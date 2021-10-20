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Республиканский чемпионат по муайтай прошел в Талдыкоргане

19.10.2021, 12:07 21817
Республиканский чемпионат по муайтай прошел в Талдыкоргане
Фото: Jetisy media
ТАЛДЫКОРГАН. 19 ОКТЯБРЯ - В Талдыкоргане прошел Чемпионат РК по муайтай среди мужчин и женщин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В мероприятии участвовали вице-президент федерации муайтай РК Фархат Аманкулов, генеральный секретарь Ассоциации боевых искусств Казахстана, заслуженный деятель РК Байкенже Бельбаев, исполянющий обязанности начальника Департамента КНБ РК по Алматинской области Рустам Ибраев, руководитель управления физической культуры и спорта Нурбахыт Тенизбаев. 
 
Состязались более 200 спортсменов из 11 регионов страны.
 
Финальные бои прошли с элементами шоу-программы и с использованием свето-звукового оборудования.
 
Турнир являлся отборочным на Чемпионат мира, который состоится в декабре этого года на острове Пхукет (Королевство Таиланд).
 
Федерация муайтай Казахстана наградила денежными призами спортсменов и участников чемпионата.
 
Награждены званиями: "Лучшая техника" - Галиев Абиль; "Молодой перспективный боец" - Канат Алижан; "За волю к победе" отмечены трое бойцов - Каким Алишер, Касен Еркебулан, Ыбрай Чингизхан; "Лучший судья" - Мухамбеталиев Багитжан.
 
В неофициальном командном зачете с шестью золотыми медалями первое место у команды Алматинской области.
 
Отмечается, что мероприятие приурочено к 30-летию Независимости Казахстана. Чемпионат прошел при поддержке Управления физической культуры и спорта области, регионального филиала Ассоциации боевых искусств и ДКНБ РК по Алматинской области.
 

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Главный тренер нацсборной РК по тяжелой атлетике отстранен от должности

19.10.2021, 11:15 24193
Главный тренер нацсборной РК по тяжелой атлетике отстранен от должности
АЛМАТЫ. 19 ОКТЯБРЯ - Бахыт Ахметов отстранен от должности главного тренера национальной сборной Казахстана по тяжелой атлетике, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Решение об отстранении от должности Бахыта Ахметова было принято в Алматы по итогам рассмотрения министром культуры и спорта РК Актоты Раимкуловой и руководством Федерации тяжелой атлетики Казахстана жалоб от атлетов и тренеров в отношении тренерского штаба национальной сборной.
 

Федерация совместно с Национальным олимпийским комитетом РК намерены провести отбор кандидатов в тренерский штаб национальной сборной команды во время предстоящего Чемпионата Республики Казахстан по тяжелой атлетике на основании критериев, разработанных для этих целей", - сообщили в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики РК.

 
Ранее мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике Айгерим Аулбек сообщила о том, что в адрес спортсменов, которые после смерти Альберта Линдера заявили о проблемах в сфере тяжелой атлетики Казахстана, поступают угрозы.
 
Напомним, казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер - чемпион мира среди юношей, чемпион Азии, победитель и рекордсмен Универсиады, многократный чемпион Казахстана - покончил жизнь самоубийством. Ему было 25 лет. По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). 
 
После его смерти казахстанские тяжелоатлеты заявили о тяжелой психологической обстановке в федерации. Спортсмены Михаил Макеев и Фархат Самарханов выкинули свои медали в мусорку
 
Федерация тяжелой атлетики РК после заявлений спортсменов инициировала создание комиссии, в состав которой вошли эксперты и ветераны спорта. В ходе расследования комиссия приняла решение отстранить от должности старшего тренера мужской национальной сборной команды РК Сергея Седова до выяснения обстоятельств. 
 

Спортсмен из Алматинской области завоевал бронзу чемпионата Центральной Азии по ММА

14.10.2021, 17:09 52327
Спортсмен из Алматинской области завоевал бронзу чемпионата Центральной Азии по ММА
ТАЛДЫКОРГАН. 14 ОКТЯБРЯ - Уроженец города Текели Жаксыбек Аймаханов в полусреднем весе до 77,1 килограмма завоевал бронзовую медаль на первом чемпионате Центральной Азии по ММА. 
 
8-11 октября в узбекском городе Нукус состоялся первый чемпионат Центральной Азии по ММА, где приняли участие спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. 
 
Защищать честь страны на международном старте отправились 17 бойцов. 12 из них вернулись домой с медалями разного номинала. 
 
Напомним, ранее казахстанская тяжелоатлетка из Жетысу завоевала вторую золотую медаль на юношеском чемпионате мира. Спортсменка стала лучшей в весовой категории свыше 81 килограмма. В сумме двоеборья она подняла 247 (107+140) килограммов. 
 
Ранее сообщалось, что более 3000 юных талдыкорганцев изъявили желание заниматься водными видами спорта. Для развития массового спорта в 2021 году в регионе из бюджета было выделено 21,5 млрд тенге, сообщил аким области Амандык Баталов. 
 

Казахстанка завоевала второе "золото" на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике

12.10.2021, 18:18 60751
Казахстанка завоевала второе "золото" на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике
ТАЛДЫКОРГАН. 12 ОКТЯБРЯ - Вторую золотую медаль на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике завоевала девушка из Жетысу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На юношеском чемпионате мира в Саудовской Аравии вторую победу стране принесла Руфина Чалкарова. Девушка родилась в городе Уштобе Каратальского района Алматинской области. Чемпионка учится в 10 классе в ОСШИКОР города Талдыкоргана. 
 
Спортсменка стала лучшей в весовой категории свыше 81 килограмма. В сумме двоеборья она подняла 247 (107+140) килограммов. Второе место осталось за Тианой Жустино из Бразилии - 219 килограммов. Бронзовую медаль завоевала Фатмагуль Чевик (Турция) - 203 килограмма. Добавим, что ранее первым стал Рахат Бекболат (до 102 килограммов). 
 
Руфина Чалкарова является неоднократной чемпионкой РК среди юношества. 
 

Свою победу посвящаю 30-летию Независимости Казахстана. Конечно, было трудно, но я справилась. За этим всем стоит большой труд: ежедневные тренировки, формирование спортивного духа от тренера, поддержка земляков", - отметила Руфина Чалкарова.

 

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