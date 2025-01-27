26.01.2025, 12:41 6316
Казахстанцы завоевали две медали на мировом турнире по легкой атлетике
Фото: НОК РК
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане завершился этап серии World Athletics Indoor Tour Gold, казахстанская команда отметилась двумя медалями, сообщили в Национальном олимпийском комитете РК.
Елизавета Матвеева и Игорь Косолапов показали третий результат в прыжках в высоту", - проинформировали в НОК.
В шаге от награды остановились Давид Ефремов (60 метров с барьерами), Дэйзи Джепкемей (3000 метров), Надежда Дубовицкая (прыжки в высоту).
Напомним, на универсиаде в Турине казахстанские спортсмены завоевали 14 медалей.
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24.01.2025, 13:19 16951
Универсиада в Турине: казахстанские спортсмены завоевали 14 медалей
Фото: instagram/qaz_team_official
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан завершил выступление на Универсиаде-2025 в итальянском Турине, сообщает Sports.kz.
По итогам соревнований отечественные спортсмены завоевали 14 медалей: 3 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых", - говорится в информации.
Золотыми медалистами стали фристайлистка Анастасия Городко (2 медали) и биатлонист Никита Акимов. Серебро завоевали лыжник Денис Зинов (2 медали) и фристайлисты Антон Бондарев и Аяулым Амренова.
Бронзовыми призерами Универсиады стали лыжник Роман Курбанов (2 медали), биатлонисты Кирилл Бауэр и Арина Крюкова, фигуристка Софья Самоделкина, команда по шорт-треку (смешанная эстафета): Алина Ажгалиева, Малика Ермек, Яна Хан, Валерий Клименко и Динмухамедалдияр Тажибай, и мужская команда по шорт-треку: Санжар Жанисов, Алишер Абулкатимов, Валерий Клименко, Айбек Темирхан и Динмухамедалдияр Тажибай.
18.01.2025, 16:08 42941
Казахстанский биатлонист завоевал золотую медаль Универсиады
Фото: olympic.kz
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Рим. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский биатлонист Никита Акимов завоевал золотую медаль Универсиады в Италии, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Он стал лучшим в мужском спринте на 10 километров. Вторым на финише был швед Кнут Векстрем. Замкнул тройку лучших Богдан Борковский", - проинформировали в НОК.
Отмечается, что в активе сборной Казахстана теперь три золотые медали.
Напомним, в 2023 году Казахстан завоевал 20 медалей на Универсиаде в Китае.
17.01.2025, 18:15 48566
Отборочный турнир по тяжелой атлетике к Олимпиаде-2028 могут провести в Казахстане
Казахстан рассматривается как один из наиболее вероятных кандидатов
Фото: НОК
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Международной федерации тяжелой атлетики Мохаммед Джалуда Аль-Шаммари в ходе встречи с лидером РК Касым-Жомартом Токаев и президентом Азиатской федерации тяжелой атлетики Мохамедом Юсефа Аль-Ману заявил, что Казахстан рассматривается как один из наиболее вероятных кандидатов на проведение лицензионного отборочного турнира к Олимпиаде-2028, сообщает Акорда.
Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, тяжелая атлетика имеет важное значение для нашей страны. Более 20 тысяч казахстанцев систематически занимаются тяжелой атлетикой.
Глава государства также отметил важность поддержания тесных и плодотворных связей с обеими федерациями для дальнейшего продвижения этого спорта в Казахстане.
В свою очередь Мохамед Юсеф Аль-Мана поблагодарил президента за теплый прием и отметил высокий уровень казахстанской школы тяжелой атлетики. По его словам, в Астане и Алматы имеются все необходимые условия для создания регионального тяжелоатлетического хаба для стран Центральной Азии.
В завершение глава государства вручил Мохаммеду Джалуду Аль-Шаммари и Мохамеду Юсефу Аль-Мане ордена "Достық" ІІ степени за вклад в развитие тяжелой атлетики.
Ранее сообщалось, что Астана примет предолимпийский чемпионат мира по боксу.
14.01.2025, 12:25 61116
Кто будет представлять Казахстан на зимних Азиатских играх в Китае
Фото: Olympic.kz
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в ходе заседания правительства рассказал, кто будет представлять Казахстан на зимних Азиатских играх в Китае, передает корреспондент агентства.
В программу зимних Азиатских игр включены 6 видов спорта: коньковые виды спорта, биатлон, керлинг, лыжные виды спорта, хоккей с шайбой, ски-альпинизм. Общая программа игр включает 11 дисциплин (...) Сборная Казахстана планирует участие во всех 6 видах спорта по 10 дисциплинам за исключением сноуборда. В составе команды 138 спортсменов, которые будут бороться за 51 комплект медалей", - заявил министр.
В частности, по его словам, среди претендентов на высокие спортивные достижения имеют наиболее высокие шансы:
- в биатлоне: призер зимней Универсиады 2023 года Александр Мухин и двухкратный призер Универсиады 2019 года Асет Дюсенов;
- в лыжных гонках: бронзовая призерка Универсиады 2023 года Надежда Степашкина;
- в конькобежном спорте: победительница 4 континентов 2023 года Надежда Морозова, серебряный призер Кубка мира среди юниоров 2023 года Алтай Жардембекулы;
- в шорт-треке: бронзовый призер Азиатских игр и участник Олимпийских игр Абзал Ажгалиев, серебряный призер чемпионата мира 2024 года Денис Никиша;
- в фристайл - акробатике наиболее перспективные: чемпион этапа Кубка Европы 2023 года Шерзод Хаширбаев , бронзовая призерка Кубка Европы 2023 года Аяна Жолдас.
Также Ербол Мырзабосынов назвал имена флагоносцев сборной РК на играх.
Флагоносцами будут Адиль Бекетаев - мастер спорта Республики Казахстан по хоккею, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров, победитель молодежного чемпионата мира и Ольга Тихонова - мастер спорта международного класса по шорт-треку, бронзовая призерка Азиатских игр в 2017 году в дисциплине эстафета 3000 метров, а также Всемирной универсиады", - добавил он.
Министр подчеркнул, что за подготовку национальных сборных команд несут ответственность главные тренеры по 10 дисциплинам. Также наряду с отечественными тренерами для качественной подготовки наших атлетов привлечены 9 тренеров-консультантов из Нидерландов, Польши, Словении, Беларуси и Российской Федерации.
Ранее Минтуризма презентовало форму сборной Казахстана на Азиатские игры 2025 года.
13.01.2025, 21:11 64786
В Казахстане юных хоккеистов лишают любимого вида спорта
Фото: istockphoto.com
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В редакцию Kazakhstan Today обратились родители юных хоккеистов. На сегодня в стране наблюдается следующая тенденция, стремясь сократить количество легионеров и заменить их отечественными спортсменами, спортивные чиновники лишают детей мечты.
По всей стране дети, которые родились в Казахстане и постоянно проживают в Казахстане с рождения, но имеют гражданство других стран, лишились любимого вида спорта. Дети с 4-6 лет начали заниматься хоккеем с шайбой, посещали частные платные хоккейные клубы, форма, как и все поездки на соревнования оплачиваются родителями. Из бюджета не тратится ни копейки. Все эти клубы состоят в Казахстанской федерации хоккея, которая и проводит Чемпионаты РК. Все эти клубы участвуют в этом чемпионате. Многие клубы, имеют только эти игры за весь сезон. Но с этого года неожиданно детям с другим гражданством запретили участие в играх. Ранее, многие годы, такие дети принимали участие в Чемпионате. А следом последовали и мнения тренеров, что смысла тренироваться больше нет, ведь зачем, если больше нет возможности принимать участие в играх. В итоге дети оказались за бортом", - говорится в письме, поступившем в редакцию.
Обеспокоенные родители подчеркивают, что на таких детей бюджет не тратит ни копейки, они не играют за огромные зарплаты, а именно любят свой регион и свою команду.
Мы не спорим, что Национальные Сборные и Команды, которые представляют Казахстан должны состоять из граждан Республики! Но отбор в такие команды происходит не раньше 18 лет! А лишили возможности играть несовершеннолетних, которым 11-14 лет", - пишут родители.
Стоит отметить, что такие дети имеют упрощенный порядок получения гражданства, но из-за различных правил стран исхода это можно сделать только в 18 лет после совершеннолетия.
По словам родителей, ситуация касается многих регионов.
01.01.2025, 11:52 95421
Елена Рыбакина вывела Казахстан вперед в 1/4 финала United Cup
Фото: ФТК
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина принесла Казахстану первое очко в четвертьфинальной игре против Германии на United Cup, сообщает пресс-служба ФТК.
Рыбакина, занимающая шестое место в рейтинге WTA, обыграла 80-ю ракетку мира Лауру Зигемунд - 6:3, 6:1.
Таким образом, команда Казахстана повела в счете - 1:0. Следующими на корт выйдут Александр Шевченко (78 АТР) и Даниэль Мазур (254 АТР).
30.12.2024, 13:46 104321
Команда Казахстана впервые вышла в четвертьфинал United Cup
Фото: ФТК
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Команда теннисистов Казахстана впервые в своей истории сыграет в четвертьфинале United Cup, сообщает Федерация тенниса РК.
В четвертьфинал турнира команду вывела Елена Рыбакина. В заключительной игре группы "С" казахстанцы победили команду Греции.
Во второй игре дня Елена Рыбакина уверенно разобралась с Марией Саккари со счетом 6:4, 6:3. Ранее Александр Шевченко обыграл 11-ю ракетку мира Стефаноса Циципаса - 6:4, 7:6 (7:0). Таким образом, казахстанская команда вышла в 1/4 финала с первого места", - сообщает ФТК.
1 января 2025 года казахстанская команда сыграет с победителем группы "E" (Китай, Бразилия и Германия, прошлогодний победитель турнира).
Ранее казахстанские теннисисты победили в первом матче турнира.
28.12.2024, 11:23 115211
Казахстанские теннисисты победили в первом матче на турнире United Cup
Фото: НОК
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана по теннису одержала победу в первом матче на турнире United Cup, который в эти дни проходит в Австралии, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
В первой игре противостояния с Испанией Александр Шевченко потерпел поражение от Пабло Карреньо-Бусты. Затем Елена Рыбакина смогла сравнять счет, победив Джессику Манейро. В решающей третьей встрече Рыбакина и Шевченко обыграли дуэт Пабло Карреньо-Буста/Ивон Кавалье-Реймерс. Таким образом, Казахстан победил Испанию со счетом 2:1 и возглавил группу С, в которую также попала Греция", - говорится в сообщении.
Матч против теннисистов из Греции состоится 30 декабря.
Сборную Казахстана на турнире представляют Елена Рыбакина, Жибек Куламбаева, Александр Шевченко, Дмитрий Попко и Александр Недовесов.
В 1/4 финала пройдут победители шести групп и две лучшие команды, занявшие вторые места. Всего на United Cup выступают 18 сборных", - уточнили в НОК.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?