С 1 мая в Казахстане вводится государственный спортивный заказ

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос рассказал, когда будет введен государственный спортивный заказ, передает Kazakhstan Today.

Для обеспечения доступности занятия спортом с 1 мая вводится государственный спортивный заказ, который предполагает введение подушевого финансирования детских спортивных секций. Новый подход позволит решить проблему дефицита спортивных секций и повысить качество оказываемых услуг за счет привлечения частного сектора", - сообщил Мамин.

Государственный спортивный заказ будет распространяться на всех детей от 4 до 17 лет, в том числе на детей с особыми потребностями. Государство возьмет на себя большую часть расходов (за исключением логистики и экипировки), связанных с посещением спортивных секций. За родителями остается право выбора поставщика услуг и оценка его деятельности. Расходы будут оплачиваться в соответствии с установленным тарифом с учетом места проживания ребенка (город/село), вида спорта, способа оказания услуг (индивидуальные или групповые занятия) и ряда других факторов.

Функции оператора государственного спортивного заказа возложены на местные исполнительные органы. Акиматы разместят государственный спортивный заказ и организуют работу по отбору поставщиков, формированию очередности, оплаты услуг и контроль за целевым использованием средств.

Для снижения коррупционных рисков взаимоотношения между государством, поставщиками и родителями будет выстроены в электронном формате. Электронные табели посещаемости, отчетные встречи и соревнования, родительский контроль, выездные проверки.

Все поставщики услуг будут проходить квалификационный отбор. Одним из главных критериев отбора станет наличие профессионального спортивного инструктора (педагогическое образование, портфолио, умение оказывать первую медицинскую помощь, отсутствие судимости).

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. В текущем году на поддержку массового спорта, в том числе детских секций, планируется направить дополнительные 16 млрд тенге, сэкономленные в результате сокращения затрат на профессиональные клубы.

На сегодняшний день разработаны необходимые нормативные правовые акты и тарифные ставки государственного спортивного заказа, а также ведется интеграция информационных систем государственных органов.

В настоящее время данные проекты нормативных правовых актов размещены на официальном ресурсе МКС и в разделе "Открытые НПА" вебпортала "электронное правительство" для публичного обсуждения.

После завершения подготовительных работ государственный спортивный заказ планируется в пилотном режиме апробировать в 3 регионах (город Алматы, Западно-Казахстанская и Карагандинская области).

Премьер отметил, что процесс внедрения государственного спортивного заказа находится на контроле правительства.

На сегодняшний день спортивными секциями охвачено около 1,4 млн детей, или 40% от общего количества детей школьного возраста (3,5 млн), из них во внешкольных организациях занимаются свыше 422 тысячи детей. В рамках развития массового спорта значительное внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры, в том числе в сельской местности. Так, до 2023 года планируется обеспечить спортзалами около 159 сельских школ", - сообщил Мамин.

Также Министерством образования и науки (МОН) налажена работа по повышению квалификации учителей физкультуры. В 2020 году курсы повышения квалификации прошли 447 педагогов физкультуры, в 2021 году переподготовку пройдут более 2000 учителей.

Наряду с этим, с января 2021 года введена доплата педагогам физической культуры в размере 100% от базового должностного оклада за проведение внеурочных спортивных занятий. Доплата призвана мотивировать учителей физкультуры открывать больше секций в организациях образования.

Положительное влияние на здоровье и воспитание детей окажут занятия по национальным видам спорта. В настоящее время Министерством культуры и спорта (МКС) и МОН разрабатывается методика проведения обязательных занятий по "казак куресі", "тогызкумалак", "асык ату" для их последующего включения в школьную программу по физкультуре.

В целом вопросы развития массового и детского спорта являются одним из приоритетов правительства и работа в данном направлении продолжается", - отметил глава правительства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства