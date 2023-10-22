Торжественная церемония поднятия казахстанского флага состоялась на Азиатских параиграх  

Фото: фото kff.kz

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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана по футболу на выезде сыграла с Финляндией в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года, - Сборная Казахстана по футболу на выезде сыграла с Финляндией в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года, сообщает Sports.kz.





С первых минут атаковали хозяева, потихоньку нагнетая, они создали несколько моментов у ворот Игоря Шацкого, сумев открыть счет со штрафного, сделал это Роберт Тейлор. После этого казахстанцы стали активнее ходить вперед, на перерыв команды ушли с минимальным перевесом финнов.





Во второй половине пошел открытый футбол, гости имели свои моменты, Багдат Каиров после прострела в штрафную не дотянулся до мяча, а Асхат Тагыберген дальним ударом попал в перекладину. Александр Марочкин пошел в чужую штрафную и после его кивка головой соперник сыграл рукой, пенальти четко реализовал Бактиер Зайнутдинов, а в концовке Батека ударом головой оформил дубль. 2:1 - Казахстан побеждает.









17 ноября Казахстан дома примет сборную Сан-Марино.





Финляндия - Казахстан 1:2 (1:0)





Голы: Тейлор 28 (1:0), Зайнутдинов с пенальти 77 (1:1), Зайнутдинов 90 (1:2).



