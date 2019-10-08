Казахстанский военнослужащий стал абсолютным чемпионом мира по пауэрлифтингу

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Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Майор Болат Булендин стал абсолютным чемпионом мира по пауэрлифтингу и его отдельным движениям в федерации НАП и завоевал 4 золотых медали в категории до 82,5 килограмма на Международном мультитурнире "GOLDEN TIGER - XIII", сообщили в Министерстве обороны РК, передает Kazakhstan Today.

Булендин является мастером спорта международного класса, в списке его достижений - титулы чемпиона мира в федерации WRPF, чемпиона Азии, чемпиона Республики Казахстан по пауэрлифтингу и жиму лежа. За свою карьеру военнослужащий установил два мировых рекорда.

Международный мультитурнир "GOLDEN TIGER - XIII" - традиционный Фестиваль силовых видов спорта. В этом году в соревнованиях по 50 видам спорта приняли участие около 9000 спортсменов.

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