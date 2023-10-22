21.10.2023, 12:17 10161
Торжественная церемония поднятия казахстанского флага состоялась на Азиатских параиграх
Фото: Министерство туризма и спорта РК
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Ханчжоу. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 21 октября в китайском городе Ханчжоу прошла торжественная церемония поднятия флага Казахстана, символизирующая официальное прибытие казахстанской спортивной команды на Азиатские параигры, сообщает Министерство туризма и спорта Казахстана.
На этих Азиатских играх участвуют 131 спортсмен по 14 видам спорта, что представляет рекордное количество участников из Казахстана в истории Азиатских игр. В предыдущих играх участвовали 94 спортсмена в 9 видах спорта. Мы надеемся, что в этом году мы принесем еще больше медалей", - поделился генеральный секретарь Национального Паралимпийского комитета РК Ерлан Сулейменов.
На IV Азиатских параиграх соберутся более 4000 спортсменов из 43 азиатских стран, соревнующихся в 22 видах спорта. Соревнования континента пройдут с 22 по 28 октября.
Напомним, с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу прошли XIX Азиатские игры. По итогам соревнований казахстанские спортсмены завоевали 80 медалей: 10 золотых, 22 серебряные и 48 бронзовых.
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22.10.2023, 17:27 1186
Казахстанские атлеты завоевали золото и серебро на Кубке Европы по триатлону
Фото: almatytriathlon.org
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Анкара. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские атлеты Егор Крупяков и Александр Тен завоевали золото и серебро на Кубке Европы по триатлону - 2023 Europe Triathlon Junior Cup Yenisehir в Мерсине, сообщает пресс-служба федерации триатлона в Алматы.
Героями соревнований стали Егор Крупяков и Александр Тен, которые в невероятно сложной борьбе выиграли золото и серебро соответственно, вырвав победу у финишного створа у итальянского спортсмена Andrea Balestreri", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что атлеты алматинской сборной команды выложились на 100%, в очередной раз показав слаженность и сплоченность.
Ранее казахстанец Аян Бейсенбаев завоевал бронзовую медаль Азиатских игр в Ханчжоу. Он финишировал третьим в триатлоне.
22.10.2023, 09:29 4336
Казахстанец стал чемпионом мира по пауэрлифтингу IPF
Фото: gov.kz
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Улан-Батор. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Тренер карагандинского фитнес-клуба Евгений Ермышев занял первое место на чемпионате мира среди ветеранов по пауэрлифтингу в экипировке International Powerlifting Federation в Улан-Баторе, сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.
Спортсмен из Караганды выступал в категории М1. Соперниками стали силачи из Финляндии, Монголии и Казахстана. Обойдя всех, Евгений Ермышев завоевал золото чемпионата", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что заниматься пауэрлифтингом профессионально карагандинец начал более 20 лет назад. Сегодня Евгений Ермышев - многократный чемпион Казахстана по жиму штанги лежа, пауэрлифтингу, обладатель Кубка мира федерации WPC, 7-кратный чемпион федерации НАП.
Планов на будущее пока нет. Буду восстанавливаться от тяжелых физических нагрузок. Спорт оказывает как благотворное влияние на организм человека, так и не очень. Нужно найти золотую середину. В 2022 году я участвовал в семи турнирах, в этом году - в пяти. Со свежими силами буду побеждать уже в следующем году", - добавил Евгений Ермышев.
Напомним, в прошлом году казахстанская спортсменка Жадыра Бердымухамбетова из Жанаозена победила в чемпионате мира по пауэрлифтингу.
18.10.2023, 10:09 23591
Сборная Казахстана в отборе Евро-2024 по футболу сенсационно обыграла Финляндию
Фото: фото kff.kz
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана по футболу на выезде сыграла с Финляндией в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года, сообщает Sports.kz.
С первых минут атаковали хозяева, потихоньку нагнетая, они создали несколько моментов у ворот Игоря Шацкого, сумев открыть счет со штрафного, сделал это Роберт Тейлор. После этого казахстанцы стали активнее ходить вперед, на перерыв команды ушли с минимальным перевесом финнов.
Во второй половине пошел открытый футбол, гости имели свои моменты, Багдат Каиров после прострела в штрафную не дотянулся до мяча, а Асхат Тагыберген дальним ударом попал в перекладину. Александр Марочкин пошел в чужую штрафную и после его кивка головой соперник сыграл рукой, пенальти четко реализовал Бактиер Зайнутдинов, а в концовке Батека ударом головой оформил дубль. 2:1 - Казахстан побеждает.
