Казахстанский спортсмен завоевал "золото" чемпионата Азии по триатлону

Фото: Olympic.kz

НУР-СУЛТАН. 19 СЕНТЯБРЯ - Казахстанец Дарын Конысбаев завоевал золотую медаль чемпионата Азии по триатлону, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В эти дни кыргызстанский город Чолпон-Ата принимает континентальное первенство. На старт чемпионата в этом году было заявлено около 60 атлетов категорий Elite из Брунея, Ирана, Казахстана, Кыргызской Республики, ОАЭ, Палестины, Узбекистана и Японии.

Бронзовую награду чемпионата Азии завоевал казахстанский триатлет Аян Бейсенбаев.

Участники категории Elite состязались на дистанции "спринт" (750 метров плавание, 20 километров вело, 5 километров бег).

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