Республиканский чемпионат по муайтай прошел в Талдыкоргане

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ТАЛДЫКОРГАН. 19 ОКТЯБРЯ - В Талдыкоргане прошел Чемпионат РК по муайтай среди мужчин и женщин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В мероприятии участвовали вице-президент федерации муайтай РК Фархат Аманкулов, генеральный секретарь Ассоциации боевых искусств Казахстана, заслуженный деятель РК Байкенже Бельбаев, исполянющий обязанности начальника Департамента КНБ РК по Алматинской области Рустам Ибраев, руководитель управления физической культуры и спорта Нурбахыт Тенизбаев.
Состязались более 200 спортсменов из 11 регионов страны.
Финальные бои прошли с элементами шоу-программы и с использованием свето-звукового оборудования.
Турнир являлся отборочным на Чемпионат мира, который состоится в декабре этого года на острове Пхукет (Королевство Таиланд).
Федерация муайтай Казахстана наградила денежными призами спортсменов и участников чемпионата.
Награждены званиями: "Лучшая техника" - Галиев Абиль; "Молодой перспективный боец" - Канат Алижан; "За волю к победе" отмечены трое бойцов - Каким Алишер, Касен Еркебулан, Ыбрай Чингизхан; "Лучший судья" - Мухамбеталиев Багитжан.
В неофициальном командном зачете с шестью золотыми медалями первое место у команды Алматинской области.
Отмечается, что мероприятие приурочено к 30-летию Независимости Казахстана. Чемпионат прошел при поддержке Управления физической культуры и спорта области, регионального филиала Ассоциации боевых искусств и ДКНБ РК по Алматинской области.