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Мы надеемся на наших борцов - Сапиев оценил шансы казахстанцев на Олимпиаде

29.07.2021 6967
Мы надеемся на наших борцов - Сапиев оценил шансы казахстанцев на Олимпиаде
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - В ходе онлайн-брифинга СЦК председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Серик Сапиев рассказал, в каких видах спорта Казахстан еще может завоевать олимпийские медали, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы надеемся на наших борцов, на некоторых спортсменов в легкой атлетике, хорошая сборная у нас в новом виде спорта - каратэ, также есть наметки на то, что спортивное скалолазание может взять медаль", - сказал Серик Сапиев. 

 
По его словам, не исключены медали и в других видах спорта.
 
Также в ходе брифинга Серик Сапиев рассказал, будут ли казахстанским олимпийцам урезать призовые.
 

Я не согласен, что нужно урезать премиальные, которые утверждены. Олимпиада еще не закончилась и еще рано говорить "провал". Да, некоторые лидеры проиграли, но есть и другие сборные, которые вполне могут показать успешный результат", - сказал Сапиев.

 

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