Казахстанские боксеры завоевали шесть лицензий на Олимпиаду

Нур-Султан. 9 марта. Kazakhstan Today - Казахстанские боксеры завоевали шесть лицензий на Олимпийские игры 2020 года, передает Kazakhstan Today.

В ночь на 9 марта завершился первый день четвертьфиналов отборочного турнира по боксу в Аммане. Казахстанская команда может смело записать его в свой актив - на счету боксеров шесть олимпийских лицензий, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Всего на ринг в этот день поднялись семь казахстанцев. Единственное поражение потерпела чемпионка мира Валентина Хальзова (до 69 килограммов). Она не смогла преодолеть барьер в лице китаянки Хон Гу. По итогам напряженного поединка Хальзова выбыла из турнира. Она стала четвертой потерей женской части команды из пяти.

В игре оставалась теперь только Надежда Рябец (до 75 килограммов). И бронзовый призер юношеской Олимпиады-2018 не подвела. 19-летняя спортсменка смогла квалифицироваться на Олимпиаду в Токио. Она провела динамичный и уверенный бой против вьетнамки Ти Хуон Нгуен. Рябец с самого начала захватила лидерство, которое развивала от раунда к раунду.

Остальные пять путевок на счету мужской половины. При этом наши боксеры идут без потерь. Абылайхан Жусупов в четвертьфинале категории до 69 килограммов справился с опытным боксером из Таиланда Вуттичаем Масуком. В следующем раунде ему предстоит выступить против Викаша Киршана из Индии.

Также в дневной сессии со своей задачей справился и Бекзад Нурдаулетов. Чемпион мира в категории до 81 килограмма в несколько напряженном поединке разобрался с Шаббосом Негматуллоевым (Таджикистан). За выход в финал он будет биться с местным Одаи Алхиндави.

В свою очередь, Василий Левит без нервов стартовал в категории до 91 килограмма. Первый же бой принес ему путевку в Токио. Серебряный призер ОИ-2016 уверенно взял вверх над Давлатом Болтаевым (Таджикистан). Теперь ему предстоит сразиться с Хуссейном Ишаишем из Иордании.

В вечерней сессии поддержали олимпийскую тенденцию Абильхан Аманкул (до 75 килограммов) и капитан Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма). Аманкул бескомпромиссно победил Фаната Кахрамонова из Узбекистана, выйдя на Танглатихана Эрбиеке (Китай). Кункабаев же справился с натиском Маймайити Айемаити из Китая. В полуфинале он будет биться с жестким австралийцем Джастисом Хани.

Сегодня, 9 марта, на ринг выйдут три казахстанца. Сакен Бибосынов - Ху Жинхуа (Китай); Серик Темиржанов - Даниал Шахбахш (Иран); Закир Сафиуллин - Ашкан Резаеи (Иран).

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