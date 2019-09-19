Акерке Ахметова назначена вице-министром юстиции РК

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Ахметова Акерке Естайкызы назначена на должность вице-министра юстиции Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Акерке Ахметова родилась в 1975 году. Окончила Кокшетауский педагогический институт имени Ш. Уалиханова, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Кокшетауский университет, Академию государственного управления при президенте РК, Университет Sheffield, Великобритания (по программе "Болашак").

Трудовую деятельность начала в 1991 году. В разные годы работала в коммерческом секторе.

С 2000 года работает в структуре Министерства юстиции РК. Занимала должности главного специалиста, начальника отдела экспертизы проектов международных договоров, заместителя директора департамента.

В 2015-2017 годы - директор департамента международного права и сотрудничества Министерства юстиции РК.

С марта 2018 года по настоящее время занимала должность директора департамента по защите имущественных прав государства Министерства юстиции РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства