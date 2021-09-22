Казахстанская фигуристка Турсынбаева завершила карьеру

АЛМАТЫ. 21 СЕНТЯБРЯ - Известная казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева на своей странице в Инстаграм объявила о завершении карьеры, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Дорогие болельщики, я решила завершить карьеру в качестве профессионального спортсмена. Мне непросто делиться с вами этой новостью", - написала спортсменка.

Причиной ухода она назвала проблемы со спиной.

Многие из вас знают, что моя спина беспокоит меня на протяжении долгого времени. К сожалению, побороть эту травму до конца мне так и не удалось, в связи с чем полноценные тренировки стали невозможны", - пояснила фигуристка.

Он поделилась, что сейчас находится в Казахстане и до конца года планирует работать здесь, помогать детям.

Я всегда хотела развивать фигурное катание в своей стране, и мне, наконец, выпала эта возможность", - сказала Турсынбаева.

Она рассказала, что в большом спорте находится 16 лет.

Мой первый старт на международной арене был в 2011 году, с этого турнира прошло ровно десять лет, более 50 международных стартов (Азиатские игры, юношеские Олимпийские игры, Всемирная зимняя универсиада, чемпионаты четырех континентов, чемпионаты мира, Олимпиада и другие международные старты) и 39 медалей различного достоинства", - добавила спортсменка.

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