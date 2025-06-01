Казахстанская легкоатлетка завоевала второе золото на чемпионате Азии

Фото: Минспорта РК

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Ташкент. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам очередного соревновательного дня на чемпионате Азии в Узбекистане в копилку сборной Казахстана добавилось еще три золотые медали, сообщили в пресс-службе Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.





Впервые выступая на континентальном первенстве среди взрослых, Дайяна Даренская одержала уверенную победу в финале весовой категории до 68 кг над японкой Камой Цубасой. Затем на татами вышел бронзовый призер чемпионата мира Нурканат Ажиканов (-75 кг), который не оставил шансов своему сопернику из Ирана. Еще одно золото Казахстану принесла бронзовый призер Олимпиады в Токио Софья Берульцева (+68 кг), победившая японскую спортсменку Сумирэ Сугиту. Ранее золотую медаль в кумитэ завоевал Жоламан Бигабыл", - рассказали в Минспорта.





Отмечается, что сборная Казахстана завершила турнир с четырьмя золотыми, одной серебряной и 5 бронзовыми наградами, что позволило занять первое место в общекомандном зачете. На втором месте - Япония (3 золота, 5 серебра, 4 бронзы), на третьем - Вьетнам, также с тремя золотыми медалями.



