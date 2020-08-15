Онлайн-турнир по отжиманиям и подтягиваниям пройдёт в Карагандинской области

Караганда. 14 августа. Kazakhstan Today - Управление физической культуры и спорта Карагандинской области объявило о начале онлайн-турнира по подтягиваниям и отжиманиям. Таким необычным способом в регионе отметят День спорта, передает Kazakhstan Today.



Турнир стартовал сегодня, 14 августа, и продлится до 17 числа. Принять участие в нём могут жители всех населённых пунктов области в возрасте от 12 лет и старше, сообщили в акимате Карагандинской области.



Для участия необходимо прислать видео: мужчины должны запечатлеть подтягивания, а женщины - отжимания.



14 августа принимаются видеоролики с подтягиваниями на перекладине в течение 3 минут от мужчин всех возрастов.



15 августа комиссия рассмотрит видео с подтягиваниями за 4 минуты от мужчин в возрасте 16-49 лет.



16 августа наступает черёд женщин. В этот день можно прислать запись с отжиманиями продолжительностью 3 минуты.



17 августа будут приниматься видео с отжиманиями в течение 4 минут от прекрасной половины человечества в возрасте 16-49 лет.



Видеоролики нужно присылать на электронный адрес: veronika.ermolaeva.67@mail.ru. За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам: 50-76-56 и 8-701-234-68-35.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства