27.08.2024, 13:05 7281
Токаев поздравил призеров ХХХІІІ летних Олимпийских игр
Фото: Акорда
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Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня встретился с призерами ХХХІІІ летних Олимпийских игр, сообщает Акорда.
Глава государства поздравил спортсменов и тренеров с достижениями на парижской Олимпиаде. Он подчеркнул, что каждая победа стала возможной благодаря сильной воле и упорному труду.
Президент особо отметил победу олимпийского чемпиона Елдоса Сметова.
Уже в первые дни состязаний он завоевал первую в истории отечественного дзюдо золотую олимпийскую медаль, став достойным наследником нашего прославленного борца Жаксылыка Ушкемпирова. Елдос, перед тем как отправиться на Олимпиаду, ты пообещал мне и всем любителям спорта, что приложишь все усилия во имя победы. Ты сдержал свое слово. Ты настоящий джигит! Мы все гордимся тобой. Действительно, стать олимпийским призером три раза подряд - это подвиг, который по плечу только подлинному чемпиону. Твой победный путь вдохновил наших спортсменов и порадовал всех нас", - сказал Токаев.
Президент также поблагодарил атлетов, вернувшихся с турнира четырехлетия с наградами, тренеров и всех, кто внес свой вклад в подготовку спортсменов. Он назвал историческим достижением серебряную медаль Наримана Курбанова.
Впервые представитель отечественной гимнастики поднялся на олимпийский пьедестал. Замечательно выступили в Париже Демеу Жадыраев и Нурбек Оралбай. Наши стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев завоевали бронзу в стрельбе из пневматической винтовки. Это первая за 28 лет награда нашей страны в этом виде спорта. Дзюдоист Гусман Кыргызбаев и представительница сборной по боксу Назым Кызайбай вошли в число призеров", - отметил Токаев.
Он выразил искреннюю благодарность всем спортсменам, завоевавшим награды на Олимпийских играх, и другим профессионалам, внесшим вклад в подготовку олимпийцев.
Также президент пожелал успехов казахстанским спортсменам, участвующим в Паралимпийских играх, и наградил государственными наградами атлетов и тренеров, представлявших страну на Олимпийских играх в Париже.
По результатам XXXIII летних Олимпийских игр сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные, три бронзовые медали и заняла 43-е место в общекомандном зачете. Выступление казахстанских боксеров было признано провальным, из-за чего тренерский состав сборной был отстранен от работы.
новости по теме
28.08.2024, 12:50 991
На каких каналах в Казахстане можно посмотреть церемонию открытия Паралимпиады-2024
Трансляция открытия игр начнется сегодня в 23.00
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Париж. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С 28 августа по 8 сентября в Париже пройдут XVIІ летние Паралимпийские игры. Казахстанцы могут увидеть это масштабное событие в прямом эфире.
Открытие Паралимпийских игр пройдет 28 августа в прямом эфире телеканалов Qazaqstan и Qazsport в 23.00. В прямом эфире телеканала работает группа комментаторов, которые комментировали Олимпийские игры, сообщает qazsporttv.kz.
Сборная Казахстана в восьмой раз участвует в Паралимпийских играх. Казахстанцы завоевали 33 лицензии, что является лучшим результатом в истории страны.
Напомним, казахстанские паралимпийцы завоевали лицензии в 9 видах спорта, среди которых параплавание, парапауэрлифтинг, паралегкая атлетика, параканоэ, парахэквондо, волейбол сидя, парапулевая стрельба, паранастольный теннис и парадзюдо. Всего с 1996 года по настоящее время казахстанцы завоевали 7 медалей на летней Паралимпиаде.
27.08.2024, 13:32 6616
Расходы на спорт высших достижений выросли в два раза, но адекватной отдачи нет - Токаев
Президент перечислил причины плохой подготовки спортивного резерва страны
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Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с призерами Олимпиады в Париже раскритиковал подготовку спортивного резерва страны.
По его словам, необходимо уделять приоритетное внимание массовому и детско-юношескому спорту.
В регионах насчитывается более 20 тысяч спортивных площадок и более 16 тысяч специализированных комплексов и залов. Все эти объекты должны быть полностью функциональными и доступными для всех желающих заниматься спортом. Во всех областных центрах и районах должны функционировать секции футбола, бокса, борьбы, баскетбола, волейбола, стрельбы из лука, настольного тенниса, шахмат и других популярных видов спорта. Это задача акимов. Правительству следует проанализировать эффективность работы спортивных сооружений и принять соответствующие решения по данному вопросу", - отметил президент.
