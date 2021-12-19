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Стало известно имя победительницы турнира "Небесная грация"

18.12.2021, 11:37 8536
Стало известно имя победительницы турнира "Небесная грация"
Фото: mirtesen.ru
МОСКВА. 18 ДЕКАБРЯ - Международный турнир по художественной гимнастике "Небесная грация" в Москве завершился абсолютной победой Лалы Крамаренко, с огромным отрывом обошедшей конкуренток, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Второй день "Небесной грации" начался с "Грации балетной". Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова открыла соревнования "Умирающим лебедем" Сен-Санса. По словам народной артистки РФ, для нее художественная гимнастика - источник технического совершенства, сообщает 5-tv.ru.
 
За полторы минуты выступления на ковре гимнастка должна показать целый спектакль, который на драматической сцене занял бы полтора часа. Нынешний экспериментальный турнир по художественной гимнастике "Небесная грация" показал, что это возможно.
 
Старты, придуманные олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой и осуществленные ее благотворительным фондом, уже назвали революционными и прорывными. Они стали мостом между прошлым и будущим художественной гимнастики. В основу соревнований легли правила 2001-2005 годов и новые, утвержденные на период с 2022 по 2024 год. В итоге получилась максимальная концентрация красоты, трудности и зрелищности.
 
Одной из самых ярких и запоминающихся участниц турнира стала австралийская гимнастка Александра Кирой-Богатырева - 21-кратная чемпионка своей страны по художественной гимнастике. Выступление на турнире "Небесная грация" она назвала судьбоносным для себя.
 
На турнире работали несколько судейских бригад, в состав которых вошли арбитры высшей категории, судившие все мировые первенства - чемпионаты Европы, мира и Олимпийские игры. Возглавляла эту команду Елена Нефедова - судья международного класса, заслуженный тренер России и член технического комитета Европейского союза гимнастики.
 
В числе почетных гостей турнира была канадка Лори Фанг - первая в мире олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, завоевавшая золотую медаль на Играх в Лос-Анджелесе в 1984 году. Правда, в отсутствие спортсменок из СССР, который бойкотировал американскую Олимпиаду в ответ на бойкот московских Игр в 1980 году.
 
Абсолютной чемпионкой турнира "Небесная грация" стала россиянка Лала Крамаренко. Она единственная выполнила почти все легендарные элементы, вошедшие в историю гимнастики. 
 
Ранее было представлено полное видео спортивной феерии. 
 

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Золотую медаль завоевал казахстанский конькобежец на чемпионате четырех континентов

17.12.2021, 12:42 21241
Золотую медаль завоевал казахстанский конькобежец на чемпионате четырех континентов
Фото: Национальный Олимпийский комитет
КАЛГАРИ. 17 ДЕКАБРЯ - Казахстанский конькобежец Дмитрий Морозов выиграл золотую медаль на чемпионате четырех континентов по конькобежному спорту, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Национального олимпийского комитета, Морозов стал лучшим на дистанции 1500 метров. Второе место осталось за канадцем Тедом-Яном Бломеном. Мин Сьек Ким из Южной Кореи завоевал бронзу.
 
Как сообщили в комитете, ранее Екатерина Айдова завоевала "золото" на дистанции 500 метров.
 

Казахстанец завоевал титул чемпиона WBA

12.12.2021, 11:51 70498
Казахстанец завоевал титул чемпиона WBA
Фото: sports.kz
АЛМАТЫ. 12 ДЕКАБРЯ - Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев стал чемпионом мира, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На вечере бокса MTK Kazakhstan, который прошел 11 декабря в Алматы, состоялся главный бой, в котором сразились казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев (3-0, 3 КО) и британец Стивен Уорд (13-1, 4 КО).
 
На кону стоял пояс чемпиона WBA Gold. Поединок был рассчитан на двенадцать раундов, но не продлился все отведенное время, завершившись победой боксера из Казахстана в седьмом раунде - из-за рассечения Уорд не смог продолжить бой. В пятом раунде рефери отсчитал британцу нокдаун.
 
Камшыбек Кункабаев одержал четвертую победу в профессиональной карьере (четвертую - нокаутом) и завоевал пояс чемпиона WBA Gold. 
 
Стивен Уорд потерпел второе поражение на профи-ринге.
 
Напомним, что Камшыбек Кункабаев принимал участие в Олимпийских играх, показал высокие результаты и получил награду от министерства.
 

Смерть Альберта Линдера: дело о доведении до самоубийства закрыто

09.12.2021, 16:51 114481
Смерть Альберта Линдера: дело о доведении до самоубийства закрыто
Фото: prosports.kz
АЛМАТЫ. 9 ДЕКАБРЯ - Полиция закрыла уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", открытое после смерти тяжелоатлета Альберта Линдера, за отсутствием состава преступления, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Об этом мама погибшего спортсмена сообщила в интервью агентству Sputnik Казахстан.
 

