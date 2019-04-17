Казахстанский борец Ергалиев дисквалифицирован на два года

Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - Победитель турнира по казакша курес "Казахстан Барысы-2017" Еламан Ергалиев дисквалифицирован на два года за использование запрещенных препаратов, передает Kazakhstan Today.

Положительную допинг-пробу Ергалиев сдал в ноябре прошлого года на чемпионате Казахстана по дзюдо, на котором занял второе место. На республиканском первенстве в весовой категории свыше 100 килограммов он уступил лишь Ерасылу Кажыбаеву из Восточно-Казахстанской области, пишет Olympic.kz

В анализе спортсмена был обнаружен запрещенный препарат тамоксифен. Данный препарат известен тем, что значительно повышает уровень тестостерона в организме. Срок дисквалификации Ергалиева начинается с 8 декабря 2018 года и заканчивается 8 декабря 2020.

Известен Еламан стал в 2017 году, когда сенсационно выиграл национальный турнир "Казахстан Барысы" и получил от организаторов 25 млн тенге, золотой пояс и трофей "Тайтуяк".

Национальный Олимпийский комитет придерживается строгой политики нулевой терпимости в вопросах применения допинга и выражает полную поддержку инициативам Международного Олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) по защите "чистых" спортсменов.

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