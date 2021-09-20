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Казахстанский спортсмен завоевал "золото" чемпионата Азии по триатлону

19.09.2021, 08:59 8911
Казахстанский спортсмен завоевал "золото" чемпионата Азии по триатлону
Фото: Olympic.kz
НУР-СУЛТАН. 19 СЕНТЯБРЯ - Казахстанец Дарын Конысбаев завоевал золотую медаль чемпионата Азии по триатлону, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В эти дни кыргызстанский город Чолпон-Ата принимает континентальное первенство. На старт чемпионата в этом году было заявлено около 60 атлетов категорий Elite из Брунея, Ирана, Казахстана, Кыргызской Республики, ОАЭ, Палестины, Узбекистана и Японии.
 
Бронзовую награду чемпионата Азии завоевал казахстанский триатлет Аян Бейсенбаев. 
 
Участники категории Elite состязались на дистанции "спринт" (750 метров плавание, 20 километров вело, 5 километров бег).
 

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