Он также указал на ключевую роль детско-юношеских спортивных школ в подготовке спортивного резерва и систематизации их деятельности.
У нас имеется разветвленная сеть ДЮСШ, которая включает свыше 500 школ. Но есть вопросы к эффективности их деятельности. Из 162 видов спорта, которые развиваются в ДЮСШ, всего 52 относятся к олимпийским. Поэтому резерв олимпийских видов спорта не пополняется в достаточном количестве способными детьми, что приводит к ухудшению результатов в спорте высших достижений. В этой плоскости также лежит проблема неравномерного финансирования, которая ведет к "распылению" большей части бюджетных средств", - считает глава государства.
По его мнению, необходимо создать максимально благоприятные условия для привлечения высококвалифицированных специалистов в сферу спорта.
К сожалению, многие талантливые тренеры не находят поддержки на родине и уезжают за границу. Они отправляются туда и воспитывают молодых спортсменов, готовят национальные сборные команды других стран к мировым соревнованиям. Например, на недавних Олимпийских играх национальная сборная Туниса по тхэквондо под руководством казахского тренера Есбола Султанова завоевала две медали, одна из которых - золотая. Следует принять меры по оказанию всесторонней поддержки тренерам, особенно важно повысить их социальный и профессиональный статус. Одним словом, нам нужно создать сильную тренерскую школу", - подчеркнул Токаев.
Он также заявил, что необходимо отказаться от практики натурализации иностранных спортсменов.
Любой легионер, как правило, лишает места в национальной сборной наших молодых и перспективных атлетов. При этом целесообразно рассмотреть возможность привлечения сильных иностранных тренеров в те виды спорта, в которых у нас сейчас есть проблемы. Спортсмены-легионеры не могут обеспечить долгосрочный успех, здесь важен профессиональный тренерский подход", - отметил глава государства.
Он призвал оказывать всестороннюю поддержку школам-интернатам и колледжам, готовящим олимпийский резерв.
Такие учебные заведения должны быть во всех регионах. В Алматы открылась новая База олимпийской подготовки, на которой наши спортсмены смогут проводить тренировки на самом высоком уровне. В настоящее время в столице строится Национальный университет спорта. Важно, что он будет ориентирован не только на образовательную деятельность, здесь также планируется создать современный исследовательский центр. Уверен, все эти меры обеспечат качественную подготовку нового поколения казахстанских спортсменов - будущих олимпийских чемпионов", - сказал глава государства.
По его словам, за последние пять лет расходы на спорт высших достижений выросли в два раза, но адекватной отдачи нет.
Считаю, что это является следствием отсутствия управленческой вертикали и согласованности работы профильного министерства, Национального олимпийского комитета, управлений спорта в регионах и спортивных федераций. Судя по текущей ситуации, спортивные функционеры занимаются не развитием спорта, а освоением многомиллиардных бюджетов, не ориентируясь на конечный результат. В сфере спорта регулярно фиксируются факты коррупции. Это наносит колоссальный урон не только развитию отечественного спорта, но и имиджу страны. Такая ситуация недопустима!" - заявил президент.
Он подверг критике регионы, самостоятельно принимающие решения о поддержке тех или иных видов спорта.
Глава государства поручил правительству взять ситуацию на контроль и восстановить вертикаль управления на всех уровнях спортивной отрасли. Президент также поставил задачу повысить авторитет Национального олимпийского комитета среди спортивной общественности Казахстана и за рубежом.
Глава государства назвал в числе приоритетов развитие национальных видов спорта и остановился на важности V Всемирных игр кочевников, которые пройдут в стране.
Игры кочевников дают хорошую возможность поднять такие темы, как сохранение экологии, превращение Казахстана в зеленую страну и его благоустройство. Парижская Олимпиада ярко продемонстрировала взаимную поддержку и сплоченность всех тюркских народов. И спортсмены, и болельщики искренне радовались каждой победе своих соседей. Они всячески старались помочь друг другу в случае необходимости. Не раз наши борцы как братья вместе поднимались на пьедестал почета. Именно в этом и заключается истинная дружба между народами", - подчеркнул президент.
Напомним, сегодня глава государства поздравил призеров ХХХІІІ летних Олимпийских игр и вручил государственные награды атлетам и тренерам, представлявшим страну на Олимпиаде в Париже.
