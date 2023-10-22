21.10.2023, 12:17 10161

Торжественная церемония поднятия казахстанского флага состоялась на Азиатских параиграх  

В играх примет участие 131 спортсмен из Казахстана по 14 видам спорта
Торжественная церемония поднятия казахстанского флага состоялась на Азиатских параиграх
Фото: Министерство туризма и спорта РК
Ханчжоу. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 21 октября в китайском городе Ханчжоу прошла торжественная церемония поднятия флага Казахстана, символизирующая официальное прибытие казахстанской спортивной команды на Азиатские параигры, сообщает Министерство туризма и спорта Казахстана.

Минтуризма и спорта РК

На этих Азиатских играх участвуют 131 спортсмен по 14 видам спорта, что представляет рекордное количество участников из Казахстана в истории Азиатских игр. В предыдущих играх участвовали 94 спортсмена в 9 видах спорта. Мы надеемся, что в этом году мы принесем еще больше медалей", - поделился генеральный секретарь Национального Паралимпийского комитета РК Ерлан Сулейменов.


Минтуризма и спорта РК

На IV Азиатских параиграх соберутся более 4000 спортсменов из 43 азиатских стран, соревнующихся в 22 видах спорта. Соревнования континента пройдут с 22 по 28 октября.

Напомним, с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу прошли XIX Азиатские игры. По итогам соревнований казахстанские спортсмены завоевали 80 медалей: 10 золотых, 22 серебряные и 48 бронзовых.
 
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Теги:паралимпийцыАзиатские игры

новости по теме

22.10.2023, 17:27 1186

Казахстанские атлеты завоевали золото и серебро на Кубке Европы по триатлону

Атлеты алматинской сборной команды выложились на 100%
Казахстанские атлеты завоевали золото и серебро на Кубке Европы по триатлону
Фото: almatytriathlon.org
Анкара. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские атлеты Егор Крупяков и Александр Тен завоевали золото и серебро на Кубке Европы по триатлону - 2023 Europe Triathlon Junior Cup Yenisehir в Мерсине, сообщает пресс-служба федерации триатлона в Алматы.

Героями соревнований стали Егор Крупяков и Александр Тен, которые в невероятно сложной борьбе выиграли золото и серебро соответственно, вырвав победу у финишного створа у итальянского спортсмена Andrea Balestreri", - сообщили в пресс-службе.


Подчеркивается, что атлеты алматинской сборной команды выложились на 100%, в очередной раз показав слаженность и сплоченность.

Ранее казахстанец Аян Бейсенбаев завоевал бронзовую медаль Азиатских игр в Ханчжоу. Он финишировал третьим в триатлоне.
 
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Теги:ПобедаРКТриатлон
22.10.2023, 09:29 4336

Казахстанец стал чемпионом мира по пауэрлифтингу IPF  

Спортсмен из Караганды выступал в категории М1
Казахстанец стал чемпионом мира по пауэрлифтингу IPF
Фото: gov.kz
Улан-Батор. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Тренер карагандинского фитнес-клуба Евгений Ермышев занял первое место на чемпионате мира среди ветеранов по пауэрлифтингу в экипировке International Powerlifting Federation в Улан-Баторе, сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.

Спортсмен из Караганды выступал в категории М1. Соперниками стали силачи из Финляндии, Монголии и Казахстана. Обойдя всех, Евгений Ермышев завоевал золото чемпионата", - проинформировали в пресс-службе.


Отмечается, что заниматься пауэрлифтингом профессионально карагандинец начал более 20 лет назад. Сегодня Евгений Ермышев - многократный чемпион Казахстана по жиму штанги лежа, пауэрлифтингу, обладатель Кубка мира федерации WPC, 7-кратный чемпион федерации НАП.

Фото: gov.kz

Планов на будущее пока нет. Буду восстанавливаться от тяжелых физических нагрузок. Спорт оказывает как благотворное влияние на организм человека, так и не очень. Нужно найти золотую середину. В 2022 году я участвовал в семи турнирах, в этом году - в пяти. Со свежими силами буду побеждать уже в следующем году", - добавил Евгений Ермышев.


Напомним, в прошлом году казахстанская спортсменка Жадыра Бердымухамбетова из Жанаозена победила в чемпионате мира по пауэрлифтингу.
 
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Теги:ПобедаРКПауэрлифтинг
18.10.2023, 10:09 23591

Сборная Казахстана в отборе Евро-2024 по футболу сенсационно обыграла Финляндию  

17 ноября Казахстан дома примет сборную Сан-Марино
Сборная Казахстана в отборе Евро-2024 по футболу сенсационно обыграла Финляндию
Фото: фото kff.kz
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана по футболу на выезде сыграла с Финляндией в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года, сообщает Sports.kz.

С первых минут атаковали хозяева, потихоньку нагнетая, они создали несколько моментов у ворот Игоря Шацкого, сумев открыть счет со штрафного, сделал это Роберт Тейлор. После этого казахстанцы стали активнее ходить вперед, на перерыв команды ушли с минимальным перевесом финнов.

Во второй половине пошел открытый футбол, гости имели свои моменты, Багдат Каиров после прострела в штрафную не дотянулся до мяча, а Асхат Тагыберген дальним ударом попал в перекладину. Александр Марочкин пошел в чужую штрафную и после его кивка головой соперник сыграл рукой, пенальти четко реализовал Бактиер Зайнутдинов, а в концовке Батека ударом головой оформил дубль. 2:1 - Казахстан побеждает.


17 ноября Казахстан дома примет сборную Сан-Марино.

Финляндия - Казахстан 1:2 (1:0)

Голы: Тейлор 28 (1:0), Зайнутдинов с пенальти 77 (1:1), Зайнутдинов 90 (1:2).

 
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Теги:Футбол
16.10.2023, 12:30 39121

Казахстанка стала чемпионкой мира по шахматам   

Среди мужчин 3-е место занял Арыстан Исанжулов
Казахстанка стала чемпионкой мира по шахматам
Фото: Instagram/drs_kz
Рим. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Ксения Балабаева стала чемпионкой мира по шахматам, сообщает пресс-служба дирекции по развитию спорта Республики Казахстан.

В блиц-турнире чемпионкой стала наша соотечественница Ксения Балабаева, серебряным призером Амина Каирбекова. Среди мужчин 3-е место занял Арыстан Исанжулов. А в рапиде Ксения Балабаева заняла 2-е место, Зейнеп Султанбек 3-е место", - проинформировали в пресс-службе.


Фото: Instagram/drs_kz

Ранее женская команда Казахстана по шахматам завоевала бронзу на Азиатских играх.
 
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Теги:ПобедаРКшахматы
16.10.2023, 11:58 39901

В Казахстане появится Центр олимпийской подготовки по легкой атлетике

Планируется реорганизовать республиканское государственное казенное предприятие "Центр олимпийской подготовки "Астана"
В Казахстане появится Центр олимпийской подготовки по легкой атлетике
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве туризма и спорта Республики Казахстан разработали проект постановления "О некоторых вопросах республиканской собственности".

Реорганизовать республиканское государственное казенное предприятие "Центр олимпийской подготовки "Астана" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан путем выделения из него республиканского государственного казенного предприятия "Центр олимпийской подготовки по легкой атлетике" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан", - сообщает в тексте документа.


Документ размещен на портале "Открытые НПА".

Напомним, после Азиады Токаев поручил пересмотреть систему работы спортивных институтов.

Он отметил, что сфера спорта всегда находится в фокусе внимания государства. Ежегодно на развитие спорта выделяются значительные средства. Однако показатели страны в спорте не на самом высоком уровне.

Сейчас, по словам главы государства, отсутствует координация между Министерством туризма и спорта, Национальным Олимпийским комитетом и федерациями.

Токаев призвал извлечь уроки из результатов прошедших состязаний и тщательно готовиться к предстоящим Олимпийским играм в Париже.
 
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Теги:СпортРКЦентр
15.10.2023, 16:47 46261

Семилетний спортсмен из Казахстана выиграл серебро на чемпионате Азии

Семилетний спортсмен из Казахстана выиграл серебро на чемпионате Азии
Фото: @gazeta_diapazon
Ташкент. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Юный казахстанский спортсмен из Актобе Алидар Тажмуратов выиграл серебряную медаль открытого чемпионата Азии по грэпплингу в Ташкенте, передает корреспондент агентства.

В Ташкенте прошел открытый чемпионат Азии по грэпплингу Aiga. 7-летний Алидар Тажмуратов завоевал серебряную медаль чемпионата Азии по грэпплингу", - пишет региональное издание "Диапазон".


В соревновании участвовали больше тысячи спортсменов из разных стран. За медали боролись и актюбинские грэпплеры, причем успешно - Берикбол Куанышев, Джамал Кустанов и Арнур Аманкол завоевали бронзовые медали.

Грэпплинг - современный вид боевого искусства, в котором собраны разные виды борцовских техник.
 
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Теги:ЧемпионатТашкентмедальдети
13.10.2023, 08:17 59611

Казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира  

Его соперником стал лидер мирового рейтинг-листа Магнус Карлсен
Казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира
Фото: kazchess.kz
Доха. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Дохе (Катар) проходит Qatar Masters Open. Это один из сильнейших открытых турниров в мире, в котором могут принимать участие только игроки с рейтингом 2300 и выше.

В этом году играет 252 шахматиста из 44 стран мира. Среди участников свыше 60 гроссмейстеров. В турнире, который стартовал 11 октября, принимают участие гроссмейстеры Магнус Карлсен, Хикару Накамура и другие титаны шахмат. Призовой фонд турнира составляет $108 250.

По данным Казахстанской федерации шахмат, автором первой сенсации стал павлодарский гроссмейстер Алишер Сулейменов. Уже во втором туре жребий определил ему в соперники лидера мирового рейтинг-листа Магнуса Карлсена. Норвежский чемпион, превосходящий нашего гроссмейстера в рейтинге более чем на 300 пунктов, сделал несколько поверхностных ходов в середине игры и понес поражение. Уже на 31-м ходу ввиду неизбежных огромных потерь Карлсен остановил часы.

