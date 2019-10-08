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Казахстанский военнослужащий стал абсолютным чемпионом мира по пауэрлифтингу

07.10.2019, 09:45 10180
Казахстанский военнослужащий стал абсолютным чемпионом мира по пауэрлифтингу
Фото: https://24.kz
Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Майор Болат Булендин стал абсолютным чемпионом мира по пауэрлифтингу и его отдельным движениям в федерации НАП и завоевал 4 золотых медали в категории до 82,5 килограмма на Международном мультитурнире "GOLDEN TIGER - XIII", сообщили в Министерстве обороны РК, передает Kazakhstan Today.
 
Булендин является мастером спорта международного класса, в списке его достижений - титулы чемпиона мира в федерации WRPF, чемпиона Азии, чемпиона Республики Казахстан по пауэрлифтингу и жиму лежа. За свою карьеру военнослужащий установил два мировых рекорда.
 
Международный мультитурнир "GOLDEN TIGER - XIII" - традиционный Фестиваль силовых видов спорта. В этом году в соревнованиях по 50 видам спорта приняли участие около 9000 спортсменов.
 

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