25.08.2024, 17:25 17366
Казахстанская чемпионка по шахматам завоевала серебро в Тбилиси
Фото: kazchesss
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Тбилиси. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева выиграла серебряную медаль на этапе Гран-при в Тбилиси, сообщили в пресс-службе Казахстанской федерации по шахматам.
В 7-м раунде этапа Бибисара выиграла Сарасадат Академальшариех (Испания), а затем Александру Костенюк (Швейцария)", - рассказали в федерации.
В прошлом года на Азиатских играх в Ханчжоу женская команда Казахстана по шахматам завоевала бронзу.
23.08.2024, 19:51 27926
В Астрахани проходят российско-казахстанские соревнования по борьбе
В состязаниях принимают участие спортсмены до 21 года и до 24 лет
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Астрахань. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 23 августа, в Астрахани проходят российско-казахстанские соревнования по борьбе "Кубок Каспия", сообщает пресс-служба посольства РФ в РК.
В состязаниях принимают участие спортсмены в двух возрастных категориях: до 21 года и до 24 лет.
Возрастная группа U-20
- До 55 кг. Адьян Эрдниев - Рауан Серикканов
- До 60 кг. Абдул Манафов - Бауыржан Садыканов
- До 63 кг. Радиф Жоробаев - Алибек Ортбаев
- До 72 кг. Зайпулла Курбанов - Нурболат Муканов
- До 82 кг. Заур Шангереев - Дархан Кабылбеков
Возрастная группа U-23
- До 60 кг. Павел Белкин - Айбек Сабырбеков
- До 67 кг. Максим Скуратов - Диас Аскербай
- До 77 кг. Равдан Джуджинов- Елдос Камелов
- До 87 кг. Магомед Нуров - Ермахан Кошкинбаев
- До 97 кг. Магомед Мухтаров - Александр Пименов
- До 130 кг. Магомед Аличуев - Салават Ахметкали
В рамках программы "Кубка Каспия" запланированы совместные тренировки с именитыми спортсменами. Ожидается визит победителей Олимпийских игр, среди которых гандболист Игорь Лавров, борцы греко-римского стиля Александр Карелин и Мурат Карданов, и чемпион мира Степан Марянян.
Соревнования станут хорошей возможностью для выявления ближайшего резерва сборных России и Казахстана. Участники матчевой встречи, как борцы, так и тренеры, приобретут ценный соревновательный опыт, а зрители получат удовольствие от честной борьбы и спортивного азарта.
Организация подобных турниров является одним из важных направлений работы комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации России и Сенатом Казахстана.
21.08.2024, 12:25 39916
Геннадий Головкин отозвал полномочия генсекретаря НОК
Фото: olympic.kz
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Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин отозвал полномочия генерального секретаря НОК Жанар Утешевой, сообщает пресс-служба комитета.
Полномочия генерального секретаря, предоставленные на основании доверенности, отозваны в соответствии с приказом президента Национального олимпийского комитета Казахстана", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, на рассмотрение членов Генеральной ассамблеи будет вынесен вопрос об исключении Утешевой из состава исполнительного комитета в качестве генсекретаря в связи с утратой доверия.
Напомним, ранее тренерский состав мужской сборной РК по боксу был отстранен после провала на Олимпиаде. Позже Кайрат Сатжанов был назначен главным тренером мужской сборной Казахстана по боксу.
21.08.2024, 12:23 39216
Бектенов вручил государственный флаг участникам XVII Паралимпиады-2024
Фото: primeminister.kz
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Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов встретился с членами сборной Казахстана в преддверии предстоящих XVII Паралимпийских летних игр - 2024 и вручил им государственный флаг, сообщает пресс-служба правительства.
Государственный флаг глава правительства вручил двум флагоносцам национальной паралимпийской сборной - призеру Азиатских Паралимпийских игр, десятикратному победителю чемпионата Казахстана Берику Измаганбетову (волейбол сидя) и победительнице чемпионата Казахстана Севде Алиевой (парапулевая стрельба), которые также выступили с ответным словом.
Флаг спортсмены торжественно пронесут во время церемонии открытия Игр. Соревнования будут проходить с 28 августа по 8 сентября в Париже.
Олжас Бектенов также пожелал успехов национальной паралимпийской сборной.
