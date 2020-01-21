Профессиональные спортсмены из Казахстана не будут считаться в России легионерами

Москва. 20 января. Kazakhstan Today - Профессиональные спортсмены из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами в России, передает Kazakhstan Today.

Опубликованы приказы Министерства спорта Российской Федерации, в соответствии с которыми профессиональные спортсмены из государств ЕАЭС не будут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях на территории Российской Федерации по футболу, баскетболу, волейболу, регби, водному поло, гандболу, хоккею, хоккею с мячом и хоккею на траве", - сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Ранее решением коллегии ЕЭК страны ЕАЭС были уведомлены о недопустимости ограничений при трудоустройстве в физкультурно-спортивные организации (организации физической культуры и спорта) профессиональных спортсменов, являющихся гражданами других государств-членов.

Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан также проинформировали ЕЭК об устранении ограничений при трудоустройстве профессиональных спортсменов, являющихся гражданами других государств Союза.

Принятие подобных решений является примером реальной интеграции в рамках ЕАЭС", - отметила член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.

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