за 1:56.85. В итоговом протоколе она разместилась на 14-м месте из 30.

Айдова на финише показала 1:59.01, закрепив за собой 18-е место. Победу же одержала Ирен Вюст из Нидерландов. Она выиграла золотую медаль с олимпийским рекордом. Он теперь равен 1:53.28.

Прекрасную точность стрельбы в биатлоне показала Галина Вишневская-Шепоренко. В рамках индивидуальной гонки на четырех огневых рубежах она допустила только один промах, который автоматически добавил к ее финишному времени одну штрафную минуту.

В текущем сезоне биатлонистка отлично себя показывает в стрельбе. И если она сможет поднять скорость прохождения дистанции, то вполне сможет показать конкурентную борьбу за высокие места в других дисциплинах. Например, в гонке преследования, куда она отобралась после сегодняшнего старта.

Вишневская-Шепоренко финишировала в индивидуальной гонке на 44-м месте из 86-ти. Это автоматически ее сделало участницей упомянутой выше дисциплины. Туда, напомним, проходили 60 сильнейших биатлонисток по итогам сегодняшней гонки. Ждем от спортсменки дальнейших успехов.