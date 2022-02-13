Восьмой день Олимпиады: казахстанцы соревновались в трех видах спорта

Фото: Турар Казангапов, Сали Сабиров, Владислав Семенов, пресс-служба НОК Казахстана

ПЕКИН. 11 ФЕВРАЛЯ - В пятницу, 11 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине Казахстан был представлен в четырех видах спорта. Наиболее успешно выступили шорт-трекисты, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Команда приняла участие в мужской квалификации на дистанции 500 метров. Спортсмены провели отличный старт - все три шорт-трекиста отобрались в 1/4 финала, сообщает НОК

Денис Никиша, Адиль Галиахметов и Абзал Ажгалиев прошли в следующий круг напрямую: Галиахметов стал вторым во втором забеге. Никиша и Ажгалиев выиграли четвертый и шестой забеги соответственно - казахстанцы остаются в большой игре.

Важнейшим для них днем станет 13 февраля, в рамках которого пройдут четвертьфиналы, полуфиналы и финалы.

Лыжники провели индивидуальную гонку с раздельном стартом на 15 километров классическим ходом. Лучший результат в команде принадлежит Виталию Пухкало. Он финишировал на 25 месте. Евгений Величко в итоговом протоколе расположился на 40 месте.

В свою очередь биатлонистка Галина Вишневская-Шепоренко выступила в женском спринте. Спортсменка на двух огневых рубежах допустила один промах. В итоге она завершила дистанцию на 52 месте с отставанием от победителя - норвежки Марте Олсбю-Ройселанн - в 2:38.3 секунды.

Добавим, что Вишневская-Шепоренко квалифицировалась в гонку преследования, старт-лист которой составили 60 лучших биатлонисток по итогам спринта.

Завершали соревновательный день представители команды Казахстана по прыжкам на лыжах трамплина. Они стали участниками квалификации прыжков с большого трамплина. Основной задачей являлось завершить отбор в числе 50 сильнейших. Однако Даниил Васильев и Сергей Ткаченко не прошли в основные соревнования.

Васильеву не хватило совсем немного - он стал 51. Ткаченко финишировал с 54 результатом.