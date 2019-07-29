Казахстанские борцы завоевали три медали на турнире в Минске

Минск. 28 июля. Kazakhstan Today - Казахстан завоевал три бронзовые медали на турнире по греко-римской борьбе в Минске, передает Kazakhstan Today.

В Минске завершился очередной соревновательный день в рамках международного турнира по греко-римской борьбе имени Олега Караваева. Казахстанская команда сумела отметиться тремя медалями, сообщает Olympic.kz

Наши борцы трижды поднялись на третью ступень пьедестала. "Бронзу" завоевали Мейрамбек Айнагулов (до 63 килограммов), Мейржан Шермаханбет (до 72 килограммов) и Ерулан Искаков (до 97 килограммов).

Сегодня, 28 июля, также за бронзовую награду поборется Данияр Каленов (до 67 килограммов). Ибрагим Магомадов (до 77 килограммов), Бауыржан Мусин (до 87 килограммов), Дамир Кузембаев (130 килограммов) выступят в утешительном раунде.

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