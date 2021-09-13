Казахстанские борцы стартовали на турнире в Беларуси с трех медалей

Фото: olympic.kz

НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - Казахстанские борцы успешно стартовали на международном турнире по видам борьбы в Минске, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщается на официальном сайте казахстанского Национального олимпийского комитета, представительницы женской команды отметились тремя медалями. На вторую ступень пьедестала поднялись Аяжан Саду (до 72 килограммов) и Эльмира Сыздыкова (до 76 килограммов).

В свою очередь, Гульдана Белдеш (до 55 килограммов) завоевала бронзовую награду.

В вольной борьбе казахстанец Азат Оганисян вышел в финал в весовой категории до 61 килограмма. В борьбе за "золото" он встретится с местным борцом Андреем Бекреновым.

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