17 ноября Казахстан дома примет сборную Сан-Марино.
Финляндия - Казахстан 1:2 (1:0)
Голы: Тейлор 28 (1:0), Зайнутдинов с пенальти 77 (1:1), Зайнутдинов 90 (1:2).
16.10.2023, 12:30 39121
Казахстанка стала чемпионкой мира по шахматам
Фото: Instagram/drs_kz
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Рим. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Ксения Балабаева стала чемпионкой мира по шахматам, сообщает пресс-служба дирекции по развитию спорта Республики Казахстан.
В блиц-турнире чемпионкой стала наша соотечественница Ксения Балабаева, серебряным призером Амина Каирбекова. Среди мужчин 3-е место занял Арыстан Исанжулов. А в рапиде Ксения Балабаева заняла 2-е место, Зейнеп Султанбек 3-е место", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее женская команда Казахстана по шахматам завоевала бронзу на Азиатских играх.
16.10.2023, 11:58 39901
В Казахстане появится Центр олимпийской подготовки по легкой атлетике
Планируется реорганизовать республиканское государственное казенное предприятие "Центр олимпийской подготовки "Астана"
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве туризма и спорта Республики Казахстан разработали проект постановления "О некоторых вопросах республиканской собственности".
Реорганизовать республиканское государственное казенное предприятие "Центр олимпийской подготовки "Астана" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан путем выделения из него республиканского государственного казенного предприятия "Центр олимпийской подготовки по легкой атлетике" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан", - сообщает в тексте документа.
Документ размещен на портале "Открытые НПА".
Напомним, после Азиады Токаев поручил пересмотреть систему работы спортивных институтов.
Он отметил, что сфера спорта всегда находится в фокусе внимания государства. Ежегодно на развитие спорта выделяются значительные средства. Однако показатели страны в спорте не на самом высоком уровне.
Сейчас, по словам главы государства, отсутствует координация между Министерством туризма и спорта, Национальным Олимпийским комитетом и федерациями.
Токаев призвал извлечь уроки из результатов прошедших состязаний и тщательно готовиться к предстоящим Олимпийским играм в Париже.
15.10.2023, 16:47 46261
Семилетний спортсмен из Казахстана выиграл серебро на чемпионате Азии
Фото: @gazeta_diapazon
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Ташкент. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Юный казахстанский спортсмен из Актобе Алидар Тажмуратов выиграл серебряную медаль открытого чемпионата Азии по грэпплингу в Ташкенте, передает корреспондент агентства.
В Ташкенте прошел открытый чемпионат Азии по грэпплингу Aiga. 7-летний Алидар Тажмуратов завоевал серебряную медаль чемпионата Азии по грэпплингу", - пишет региональное издание "Диапазон".
В соревновании участвовали больше тысячи спортсменов из разных стран. За медали боролись и актюбинские грэпплеры, причем успешно - Берикбол Куанышев, Джамал Кустанов и Арнур Аманкол завоевали бронзовые медали.
Грэпплинг - современный вид боевого искусства, в котором собраны разные виды борцовских техник.
13.10.2023, 08:17 59611
Казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира
Фото: kazchess.kz
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Доха. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Дохе (Катар) проходит Qatar Masters Open. Это один из сильнейших открытых турниров в мире, в котором могут принимать участие только игроки с рейтингом 2300 и выше.
В этом году играет 252 шахматиста из 44 стран мира. Среди участников свыше 60 гроссмейстеров. В турнире, который стартовал 11 октября, принимают участие гроссмейстеры Магнус Карлсен, Хикару Накамура и другие титаны шахмат. Призовой фонд турнира составляет $108 250.
По данным Казахстанской федерации шахмат, автором первой сенсации стал павлодарский гроссмейстер Алишер Сулейменов. Уже во втором туре жребий определил ему в соперники лидера мирового рейтинг-листа Магнуса Карлсена. Норвежский чемпион, превосходящий нашего гроссмейстера в рейтинге более чем на 300 пунктов, сделал несколько поверхностных ходов в середине игры и понес поражение. Уже на 31-м ходу ввиду неизбежных огромных потерь Карлсен остановил часы.
В турнире принимают участие и другие члены нашей сборной: Ринат Джумабаев, Бибисара Асаубаева, Казыбек Ногербек, Алуа Нурманова.
