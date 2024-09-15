Президент наградил призеров Паралимпиады

Фото: worldnomadgames.kz

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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Третий день соревнований на Всемирных играх кочевников принес в копилку национальной сборной Казахстана 23 медали. Среди них 7 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта РК.





worldnomadgames.kz





Жамбы ату





В соревнованиях по жамбы ату в турецком стиле казахстанские спортсмены принесли сборной золотую и бронзовую медали. Ералхан Айкөз завоевал первое место. Айтбек Сарыбай - третье. Напомним, вчера в азиатском стиле все призовые места заняли наши спортсмены.





Дәстүрлі садақ ату





В конно-спортивном комплексе "Арғымақ" продолжились состязания по традиционной стрельбе из лука по мишени "Қалқан". Ербол Тапенов завоевал серебряную медаль, а Қанат Қасымхан выиграл бронзу.





Қазақ күресі





Во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова завершились соревнования по казак курес среди женщин и мужчин. Во второй день соревнований казахстанские борцы выиграли 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.





Золото Казахстану принесли Ерсултан Музаппаров (до 100 кг), Зарина Сарипова(до 65 кг), Роза Нысантаевна (до 70 кг) и Нурдаулет Жарылгапов (100+ кг). Серебряная медаль у Замзагуль Файзоллановой в категории до 77 кг. Две бронзы: Альбина Бахиева(свыше 77 кг) и Ерасыл Джанатаев (до 90 кг).





Всего по итогам турнира у нашей сборной 15 медалей: 12 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые.





Кураш





На арене ледового дворца "Алау" завершились соревновались в узбекской борьбе кураш среди женщин и мужчин. Среди наших наград появились еще 4 серебряные и 3 бронзовые медали.





Серебро для национальной сборной завоевали: Ернур Сулейменов (весовая категория до 60 кг), Айбек Казакбаев (до 66 кг), Толганай Абеуова (до 57 кг) и Нурдин Шаймерден (до 73 кг). Бронзу принесли: Марат Нигматуллаев (до 60 кг), Алтынай Нурханова (до 57 кг) и Адилет Ахметгали (до 73 кг).





Всего за два дня трунира сборная Казахстана завоевала в кураше 13 медалей: 1 золотую, 6 серебряных и 6 бронзовых.





Мас-рестлинг





В рамках Всемирных игр кочевников в Казахстане закончились соревнования по мас-рестлингу - национальному виду спорта народа Саха. Бронзовую медаль в категории до 75 кг в поединке с монгольской спортсменкой для казахстанской сборной завоевала Ольга Душаева. Среди мужчин также бронзу Казахстану нам принес Еркебұлан Ерлан в категории до 105 кг. Он вышел победителем из схватки с пакистанцем.





Көкпар





На ипподроме "Қазанат" в кокпаре сборная Казахстана обыграла команду США со счетом 12:4. Завтра наша команда встретится с кокпаристами из России.





Аударыспақ





В борьбе на лошадях золото Казахстану в весовой категории до 100 кг завоевал Сырым Ізбасаров. Также золото в категории свыше 100 кг завоевал Біржан Қосалиев. Серебро нашей национальной сборной принес Есімхан Рахматілла в весе до 90 кг.





Тоғызқұмалақ





По итогам второго дня соревнований по тогызкумалаку команда Казахстана лидирует с общим результатом 23,5 очка.