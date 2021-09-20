Казахстанский спортсмен завоевал "золото" чемпионата Азии по триатлону

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В эти дни кыргызстанский город Чолпон-Ата принимает континентальное первенство. На старт чемпионата в этом году было заявлено около 60 атлетов категорий Elite из Брунея, Ирана, Казахстана, Кыргызской Республики, ОАЭ, Палестины, Узбекистана и Японии.
Бронзовую награду чемпионата Азии завоевал казахстанский триатлет Аян Бейсенбаев.
Участники категории Elite состязались на дистанции "спринт" (750 метров плавание, 20 километров вело, 5 километров бег).
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