Паралимпийские игры - это не просто спорт, это подтверждение безграничных способностей человека. Ваша сила воли и смелость достойны преклонения. Миллионы людей вдохновляются вашей самоотверженностью и непоколебимым духом, учатся преодолевать жизненные преграды. Наш флаг, который вы сегодня получаете, - это символ единства и победы. Глава государства отметил, что защита чести страны на главных мировых спортивных состязаниях - почетная задача, большая честь и ответственность. Мы уверены, что вы достойно представите Казахстан на международной арене и привезете домой новые медали", - отметил Бектенов.
Для справки
В летних Паралимпийских играх - 2024 примут участие 44 казахстанских спортсмена. Сборная Казахстана получила 33 лицензии в 9 видах спорта, среди которых пара плавание, парапауэрлифтинг, паралегкая атлетика, пара каноэ, пара хэквондо, волейбол сидя, парапулевая стрельба, паранастольный теннис и парадзюдо. Всего с 1996 года по настоящее время казахстанцы завоевали 7 медалей на летней Паралимпиаде.
20.08.2024, 18:30 46406
В Алматы наградили призеров Олимпийских игр
Спортсменам подарили денежные сертификаты и ключи от новых автомобилей
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы наградили призеров Олимпийских игр денежными и жилищными сертификатами и вручили им ключи от автомобилей, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Приятно отметить, что спортсмены Алматы в составе национальной сборной принесли в копилку наибольшее количество медалей для Казахстана. Благодаря вашему таланту, упорству и трудолюбию вы достигли значимых, исторических побед, заслужили искреннее уважение казахстанцев и внесли свой весомый вклад в развитие мирового спорта. Вы являетесь ярким примером отношения к своему любимому делу и к своей стране", - отметил аким Алматы Ерболат Досаев.
Глава города вручил серебряному призеру Олимпиады - гимнасту Нариману Курбанову сертификат на двухкомнатную квартиру, дзюдоисту Гусману Кыргызбаеву, боксерше Назым Кызайбай, спортсменам по пулевой стрельбе Александре Ле и Исламу Сатпаеву - на однокомнатные.
Кроме того, спортсменам подарили денежные сертификаты на 5 и 4 миллиона тенге и ключи от новых автомобилей. Наряду с сертификатом на жилье от акимата Нариману Курбанову за счет спонсоров была подарена еще одна квартира.
Также денежными сертификатами были поощрены все алматинские спортсмены, представлявшие страну на Олимпиаде, и тренерский состав.
Ранее президент наградил спортсменов и тренеров за достижения на Олимпиаде в Париже.
20.08.2024, 12:28 48381
Подготовка к V Всемирным играм кочевников: Токаев осмотрел объекты
Фото: Акорда
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Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом подготовки к V Всемирным играм кочевников, которые пройдут в Астане с 8 по 13 сентября, сообщает Акорда.
В частности, президент посетил стадион "Астана арена", на котором состоится церемония открытия международных состязаний. В течение года был проведен капитальный ремонт стадиона и обновлено оборудование. Завершены работы по благоустройству объекта, вмещающего 30 тысяч зрителей.
Также Токаев осмотрел аккредитационный центр, расположенный в легкоатлетическом комплексе Qazaqstan, где ему представили форму национальной сборной для участия в Играх кочевников, ипподром "Қазанат", на котором пройдут состязания по конному спорту, и площадку для соревнований по жамбы ату и теңге ілу.
О подготовке национальной сборной президенту доложил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.
По его словам, учебно-тренировочные сборы на международном и республиканском уровнях проводились 42 раза. Казахстанские спортсмены участвовали в 7 международных и 25 республиканских турнирах.
Ожидается, что в V Всемирных играх кочевников примут участие 2800 спортсменов и членов официальных делегаций из 89 стран мира. Предстоит разыграть 97 комплектов медалей по 21 виду спорта. Основные соревнования пройдут на стадионе "Астана арена", ипподроме "Қазанат", в ледовом дворце "Алау", дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова, гостинично-спортивном комплексе "Думан". Кроме того, создана специальная площадка для соревнований по жамбы ату и теңге ілу", - сообщает Акорда.
К проведению игр приурочено более 150 культурных мероприятий. В частности, на территории этноаула будут организованы Музей кочевой цивилизации, город ремесленников и выставка скульптур, а в Национальном музее пройдет международная научно-практическая конференция "Кочевники: история, знания, уроки".
По предварительным прогнозам, в эти дни столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. В связи с этим прорабатывается подготовка более 20 гостиниц и наиболее популярных локаций, активно ведутся работы по благоустройству и оформлению улиц города. На мероприятиях будут задействованы около 1500 волонтеров.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?