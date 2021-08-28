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Казахстанский дзюдоист выиграл "серебро" на Паралимпиаде в Токио

27.08.2021 5995
Казахстанский дзюдоист выиграл "серебро" на Паралимпиаде в Токио
Фото: paralympic.kz
ТОКИО. 27 АВГУСТА - Казахстанский дзюдоист Ануар Сариев выступил в финальном поединке турнира в весовой категории до 60 килограммов на Паралимпийских играх-2020 в Токио и завоевал "серебро", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В борьбе за золотую медаль Ануар встретился на татами с азербайджанцем Вугаром Ширинли. Итогом поединка стала победа Ширинли иппоном. Он завоевал главную награду, а Сариев получил "серебро".
 
Эта медаль стала для Казахстана второй на текущей Паралимпиаде. Накануне "золото" для страны выиграл пауэрлифтер Давид Дегтярев.
 
Паралимпийские игры-2020 будут проходить до 5 сентября. Казахстан на соревнованиях представляют 25 спортсменов.
 

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