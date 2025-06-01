31.05.2025, 16:19 6896
Казахстанская легкоатлетка завоевала второе золото на чемпионате Азии
В активе сборной Казахстана теперь шесть медалей
Фото: НОК РК
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Сеул. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто одержала вторую победу на чемпионате Азии в Гуми (Южная Корея), сообщает НОК РК.
В субботу, 31 мая, спортсменка выиграла финальный забег на 5000 метров. Финишное время Джеруто составило 14:58.71.
Парул Чаудхари из Индии стала второй - 15:15.33. Замкнула тройку лучших Юма Ямамото (Япония) - 15:16.86.
В активе сборной Казахстана теперь шесть медалей. Первыми стали Нора Джеруто (3000 метров с препятствиями), Дейзи Джепкемей (10000 метров). Второе место заняла Елизавета Матвеева (прыжки в высоту). Третьими завершили турнир Джепкемей (3000 метров с препятствиями), Ясмина Токсанбаева (спортивная ходьба на 20 километров).
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29.05.2025, 11:15 19761
Казахстанская легкоатлетка завоевала золотую медаль ЧА
Фото: olympic.kz
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Сеул. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская легкоатлетка Дейзи Джепкемей завоевала золотую медаль чемпионата Азии в Южной Корее, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Легкоатлетка выиграла финальный забег на 10 000 метров. Казахстанка преодолела дистанцию за 30.48.44. Следом финишировала японка Ририка Хиронака - 30.56.32", - заявили в комитете.
Третьей также стала спортсмена из Японии Микуни Яда.
Ранее казахстанская спортсменка Ясмина Токсанбаева завоевала первую для страны медаль на чемпионате Азии по легкой атлетике.
27.05.2025, 15:57 30006
Казахстанка завоевала бронзу на чемпионате Азии по легкой атлетике
Ясмина Токсанбаева завоевала первую для страны медаль на ЧА
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская спортсменка Ясмина Токсанбаева завоевала первую для страны медаль на чемпионате Азии по легкой атлетике, сообщили в Комитете спорта и физкультуры.
На чемпионате Азии по легкой атлетике, который проходит в южнокорейском городе Гуми, Казахстан завоевал первую награду.
Ясмина Токсанбаева принесла сборной бронзовую медаль в спортивной ходьбе на 20 километров, установив личный рекорд - 1 час 32 минуты 15 секунд", - рассказали в ведомстве.
В мужской ходьбе на 20 километров казахстанец Георгий Шейко финишировал седьмым.
25.05.2025, 21:06 42756
Казахстанские каратисты победили на чемпионате Азии
Фото: Минспорта РК
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Ташкент. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам очередного соревновательного дня на чемпионате Азии в Узбекистане в копилку сборной Казахстана добавилось еще три золотые медали, сообщили в пресс-службе Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.
Впервые выступая на континентальном первенстве среди взрослых, Дайяна Даренская одержала уверенную победу в финале весовой категории до 68 кг над японкой Камой Цубасой. Затем на татами вышел бронзовый призер чемпионата мира Нурканат Ажиканов (-75 кг), который не оставил шансов своему сопернику из Ирана. Еще одно золото Казахстану принесла бронзовый призер Олимпиады в Токио Софья Берульцева (+68 кг), победившая японскую спортсменку Сумирэ Сугиту. Ранее золотую медаль в кумитэ завоевал Жоламан Бигабыл", - рассказали в Минспорта.
Отмечается, что сборная Казахстана завершила турнир с четырьмя золотыми, одной серебряной и 5 бронзовыми наградами, что позволило занять первое место в общекомандном зачете. На втором месте - Япония (3 золота, 5 серебра, 4 бронзы), на третьем - Вьетнам, также с тремя золотыми медалями.
Ранее команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала золотую медаль чемпионата Азии в Сингапуре.
24.05.2025, 20:59 49126
Елена Рыбакина выиграла турнир WTA 500 во Франции
Фото: ФТК
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Страсбург. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина завоевала титул на турнире WTA 500 в Страсбурге, сообщает Федерация тенниса Казахстана.
В финале казахстанка одолела россиянку Людмилу Самсонову (19 WTA) в трех сетах - 6:1, 6:7 (2:7), 6:1. Матч длился 2 часа и 16 минут. Благодаря победе во Франции, Елена заработала 500 рейтинговых очков и 142 610 евро призовых", - рассказали в ФТК.
Это девятый титул Елены на одиночных соревнованиях под эгидой WTA и первый с апреля 2024 года.
Напомним, в апреле сборная Казахстана по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг.
18.05.2025, 11:53 80016
Казахстанка победила в финале турнира по теннису в Японии
Фото: НОК РК
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Куруме. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Зарина Дияс одержала победу на турнире по теннису в Японии, в Куруме, сообщили в Национальном олимпийском комитете РК.
В финальном матче казахстанка оказалась сильнее Аяно Шумицу из Японии. На корте соперницы провели 1 час 24 минуты", - проинформировали в НОК.
Отмечается, что для победы теннисистке потребовалось два сета. Она выиграла с общим счетом 6:4, 6:3, став победительницей турнира.
17.05.2025, 21:00 85956
Казахстанский гимнаст завоевал золотую медаль на этапе Кубка вызова в Словении
Спортсмен стал лучшим в упражнении на коне
Фото: olympic.kz
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Любляна. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский гимнаст Дияс Тойшыбек завоевал золотую медаль на этапе Кубка вызова в Словении, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Спортсмен стал лучшим в упражнении на коне. Тойшыбек в финале за свое выступление получил от судей 14,033 балла. Его сокомандник Зейнолла Идрисов финишировал на втором месте", - заявили в комитете.
Бронзовую медаль, по данным НОК, завоевал гимнаст из Албании Матвей Петров.
Ранее команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала золотую медаль ЧА в Сингапуре.
17.05.2025, 17:20 87786
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала золотую медаль ЧА в Сингапуре
Фото: olympic.kz
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Сингапур. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала золотую медаль чемпионата Азии в Сингапуре, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Наши гимнастки завоевали золотую медаль в групповых упражнениях, победив в многоборье. Второе место заняла Южная Корея. Узбекистан показал третий результат", - заявили в комитете.
Отмечается, что страну в этом виде программы представляли Айзере Кенес, Аида Хакимжанова, Мадина Мырзабай, Айзере Нурмагамбетова, Кристина Чепульская, Жасмин Джунусбаева.
Ранее казахстанец стал серебряным призером чемпионата мира по таеквондо в ОАЭ.
15.05.2025, 12:09 95456
Казахстанец стал серебряным призером чемпионата мира по таеквондо в ОАЭ
Юношеская сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете на чемпионате мира по таеквондо
Фото: gov.kz
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Аятжан Амирханов стал серебряным призером чемпионата мира по таеквондо в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает пресс-служба акимата Астаны.
Аятжан Амирханов, выступавший в весовой категории 57 килограммов, стал серебряным призером чемпионата мира, уступив в финальном поединке иранскому спортсмену Парше Хоушиару", - заявили в пресс-службе.
Таким образом, пояснили в акимате, юношеская сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете на чемпионате мира по таеквондо. В копилке страны оказались 2 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые медали.
Ранее Казахстан завоевал первую медаль на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Китае.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?