Сборная России победила Казахстан в отборочном матче Евро-2020

Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - Сборная России победила Казахстан (1:0) в квалификации Евро-2020, передает Kazakhstan Today.

Российская команда может оформить выход в финальную стадию турнира уже 10 октября, за три тура до конца отбора. Для этого подопечным Станислава Черчесова нужно победить команду Шотландии, а команды Кипра и Казахстана должны сыграть вничью, сообщает Sports.kz .

В таком случае Казахстан и Кипр в трех оставшихся турах смогут набрать максимум 17 очков. У россиян даже при трех поражениях в последних матчах будет 18 баллов.

Сейчас Россия занимает второе место в группе I с 15 очками. Отставание от Бельгии составляет 3 балла, отрыв от Казахстана и Кипра - 8.

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