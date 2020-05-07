Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - Сакен Мусайбеков назначен вице-министром культуры и спорта РК, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства РК Мусайбеков Сакен Жунусбекович назначен на должность вице-министра культуры и спорта РК, сообщает пресс-служба главы правительства.

В разные годы Сакен Мусайбеков работал помощником председателя мажилиса парламента РК, советником министра государственных доходов, директором административного департамента Министерства финансов, заместителем генерального директора РГП "Казахавтодор", руководителем аппарата Министерства финансов. Также был вице-министром транспорта и коммуникаций РК, управляющим директором АО "Фонд устойчивого развития "Казына", руководителем аппарата АО "Самрук-Казына", генеральным директором Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта, вице-министром культуры и спорта Казахстана.

С февраля 2019 года по настоящее время Сакен Мусайбеков был генеральным секретарем Национального олимпийского комитета РК.

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