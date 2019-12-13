Ситуацию с жильем надо менять кардинально - Токаев

Нур-Султан. 12 декабря. Kazakhstan Today - Ситуацию с жильем надо менять кардинально, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии вручения государственных наград в Акорде, передает Kazakhstan Today.

Глава государства сообщил, что на сегодняшний день в Жилстройсбербанке открыто 1,5 миллиона вкладов.

Из 526 тысяч человек, стоящих в очереди на жилье в акиматах, около 200 тысяч начали делать сбережения. А это значит, что у них появляется возможность быстро решить жилищный вопрос на приемлемых условиях", - сказал Токаев.

Он отметил, что в этом году 4 тысячи малообеспеченных семей справили новоселье благодаря программе "Бакытты отбасы", получив займы под 2% годовых.

"Но этого, конечно, недостаточно. Сейчас не время для самоуспокоения. Ситуацию с жильем надо менять кардинально. Данный вопрос будет неизменно находиться в фокусе нашего внимания. Обеспечение жильем - это приоритет социальной политики государства, поэтому в скором времени будут предприняты дополнительные меры", - заявил глава государства.

Президент РК сообщил, что правительство прорабатывает вопрос распространения опыта программы "Бакытты отбасы" на всех очередников.

"Мной дано поручение правительству в 2020 году расширить данную программу. Другими словами, проблеме обеспечения жильем наших граждан будет уделяться первостепенное внимание. Думаю, результаты этой работы не за горами", - заявил Токаев.

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