Талдыкорганки стали двукратными обладательницами Суперкубка Казахстана по волейболу

Талдыкорган. 18 октября. Kazakhstan Today - Талдыкорганки стали двукратными обладательницами Суперкубка Казахстана, передает корреспондент агентства.

В борьбе за Суперкубок Республики Казахстан по волейболу среди женских команд приняли участие клубы "Жетысу" (Талдыкорган), "Алтай" (Усть- Каменогорск), "Алматы" (Алматы), "Иртыш-Казхром" (Павлодарская область).

Соревнование проходило в течение трех дней во Дворце спорта "Жастар" города Талдыкоргана.

В первом матче первого дня, где встретились клубы "Алтай" и "Алматы", победу одержал "Алтай" со счетом 3:1 (25-23; 20-25; 25-19; 25-21).

Во втором матче волейболистки команды "Жетысу" вышли вперед, обогнав "Иртыш-Казхром" со счетом 3:1 (25-15; 22-25; 25-21; 25-18).

Второй день запомнился победой в первом матче спортсменок "Алтая" над командой "Иртыш-Казхром" с результатом 3:0 (25-17; 25-21; 25-15), во втором лучшую игру со счетом 3:0 (25-20; 27-25; 25-22) показали девушки из талдыкорганского ПВК "Жетысу", обыграв алматинок.

В финальной схватке сильнейших команд "Жетысу" и "Алтай" со счётом 3:0 пальму первенства получила команда, представляющая город Талдыкорган. Таким образом, жетысуские спортсменки стали обладательницами Суперкубка Казахстана во второй раз.

Отметим, в числе болельщиков команды победителей был аким Алматинской области Амандык Баталов, который вместе со зрителями присутствовал на спортивном событии.

В продолжение спортивных мероприятий сегодня во Дворце спорта "Жастар" стартуют соревнования за Суперкубок Республики Казахстан среди мужских волейбольных команд "Буревестник", "Ушкын-Кокшетау", "Атырау", "Мангистау".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства