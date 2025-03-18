17.03.2025, 09:09 6051
Токаев поздравил казахстанскую боксершу с исторической победой
Фото: Instagram/tokayev_online
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанскую боксершу Назым Кызайбай с исторической победой.
Поздравляю Назым Кызайбай с тем, что она стала первой в истории отечественного бокса трехкратной чемпионкой мира. Это выдающееся достижение! Хочу поблагодарить всю национальную сборную за отличное выступление на первенстве планеты в Сербии! Желаю нашим спортсменкам дальнейших больших побед!" - написал президент на своей странице в Instagram.
Напомним, Назым Кызайбай одержала победу в финале чемпионата мира по боксу среди женщин в Нише (Сербия). Она добилась успеха в весовой категории до 48 килограммов. В решающем поединке ей противостояла Юлия Чумгалакова (Россия). Назым завладела преимуществом с первого раунда. Она также забрала и вторую трехминутку. В итоге Кызайбай победила единогласным решением судей, сообщили в НОК Казахстана.
Таким образом, Назым Кызайбай в третий раз в карьере выиграла чемпионат мира. До этого она брала "золото" в 2014 и 2016 годах.
Ранее Наталья Богданова (до 70 кг) в Нише отметилась бронзовой наградой.
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15.03.2025, 15:27 11681
Казахстанский шорт-трекист завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Китае
Фото: olympic.kz
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Пекин. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский шорт-трекист Денис Никиша завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Китае, сообщает Национальный олимпийский комитет РК.
Никиша стал вторым на дистанции 500 метров. На финише он показал 40,096", - проинформировали в комитете.
В пресс-служба отметили, что на прошлогоднем чемпионате мира Денис Никиша также завоевал серебряную медаль. Подчеркивается, что он стал первым казахстанцем, кому удалось попасть на пьедестал на взрослом ЧМ.
Напомним, в прошлом месяце впервые в истории Казахстан завоевал золото Азиады в шорт-треке.
09.03.2025, 15:31 41226
Казахстанский гимнаст завоевал бронзовую медаль этапа Кубка мира в Азербайджане
Фото: olympic.kz
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Баку. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский гимнаст Зейнолла Идрисов завоевал бронзовую медаль этапа Кубка мира в Азербайджане, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Он успешно выступил в финале упражнений на коне. Идрисов получил от судей 14,400 балла", - проинформировали в комитете.
Отмечается, что теперь в активе команды Казахстана три медали.
Напомним, в прошлом году скандал разгорелся вокруг правил присвоения спортивных разрядов и званий, из-за которых родители юных спортсменов по акробатике и гимнастике намерены судиться с Министерством туризма и спорта.
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов признает, что квалификационные правила несовершенны. По его словам, за полгода ни один человек в Казахстане не смог получить звание мастера спорта международного класса. Для этого нужны две победы на чемпионатах мира подряд.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш подчеркнул, что родители юных спортсменов имеют полное право на подачу коллективного иска с требованием о внесении изменений в действующий приказ.
02.03.2025, 19:01 78761
Казахстанец Виктор Друзин завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Париже
Фото: НОК Казахстана
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Париж. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Виктор Друзин завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Париже (Франция), сообщили в НОК Казахстана.
Спортсмен показал первый результат в произвольной программе. Друзин набрал 127,2000 балла. Следом за нашим спортсменом расположился Мариос Критсас (Греция) - 126,6701. Бронзовую медаль завоевал Стылянос Фускис (Греция) - 123,9413.
Ранее Эдуард Ким стал вторым в технической программе.
25.02.2025, 13:37 107891
Казахстанец завоевал бронзу на чемпионате Азии по велоспорту на треке
Фото: НОК РК
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Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский велогонщик Кирилл Курдиди завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии по велоспорту на треке, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Представитель команды Казахстана по велоспорту на треке Кирилл Курдиди стал бронзовым призером чемпионата Азии в Малайзии. Спортсмен завоевал бронзовую медаль в гите. Он преодолел 1000 метров за 1 минуту 0,666 секунды", - говорится в сообщении НОК.
