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Онлайн-турнир по отжиманиям и подтягиваниям пройдёт в Карагандинской области

14.08.2020, 15:59 6535
Онлайн-турнир по отжиманиям и подтягиваниям пройдёт в Карагандинской области

Караганда. 14 августа. Kazakhstan Today - Управление физической культуры и спорта Карагандинской области объявило о начале онлайн-турнира по подтягиваниям и отжиманиям. Таким необычным способом в регионе отметят День спорта, передает Kazakhstan Today.

Турнир стартовал сегодня, 14 августа, и продлится до 17 числа. Принять участие в нём могут жители всех населённых пунктов области в возрасте от 12 лет и старше, сообщили в акимате Карагандинской области.

Для участия необходимо прислать видео: мужчины должны запечатлеть подтягивания, а женщины - отжимания.

14 августа принимаются видеоролики с подтягиваниями на перекладине в течение 3 минут от мужчин всех возрастов.

15 августа комиссия рассмотрит видео с подтягиваниями за 4 минуты от мужчин в возрасте 16-49 лет.

16 августа наступает черёд женщин. В этот день можно прислать запись с отжиманиями продолжительностью 3 минуты.

17 августа будут приниматься видео с отжиманиями в течение 4 минут от прекрасной половины человечества в возрасте 16-49 лет.

Видеоролики нужно присылать на электронный адрес: veronika.ermolaeva.67@mail.ru. За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам: 50-76-56 и 8-701-234-68-35.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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