В турнире принимают участие и другие члены нашей сборной: Ринат Джумабаев, Бибисара Асаубаева, Казыбек Ногербек, Алуа Нурманова.

 
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Теги:Победашахматы
11.10.2023, 13:26 69846

Пересмотреть систему работы спортивных институтов поручил Токаев после Азиады  

По мнению президента, результаты выступления казахстанских спортсменов на Азиатских играх могли быть лучше
Пересмотреть систему работы спортивных институтов поручил Токаев после Азиады
Фото: Акорда
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства поздравил казахстанских спортсменов с завоеванными на Азиатских играх медалями, сообщает Акорда.

Акорда

Он напомнил, что Ризабек Айтмухан стал первым казахом - чемпионом мира по вольной борьбе из Казахстана.

Что касается Азиады, то в условиях высокой конкуренции наши спортсмены завоевали 10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых медалей. В особенности отличились участники из Казахстана в таких видах, как стрельба, гребля, велоспорт, джиу-джитсу", - заявил президент.


Он отдельно поздравил сборную по каратэ, каждый из 8 представителей которой поднялся на пьедестал почета, благодаря чему они завоевали первое место в общекомандном зачете.

Акорда

Президент также отметил вклад казахстанских тренеров и других специалистов.

Каждый из вас достиг высоких результатов благодаря упорному труду и несгибаемой воле к победе. Однако в целом показатели нашей страны как на прошлых Олимпийских играх, так и на Азиаде могли быть лучше. Об этом нужно говорить открыто. Бокс, тяжелая атлетика, вольная и греко-римская борьба традиционно вносили значительный вклад в копилку медалей нашей сборной. Легкая атлетика, командные виды спорта, как правило, больше радовали наших болельщиков. Во всех этих дисциплинах нам предстоит провести серьезную работу над ошибками", - сказал глава государства.


Он отметил, что сфера спорта всегда находится в фокусе внимания государства. Ежегодно на развитие спорта выделяются значительные средства. Однако показатели страны в спорте не на самом высоком уровне.

Очевидно, что наши результаты в профессиональном спорте говорят о крайне низкой эффективности использования государственных ресурсов. Такая ситуация неприемлема, необходимы кардинальные реформы в отрасли. Профильному министерству нужно детально проанализировать ситуацию и выработать новое видение развития спорта", - заявил президент.


Акорда

Он перечислил меры, которые необходимо принять в ближайшее время.

  • Кардинально повысить отдачу от средств, выделяемых на спорт высших достижений

Требуется прекратить практику распыления ресурсов, сфокусировавшись на конкретных видах спорта в соответствии со спецификой регионов. Кроме того, следует пересмотреть модель финансирования отрасли, сделав основной акцент на развитие массового спорта и физической культуры", - заявил Токаев.


  • Улучшить качество управления в спортивной сфере

Сейчас, по словам главы государства, отсутствует координация между Министерством туризма и спорта, Национальным Олимпийским комитетом и федерациями.

Необходимо в кратчайшие сроки пересмотреть всю систему функционирования и взаимодействия институтов управления спортом. Требует к себе внимания и совершенствование деятельности НОК. Следует наладить координацию работы по линии министерства спорта, НОК и федераций. Отсутствие эффективной взаимосвязи, взаимодействия, взаимовыручки приводит к отрицательным результатам, другими словами, к поражениям. Такая ситуация недопустима в преддверии парижской Олимпиады. Надо провести ревизию деятельности спортивных федераций, финансируемых из государственного бюджета", - поручил президент.


  • Повысить уровень подготовки национальных сборных

Важно создать современную инфраструктуру подготовки атлетов с точки зрения спортивной медицины и фармакологического обеспечения. Ключевую роль здесь призван сыграть Национальный университет спорта, строительство которого нужно ускорить. Требуется усиление подготовки спортивных судей мирового уровня. Также необходимо повысить заработную плату и принять дополнительные меры социальной поддержки для тренеров и других спортивных специалистов", - заявил президент.


  • Создать благоприятные условия для продвижения одаренных и перспективных атлетов

У нас достаточно таких ребят, готовых трудиться с полной самоотдачей для достижения выдающихся результатов. Следует открывать дорогу нашим спортсменам, а не полагаться на легионеров. Крайне важно обеспечить прозрачность и объективность отбора, исключив любые формы фаворитизма и необъективности. Только лучшие из лучших должны представлять нашу страну на международных первенствах. Принцип справедливости и честной конкуренции должен стоять в отечественном спорте во главе угла", - подчеркнул глава государства.


В завершение Токаев призвал извлечь уроки из результатов прошедших состязаний и тщательно готовиться к предстоящим Олимпийским играм в Париже.

Он также пожелал успехов спортсменам и тренерскому корпусу на пути к будущим победам и вручил ряду спортсменов почетные грамоты.

Акорда

Напомним, по итогам Азиады-2023 отечественные спортсмены завоевали 80 медалей (10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых).

В итоговом медальном зачете Казахстан расположился на 11-й строчке.
 

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