Золотую медаль взял Рюто Итида из Японии. Следом за ним финишировал Ци Лю (Китай).
Ранее казахстанцы стали третьими в командной гонке преследования.
24.02.2025, 09:29 117021
Казахстанский конькобежец завоевал золотую медаль этапа Кубка мира в Польше
Фото: НОК РК
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Представитель команды Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин завоевал золотую медаль этапа Кубка мира в Томашув-Мазовецком (Польша), сообщает НОК Казахстана.
Спортсмен показал высокий результат на дистанции 500 метров. Его финишное время составило 34,52.
Второе место занял Лорен Дюбрель из Канады - 34,70. Бронзовую медаль завоевал Марек Каниа (Польша) - 34,76.
Напомним, что Кошкин на недавних Азиатских играх-2025 в Харбине стал вторым на дистанции 100 метров.
Женская команда Казахстана по конькобежному спорту стала третьей в общем зачете Кубка мира. Надежда Морозова, Кристина Силаева, Дарья Важенина в командном спринте финишировали пятыми.
По итогам трех ЭКМ, на которых разыгрывались медали и очки в этой дисциплине, наши спортсменки заняли третье место в общем зачете.
23.02.2025, 09:02 127721
Казахстанский гимнаст завоевал золотую медаль этапа Кубка мира
Фото: НОК
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Берлин. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал золотую медаль этапа Кубка мира в Германии, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Казахстанец стал лучшим в вольных упражнениях. В финале Карими набрал 14,133 балла. Этот результат позволил ему занять итоговое первое место", - проинформировали в комитете.
Следом финишировал японский спортсмен Кацуки Минами - 13,666 балла. Замкнул тройку лучших итальянский гимнаст Никколо Вануччи - 13,533.
Ранее Казахстан взял бронзу на Чемпионате Азии по велоспорту на треке.
22.02.2025, 19:57 133921
Казахстан взял бронзу на Чемпионате Азии по велоспорту на треке
Фото: НОК РК
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Кабул. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская команда Казахстана по велоспорту на треке отметилась бронзовой медалью на чемпионате Азии в Нилае (Малайзия), сообщает Национальный олимпийский комитет РК.
Илья Карабутов, Максим Хорошавин, Дмитрий Носков и Алишер Жумакан стали третьими в командной гонке преследования. На финише наши спортсмены показали время 03:59.215", - проинформировали в НОК РК.
Первое место заняла Южная Корея. Япония финишировала на второй строчке.
Ранее сообщалось, что казахстанский фигурист завевал золото на Чемпионате четырех континентов.
22.02.2025, 15:37 134896
Второй после Тена: казахстанский фигурист завевал золото на чемпионате четырех континентов
Фигуристу удалось установить личные рекорды по количеству баллов за произвольную программу и по общей сумме
Фото: НОК РК
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Сеул. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер мужской команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров стал победителем чемпионата четырех континентов в Сеуле, сообщает Olympic.kz.
Казахстанец удерживал лидерство после короткой программы. В итоге ему удалось сохранить преимущество, завоевал в итоге золото. За свою произвольную программу Шайдоров получил от судей 190.37. В сумме он набрал 285,10 балла. Фигуристу удалось установить личные рекорды по количеству баллов за произвольную программу и по общей сумме", - проинформировали в Национальном олимпийском комитете РК.
Второе место занял Ча Джун Хван из Южной Кореи - 265.02. Третьим завершил чемпионат Джимми Ма из США - 245.01.
Отмечается, что Михаил Шайдоров стал вторым казахстанцем, кому удалось выиграть этот турнир. В 2015 году в Сеуле победил Денис Тен. Элизабет Турсынбаева в 2019-м отметилась серебром.
Напомним, в Китае завершились IX Азиатские зимние игры. Сборная Казахстана отметилась на континентальном мультиспортивном событии 20 наградами.
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