Казахстанцы на Олимпиаде-2021: за день спортсменам предстоит выступить в 11 дисциплинах

Фото: olympic.kz

НУР-СУЛТАН. 25 ИЮЛЯ - 25 июля на Олимпиаде в Токио казахстанские спортсмены выступят в 11 дисциплинах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Всего сегодня разыграют 18 комплектов медалей.

Расписание соревнований по времени Нур-Султана:

06.00 Стендовая стрельба. Скит. Женщины

Асем Орынбай, Зоя Кравченко

08.00 Дзюдо. Мужчины

Ерлан Серикжанов - Орхан Сафаров (Азербайджан)

08.00 Теннис. Женщины. Одиночный разряд

Ярослава Шведова - Айла Томлянович (Австралия)

Юлия Путинцева - Надя Подорошка (Аргентина)

08.00 Теннис. Мужчины. Одиночный разряд

Михаил Кукушкин - Федерико Кория (Аргентина)

09.45 Фехтование. Мужчины

Руслан Курбанов - Марко Фикера (Италия)

10.00 Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка. 10 метров. Мужчины

Юрий Юрков

10.00 Каноэ. Одиночки, гребной слалом. Мужчины

Александр Куликов

10.50 Каноэ. Одиночки, гребной слалом. Женщины

Екатерина Смирнова

12.30 Настольный теннис. Мужчины

Кирилл Герасименко - Любомир Янчарик (Чехия)

12.50 Тяжелая атлетика. Мужчины

61 килограмм. Игорь Сон

16.04 Плавание. 100 метров на спине. Женщины

Диана Назарова

16.24 Бокс. Мужчины

63 килограмма. Закир Сафиуллин - Леодан Песо Сабойя (Перу)

16.50 Водное поло. Мужчины

Казахстан - Хорватия.

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