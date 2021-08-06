Седьмая бронза: Казахстанский каратист Дархан Асадилов завоевал бронзовую медаль Олимпиады

Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Владислав Семенов

ТОКИО. 5 АВГУСТА - Казахстанский каратист Дархан Асадилов завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Токио, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Дархану Асадилову удалось завоевать бронзовую медаль Олимпийских игр. Это стало возможным по итогам полуфинала ОИ-2020 в категории до 67 килограммов. В этом раунде казахстанец встретился со Стивеном Да Костой из Франции, сообщает Olympic.kz

Противостояние получилось напряженным. Однако точнее оказался соперник, выигравший со счетом 5:2. Да Коста прошел в финал, а Асадилов занял третье место", - говорится в сообщении.

Отмечается, что карате впервые представлено в программе Олимпийских игр, что делает результат Дархана историческим. Стивен Да Коста, как и Асадилов, входит в число мировых лидеров. В его активе "золото" и две "бронзы" чемпионатов мира, дважды он становился чемпионом Европы, а также побеждал на многих международных соревнованиях.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства