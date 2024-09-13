Четвертый день соревнований на Играх кочевников принес в копилку сборной Казахстана 21 медаль

Фото: Минтуризма и спорта

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Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Четвертый день соревнований на Всемирных играх кочевников принес в копилку сборной Казахстана 21 медаль. Среди них 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых. Об этом сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.





Всего у сборной Казахстана 69 медалей (27 золотых, 17 серебряных, 25 бронзовых). Также в тройке лидеров Узбекистан (32 медали: 11 золотых, 12 серебряных, 9 бронзовых) и Кыргызстан (38 медалей: 10 золотых, 13 серебряных, 15 бронзовых).









Тоғызқұмалақ





Сборная Казахстана заняла первое место в командном зачете, в индивидуальном зачете золото у Молдир Серикқызы и Бексултана Бостандыкова, серебро у Ансаган Кожанасып и бронза у Ерсултана Әуелбай.





Жамбы ату





В последний день соревнований по жамбы ату в казахском стиле Батыр Бексауыт завоевал серебряную награду.





Дәстүрлі садақ ату





В конно-спортивном комплексе "Арғымақ" продолжились состязания по традиционной стрельбе из лука по мишени "Жамбы". Жәнібек Құлмырзаев и Бақберген Сәлімов принесли в копилку сборной бронзовые медали.





Асық ату





На ледовой арене "Алау" мужская сборная Казахстана победила команду Кыргызстана в финальном поединке со счетом 2:1 и заняла первое место по асық ату.





Женская сборная Казахстана по бес асық также одержала убедительную победу над командой России со счетом 3:0.





Арқан тартыс





Тут же на ледовой арене "Алау" женская и мужская сборные по перетягиванию каната завоевали по серебряной медали. В финале обе сборные уступили командам из России. Женская сборная выступала в весовой категории до 560 кг, мужская - до 720 кг.





Алыш





В кыргызской национальной борьбе алыш разыгрываются медали в шести весовых категориях. Сегодня борцы принесли в копилку сборной Казахстана: Турмаханбек Калмукан (60 кг) - серебро, Нуржан Сарсенгалиев (70 кг) - бронза, Бекбол Нурланулы (100 кг) - серебро, Нурдаулет Жарылгапов (+ 100 кг) - бронза, Назерке Абильтаева (55 кг) - бронза, Арайлым Ракиш (60 кг) - бронза, Айнур Акжигитова (65 кг) - бронза, Перизат Жақыпбекова (75 кг) - серебро.





Алыптар сайысы





В соревнованиях Powerful Nomad Азамат Мақұлбеков стал лучшим среди 16 спортсменов из 16 стран. В абсолютной весовой категории спортсмены соревновались в пяти испытаниях. Среди них поднятие 100-килограммового камня и его перемещение на 10 метров; приседания со 100-килограммовым мешком, метание 10-килограммового копья на 10 метров в мишень одной рукой, приседания со 130-килограммовым бревном на плечах, а также перетаскивание 200-килограммовой телеги на 10 метров.





Кокбору





Национальная сборная Казахстана вышла в финал по кокбору, одержав победу над сборной Турции со счетом 15:1. В финале наши спортсмены встретятся с командой Кыргызстана, а за третье место сразятся сборные России и Турции.





Көкпар





Сборная Казахстана также вышла в финал по кокпару. Наши кокпаристы победили команду России со счетом 18:2. В финале они встретятся с командой из Кыргызстана.