11.10.2023, 13:26 69846
Пересмотреть систему работы спортивных институтов поручил Токаев после Азиады
Фото: Акорда
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства поздравил казахстанских спортсменов с завоеванными на Азиатских играх медалями, сообщает Акорда.
Он напомнил, что Ризабек Айтмухан стал первым казахом - чемпионом мира по вольной борьбе из Казахстана.
Что касается Азиады, то в условиях высокой конкуренции наши спортсмены завоевали 10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых медалей. В особенности отличились участники из Казахстана в таких видах, как стрельба, гребля, велоспорт, джиу-джитсу", - заявил президент.
Он отдельно поздравил сборную по каратэ, каждый из 8 представителей которой поднялся на пьедестал почета, благодаря чему они завоевали первое место в общекомандном зачете.
Президент также отметил вклад казахстанских тренеров и других специалистов.
Каждый из вас достиг высоких результатов благодаря упорному труду и несгибаемой воле к победе. Однако в целом показатели нашей страны как на прошлых Олимпийских играх, так и на Азиаде могли быть лучше. Об этом нужно говорить открыто. Бокс, тяжелая атлетика, вольная и греко-римская борьба традиционно вносили значительный вклад в копилку медалей нашей сборной. Легкая атлетика, командные виды спорта, как правило, больше радовали наших болельщиков. Во всех этих дисциплинах нам предстоит провести серьезную работу над ошибками", - сказал глава государства.
Он отметил, что сфера спорта всегда находится в фокусе внимания государства. Ежегодно на развитие спорта выделяются значительные средства. Однако показатели страны в спорте не на самом высоком уровне.
Очевидно, что наши результаты в профессиональном спорте говорят о крайне низкой эффективности использования государственных ресурсов. Такая ситуация неприемлема, необходимы кардинальные реформы в отрасли. Профильному министерству нужно детально проанализировать ситуацию и выработать новое видение развития спорта", - заявил президент.
Он перечислил меры, которые необходимо принять в ближайшее время.
- Кардинально повысить отдачу от средств, выделяемых на спорт высших достижений
Требуется прекратить практику распыления ресурсов, сфокусировавшись на конкретных видах спорта в соответствии со спецификой регионов. Кроме того, следует пересмотреть модель финансирования отрасли, сделав основной акцент на развитие массового спорта и физической культуры", - заявил Токаев.
- Улучшить качество управления в спортивной сфере
Сейчас, по словам главы государства, отсутствует координация между Министерством туризма и спорта, Национальным Олимпийским комитетом и федерациями.
Необходимо в кратчайшие сроки пересмотреть всю систему функционирования и взаимодействия институтов управления спортом. Требует к себе внимания и совершенствование деятельности НОК. Следует наладить координацию работы по линии министерства спорта, НОК и федераций. Отсутствие эффективной взаимосвязи, взаимодействия, взаимовыручки приводит к отрицательным результатам, другими словами, к поражениям. Такая ситуация недопустима в преддверии парижской Олимпиады. Надо провести ревизию деятельности спортивных федераций, финансируемых из государственного бюджета", - поручил президент.
- Повысить уровень подготовки национальных сборных
Важно создать современную инфраструктуру подготовки атлетов с точки зрения спортивной медицины и фармакологического обеспечения. Ключевую роль здесь призван сыграть Национальный университет спорта, строительство которого нужно ускорить. Требуется усиление подготовки спортивных судей мирового уровня. Также необходимо повысить заработную плату и принять дополнительные меры социальной поддержки для тренеров и других спортивных специалистов", - заявил президент.
- Создать благоприятные условия для продвижения одаренных и перспективных атлетов
У нас достаточно таких ребят, готовых трудиться с полной самоотдачей для достижения выдающихся результатов. Следует открывать дорогу нашим спортсменам, а не полагаться на легионеров. Крайне важно обеспечить прозрачность и объективность отбора, исключив любые формы фаворитизма и необъективности. Только лучшие из лучших должны представлять нашу страну на международных первенствах. Принцип справедливости и честной конкуренции должен стоять в отечественном спорте во главе угла", - подчеркнул глава государства.
В завершение Токаев призвал извлечь уроки из результатов прошедших состязаний и тщательно готовиться к предстоящим Олимпийским играм в Париже.
Он также пожелал успехов спортсменам и тренерскому корпусу на пути к будущим победам и вручил ряду спортсменов почетные грамоты.
Напомним, по итогам Азиады-2023 отечественные спортсмены завоевали 80 медалей (10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых).
В итоговом медальном зачете Казахстан расположился на 11-й строчке.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?