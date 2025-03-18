Токаев поздравил казахстанскую боксершу с исторической победой

Фото: olympic.kz

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Баку. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский гимнаст Зейнолла Идрисов завоевал бронзовую медаль этапа Кубка мира в Азербайджане, - Казахстанский гимнаст Зейнолла Идрисов завоевал бронзовую медаль этапа Кубка мира в Азербайджане, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.





Он успешно выступил в финале упражнений на коне. Идрисов получил от судей 14,400 балла", - проинформировали в комитете.





Отмечается, что теперь в активе команды Казахстана три медали.





Напомним, в прошлом году скандал разгорелся вокруг правил присвоения спортивных разрядов и званий, из-за которых родители юных спортсменов по акробатике и гимнастике намерены судиться с Министерством туризма и спорта.





Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов признает, что квалификационные правила несовершенны. По его словам, за полгода ни один человек в Казахстане не смог получить звание мастера спорта международного класса. Для этого нужны две победы на чемпионатах мира подряд.