Уведомление о закрытии дела я получила 19 ноября. Они тянули более двух месяцев и в конце прислали бумагу. Я позвонила следователю, спросила, почему документы, которые я предоставляла о клевете, не рассматривали. Он сказал, что согласует. До сих пор согласовывает", - рассказала Наталья Линдер корреспонденту агентства. 

 
По ее словам, в рамках дела свои показания дали бронзовые олимпийские призеры - Карина Горичева и Игорь Сон, а также бронзовый призер чемпионата мира 2013 года Зелимхан Абубакаров. Кроме того, была проведена очная ставка с бывшим старшим тренером сборной Сергеем Седовым.
 

На очной ставке задавали вопросы, какая лаборатория проводила допинг-контроль, откуда он узнал, что у Альберта был "грязный" результат. Седов ответил, что Альберт сам сказал об этом. Также он сказал, что контроль был не официальный, но не помнит, какая лаборатория брала тесты у Альберта", - пояснила Наталья Линдер.

 
Она сообщила, что сегодня написала заявление по статье "Клевета", поскольку в сентябре в интервью телеканалу КТК Седов заявил, что проблемы у Альберта начались с допинг-теста перед Олимпиадой в Рио.
 

Сергей Седов, тренер Альберта, после смерти Альберта дал интервью СМИ. Он сказал, что результаты четырех допинг-контролей моего сына были чистые, пятый оказался "грязным". Там он рассказывает, как приезжает допинговая компания, дает баночки, заполняются документы. Потом мы узнаем, что Альберт проходил 29 допинг-контролей, все они были чистые. По этому факту я написала заявление, хотя и до этого все документы предоставляла полиции", - отметила мама тяжелоатлета.

 
Между тем в документе от Национального антидопингового центра говорится, что с 2013 по 2018 год Альберт Линдер сдал 29 проб - и все они были чистыми.
 
Напомним, о смерти казахстанского тяжелоатлета, которому было всего 24 года, стало известно 17 сентября. В тот же день полиция возбудила уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса "Доведение до самоубийства". 

После смерти Линдера казахстанские тяжелоатлеты заявили о тяжелой психологической обстановке в федерации. Спортсмены Михаил Макеев и Фархат Самарханов выбросили свои медали.

После публичного заявления о проблемах в тяжелой атлетике спортсменам стали поступать угрозы.

Федерация тяжелой атлетики РК после заявлений спортсменов инициировала создание комиссии, в состав которой вошли эксперты и ветераны спорта. Было принято решение отстранить от должности старшего тренера мужской национальной сборной команды РК Сергея Седова до выяснения обстоятельств.  

Также от должности главного тренера национальной сборной Казахстана по тяжелой атлетике был отстранен Бахыт Ахметов.
 

Казахстанец Арли Чонтей завоевал золотую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике

08.12.2021, 13:25 135433
Казахстанец Арли Чонтей завоевал золотую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике
Фото:Olympic.kz
ТАШКЕНТ. 8 ДЕКАБРЯ - Казахстанец Арли Чонтей завоевал золотую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике. Штангист реализовал все шесть подходов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Ташкенте стартовал чемпионат мира по тяжелой атлетике. Штангист Арли Чонтей завоевал золотую награду в категории до 55 килограммов, сообщает Olympic.kz.
 

В рывке Чонтей поднял 118 килограммов. В толчке казахстанский штангист показал 142 килограмма. В сумме же Чонтей взял 260 килограммов, что и принесло ему первое место Второе место осталось за Тадой Сомбунуаном из Таиланда - 256 (115+141) килограммов. Болгарин Ангел Русев финишировал третьим с результатом 254 (110+144) килограмма", - сказано на сайте Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.


 

Казахстанский боксер-средневес одержал победу над экс-чемпионом мира

21.11.2021, 12:21 339931
Казахстанский боксер-средневес одержал победу над экс-чемпионом мира
Фото: sports.kz
НУР-СУЛТАН. 21 НОЯБРЯ - Казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы одержал победу над экс-чемпионом мира из Франции Хассаном Н'Дамом Н'Жикамом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как пишут Vesti.kz, поединок казахстанца против французского спортсмена стал частью андеркарта вечера бокса от Top Rank в Лас-Вегасе. Он был рассчитан на десять раундов.
 
В третьем раунде Алимханулы после серии ударов отправил бывшего чемпиона в нокдаун. После этого он продолжил одностороннее избиение соперника. Н'Дам умудрился продержаться до восьмого раунда, в котором рефери остановил-таки бой. 
 
Эта победа для непобежденного казахстанца стала 11-й в профи и седьмой досрочной. Н'Дам же проиграл в шестой раз при 38 выигрышах.
 
Алимханулы защитил свой пояс WBO Global. Также он владеет титулом WBC Continental.
 
 

Депутат предлагает отменить госфинансирование футбола в Казахстане

17.11.2021, 14:43 369847
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Мажилисмен Казыбек Иса предлагает отменить госфинансирование футбола в Казахстане. По мнению депутата, народное достояние тратится не на развитие казахстанского футбола, а на обогащение иностранных футболистов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

За последние годы областные акиматы выделили профклубам немало средств - 111 миллиардов тенге. Если добавить сюда средства, выделенные на федерацию спонсорами и из республиканского бюджета, УЕФА, "Самрук-Казына" и так далее, - не счесть. Нет официальных данных", - сообщил депутат в депзапросе на имя заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова.

 
По его мнению, несмотря на потраченные миллиарды, казахстанский футбол не показывает хороших результатов. По рейтингу ФИФА сейчас Казахстан занимает 125-е место, в то время как Кыргызстан, футбольный бюджет которого самый низкий в СНГ, находится на 96-м месте, сообщил депутат. 
 

За 30 лет Казахстан построил только один стадион. А Узбекистан, футбольный бюджет которого почти в два раза меньше, чем у нас, построил 10 современных стадионов", - заявил Иса. 

 
По словам мажилисмена, ни один из казахстанских клубов не входит в мировой рейтинг топ-100, а находятся в конце топ-200. И ни один из футболистов по трансфертной стоимости не входит в топ-500 лучших футболистов. 
 

Значит, мы вливаем в футбол огромные средства населения, чтобы опозориться. Поэтому необходимо перестать разбрасывать миллиарды на футбол, где не могут забить гол, а только умеют пользоваться народными деньгами, прекратить тратить на них деньги", - заявил депутат.

 
Иса предлагает приватизировать футбольные клубы и прекратить их госфинансирование. 
 

В мире профессиональный спорт не может сидеть на шее государства. Госсредства должны направляться на детско-юношеские школы, развитие футбольных школ, подготовку детских тренеров. Надо создавать условия для талантливых детей в селах. Нужно строить небольшие бесплатные спортивные залы. Тренерам нужно платить достойную зарплату наравне с педагогами", - подчеркнул депутат.

 
Он также считает, что народу должен быть предоставлен отчет средств, выделенных государством на футбольную отрасль. 
 

Сколько средств из бюджета ежегодно выделяется профессиональным футболистам? Сколько ежегодно выделяется Казахстанской федерации футбола от УЕФА? Народ должен знать, сколько средств ежегодно выделяется и куда направляются из Фонда поддержки индустрии туризма и спорта", - резюмировал мажилисмен.


Ранее сообщалось, что Антикор расследует дело о хищении средств в футбольном клубе "Астана". Согласно сведениям, опубликованным в одном из telegram-каналов, деньги похищались с 2018 по 2021 год путем составления фиктивных агентских договоров.
 

Сборная Казахстана проиграла в заключительном матче отбора ЧМ-2022

14.11.2021, 11:16 380647
Сборная Казахстана проиграла в заключительном матче отбора ЧМ-2022
Фото: sports.kz
НУР-СУЛТАН. 14 НОЯБРЯ - В матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года сборная Казахстана на выезде сыграла против Франции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как пишет Sports.kz, стартовые составы выглядели следующим образом:
 
Франция: Льорис, Кунде, Упамекано, Эрнандес, Коман, Рабьо, Канте, Тео Эрнандес, Гризманн, Мбаппе, Бензема;
 
Казахстан: Покатилов, Тайкенов, Алип, Марочкин, Ерланов, Быстров, Жарынбетов, Куат, Тапалов, Омиртаев, Аймбетов.
 
Талгат Байсуфинов решил выставить экспериментальный состав, в свою очередь Дидье Дешам отнесся к поединку серьезно. Уже на шестой минуте счет открыл Килиан Мбаппе, а следом забил еще два, оформив хет-трик за 26 минут, на этом первая половина была закончена. 
 
Во второй части игры дубль сделал Карим Бензема, пошли замены - и Адриен Рабьо вколотил мяч головой в сетку после углового, а итог подвели Антуан Гризманн и Мбаппе. 8:0 - значительно сильнее французы, казахстанцы же ничего опасного у ворот соперника не создали.
 
Таким образом, Казахстан по итогам отборочного раунда сыграл три ничьи и проиграл пять матчей, набрав три очка стал последним в группе D.
 
Франция - Казахстан 8:0 (3:0)
 
Голы: Мбаппе 6 (1:0), Мбаппе 12 (2:0), Мбаппе 32 (3:0), Бензема 55 (4:0), Бензема 59 (5:0), Рабьо 75 (6:0), Гризманн с пенальти 84 (7:0), Мбаппе 87 (8:0). 
 

Казахстанские самбисты завоевали золото на чемпионате мира

13.11.2021, 12:41 240751
ТАШКЕНТ. 13 НОЯБРЯ - Рахат Жананиет и Гульдана Алмуханбетова стали первыми на чемпионате мира по самбо в Ташкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Казахстанский самбист Рахат Жананиет выиграл золотую медаль на чемпионате мира по самбо в Ташкенте, сообщает Vesti.kz.
 
В финале весовой категории до 64 килограммов он победил таджика Хушкадама Хусравова. 
 
Первое золото сборной Казахстана принесла Гульдана Алмуханбетова, которая боролась в весе до 54 килограммов.
 
При этом Райхан Мади взял серебро, он вышел в финал в категории до 98 килограммов (боевое самбо), но не смог провести решающий поединок из-за травмы.
 

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