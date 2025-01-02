01.01.2025, 11:52 4211

Елена Рыбакина вывела Казахстан вперед в 1/4 финала United Cup

Казахстанка обыграла 80-ю ракетку мира Лауру Зигемунд
Елена Рыбакина вывела Казахстан вперед в 1/4 финала United Cup
Фото: ФТК
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина принесла Казахстану первое очко в четвертьфинальной игре против Германии на United Cup, сообщает пресс-служба ФТК.

Рыбакина, занимающая шестое место в рейтинге WTA, обыграла 80-ю ракетку мира Лауру Зигемунд - 6:3, 6:1.

Таким образом, команда Казахстана повела в счете - 1:0. Следующими на корт выйдут Александр Шевченко (78 АТР) и Даниэль Мазур (254 АТР).
 
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Теги:соревнованияТеннисРыбакина

новости по теме

30.12.2024, 13:46 13111

Команда Казахстана впервые вышла в четвертьфинал United Cup

В четвертьфинал турнира команду вывела Елена Рыбакина
Команда Казахстана впервые вышла в четвертьфинал United Cup
Фото: ФТК
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Команда теннисистов Казахстана впервые в своей истории сыграет в четвертьфинале United Cup, сообщает Федерация тенниса РК.

В четвертьфинал турнира команду вывела Елена Рыбакина. В заключительной игре группы "С" казахстанцы победили команду Греции.

Во второй игре дня Елена Рыбакина уверенно разобралась с Марией Саккари со счетом 6:4, 6:3. Ранее Александр Шевченко обыграл 11-ю ракетку мира Стефаноса Циципаса - 6:4, 7:6 (7:0). Таким образом, казахстанская команда вышла в 1/4 финала с первого места", - сообщает ФТК.


1 января 2025 года казахстанская команда сыграет с победителем группы "E" (Китай, Бразилия и Германия, прошлогодний победитель турнира).

Ранее казахстанские теннисисты победили в первом матче турнира.  
 
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Теги:ПобедаРКТеннисТеннисисты
28.12.2024, 11:23 25771

Казахстанские теннисисты победили в первом матче на турнире United Cup

В решающей третьей встрече Елена Рыбакина и Александр Шевченко обыграли дуэт Пабло Карреньо-Буста/Ивон Кавалье-Реймерс
Казахстанские теннисисты победили в первом матче на турнире United Cup
Фото: НОК
Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана по теннису одержала победу в первом матче на турнире United Cup, который в эти дни проходит в Австралии, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В первой игре противостояния с Испанией Александр Шевченко потерпел поражение от Пабло Карреньо-Бусты. Затем Елена Рыбакина смогла сравнять счет, победив Джессику Манейро. В решающей третьей встрече Рыбакина и Шевченко обыграли дуэт Пабло Карреньо-Буста/Ивон Кавалье-Реймерс. Таким образом, Казахстан победил Испанию со счетом 2:1 и возглавил группу С, в которую также попала Греция", - говорится в сообщении.


Матч против теннисистов из Греции состоится 30 декабря.

Сборную Казахстана на турнире представляют Елена Рыбакина, Жибек Куламбаева, Александр Шевченко, Дмитрий Попко и Александр Недовесов.

В 1/4 финала пройдут победители шести групп и две лучшие команды, занявшие вторые места. Всего на United Cup выступают 18 сборных", - уточнили в НОК.

 
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Теги:ПобедаРКТеннисистыАвстралия
27.12.2024, 19:41 29306

Минтуризма презентовало форму сборной Казахстана на Азиатские игры 2025 года

Основные цвета - темно-синий и голубой
Минтуризма презентовало форму сборной Казахстана на Азиатские игры 2025 года
Фото: НОК РК
Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство туризма и спорта РК представило официальную спортивную форму национальной сборной, которая будет использоваться на IX зимних Азиатских играх. Соревнования пройдут с 7 по 14 февраля 2025 года в Харбине (Китай), сообщает пресс-служба ведомства.
МТС РК

При создании формы соблюдены международные стандарты и учтены национальные требования.

МТС РК

Основные цвета - темно-синий и голубой - символизируют стабильность, независимость и стремление к новым достижениям. Белые элементы подчеркивают чистоту и принцип спортивной справедливости. Дизайн дополнен государственными символами: гербом и флагом. Также присутствует надпись QAZAQSTAN. На форме размещены логотип IX зимних Азиатских игр 2025 года и эмблема Национального олимпийского комитета Казахстана", - сообщили в МТС РК.


МТС РК

Комплект включает утепленную куртку, ветрозащитный костюм, жилет, спортивные и тренировочные костюмы, футболку, шорты, головные уборы, спортивную обувь и аксессуары.

МТС РК

Как подчеркнули в Минтуризма, создание новой спортивной формы стало возможным благодаря поддержке спонсоров.

МТС РК

Напомним, казахстанские спортсмены, участвующие в Азиаде в Ханчжоу в 2023 году, высказались о низком качестве спортивной формы. В частности, казахстанская гонщица Алина Саркулова показала рваную экипировку и сказала, что у выданных спортсменам кроссовок на второй день отклеилась подошва. После скандала с "одноразовой" спортивной формой Антикор инициировал проверку в отношении Минтуризма по части финансирования спорта.
 
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Теги:ПрезентацияформаАзиатские игры
24.12.2024, 17:13 40986

Информацию об уходе тренера Черчесова опровергли в Казахстанской федерации футбола

В КФФ призвали доверять только официальным источникам
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Информацию об уходе главного тренера национальной сборной РК по футболу Станислава Черчесова опровергли в Казахстанской федерации футбола, передает корреспондент агентства.

Информация, распространенная в некоторых СМИ об уходе главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова, не соответствует действительности. На сегодняшний день Станислав Черчесов является главным тренером национальной команды и имеет действующий контракт с Казахстанской федерацией футбола", - проинформировали в федерации.


В пресс-службе КФФ также призвали доверять только официальным источникам.

Напомним, Станислав Черчесов был назначен главным тренером сборной Казахстана по футболу в июне 2024 года.
 
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Теги:ТренерРКФутбол
20.12.2024, 14:12 58211

Президент поздравил Алию Юсупову с переизбранием на пост президента Казахстанской федерации гимнастики

Юсупова высказала ряд предложений по наиболее актуальным проблемам в сфере спорта
Президент поздравил Алию Юсупову с переизбранием на пост президента Казахстанской федерации гимнастики
Фото: Акорда
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Казахстанской федерации гимнастики Алию Юсупову, сообщает Акорда.

Он поздравил Алию Юсупову с переизбранием на пост президента федерации. Также собеседники обсудили перспективы развития гимнастики в стране.

В частности, Юсупова проинформировала президента о работе федерации и планах на предстоящий период.

Она высказала ряд предложений по наиболее актуальным проблемам в сфере спорта. По ее словам, необходимо проведение комплексной работы, направленной на приобщение к гимнастике детей с раннего возраста.

В завершение встречи президент акцентировал внимание на необходимости тесного взаимодействия с Министерством туризма и спорта в целях обеспечения системного подхода к совершенствованию инфраструктуры отрасли и подготовке тренерского состава.
 
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Теги:ТокаевгимнастикаСпортФедерация
14.12.2024, 11:05 80526

Астана примет предолимпийский чемпионат мира по боксу

Казахстан во второй раз в истории примет мировое первенство по боксу
Астана примет предолимпийский чемпионат мира по боксу
Фото: НОК РК
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Международная федерация World Boxing официально объявила о проведении чемпионата мира - 2027 по боксу в Астане, сообщает НОК РК.

Турнир состоится в предолимпийский год - в преддверии летних Олимпийских игр - 2028 в Лос-Анджелесе (США).

Иная информации об организации чемпионата мира, в том числе и даты проведения, будет предоставлена позже.

Для Казахстана большая честь и ответственность принимать чемпионат мира по боксу в 2027 году, который пройдет в предолимпийский цикл. Наша страна имеет успешный опыт проведения масштабных мировых спортивных первенств на самом высоком уровне, и я уверен, что этот турнир не станет исключением. Понимая важность этого чемпионата мира накануне Олимпиады в Лос-Анджелесе, благодарю World Boxing за оказанное доверие", - сказал президент Национального олимпийского комитета Казахстана, председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин.


Добавим, что Казахстан во второй раз в истории примет мировое первенство по боксу. Ранее в Алматы прошел ЧМ-2013 среди мужчин.
 
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Теги:БоксЧМАстана
13.12.2024, 08:27 85281

Футбольный клуб "Астана" в Алматы сыграл с лондонским "Челси" со счетом 1:3

Футбольный клуб "Астана" в Алматы сыграл с лондонским "Челси" со счетом 1:3
Фото: Instagram/fca.astana
Алматы. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Футбольный клуб "Астана" в Алматы сыграл с лондонским "Челси" в матче общего этапа Лиги конференций со счетом 1:3, передает корреспондент агентства.

Голы забили: Марк Гию 14 (0:1), Марк Гию 19 (0:2), Ренату Вейга 39 (0:3), Марин Томасов 45 (1:3).

20 декабря "Астана" на выезде сыграет с кипрским АПОЭЛом.


Как сообщалось ранее, от должности отстранен управляющий Центральным стадионом Алматы.
 
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Теги:СпортФутболЛондонАлматы
11.12.2024, 16:49 92971

Гаджи Гаджиев возглавил Федерацию тяжелой атлетики Казахстана

Жанат Тусипбеков объявил о досрочном прекращении своих полномочий
Гаджи Гаджиев возглавил Федерацию тяжелой атлетики Казахстана
Фото: Минтуризма РК
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Гаджи Гаджиев назначен президентом Федерации тяжелой атлетики Казахстана, сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.

На отчетной конференции Федерации тяжелой атлетики РК ее глава Жанат Тусипбеков объявил о досрочном прекращении своих полномочий и предложил кандидатуру Гаджи Гаджиева на пост главы федерации.

Участники конференции, включая руководство областных федераций и спортивное сообщество, единогласно поддержали кандидатуру Гаджи Гаджиева.

Ранее олимпийская чемпионка РК Ольга Рыпакова сменила Даниала Ахметова на посту президента Федерации легкой атлетики.

 

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