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Казахстанские борцы стартовали на турнире в Беларуси с трех медалей

12.09.2021, 16:57 9451
Казахстанские борцы стартовали на турнире в Беларуси с трех медалей
Фото: olympic.kz
НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - Казахстанские борцы успешно стартовали на международном турнире по видам борьбы в Минске, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщается на официальном сайте казахстанского Национального олимпийского комитета, представительницы женской команды отметились тремя медалями. На вторую ступень пьедестала поднялись Аяжан Саду (до 72 килограммов) и Эльмира Сыздыкова (до 76 килограммов).
 
В свою очередь, Гульдана Белдеш (до 55 килограммов) завоевала бронзовую награду. 
 
В вольной борьбе казахстанец Азат Оганисян вышел в финал в весовой категории до 61 килограмма. В борьбе за "золото" он встретится с местным борцом Андреем Бекреновым. 
 

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