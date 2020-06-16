Система Orphus

Автодорога Атырау - Уральск станет четырехполосной

15.06.2020, 16:22 6616
Нур-Султан. 15 июня. Kazakhstan Today - Участок автодороги Атырау - Уральск протяженностью 50 километров сделают четырехполосным, передает Kazakhstan Today.
 

Начались процедуры по определению проектной компании, которая разработает проектно-сметную документацию для реконструкции участка 75-125 километры автомобильной дороги республиканского значения Атырау - Уральск. После разработки ПСД начнутся строительно-монтажные работы на 50 километрах трассы", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

 
Автомобильная дорога Атырау - Уральск - важный транзитный транспортный коридор с выходом на порты Каспийского моря, связывающий два областных центра. В последний раз дорогу реабилитировали 15 лет назад. Конструкция трассы третьей технической категории рассчитана на проезд транспортных средств с осевой нагрузкой до 8 тонн и интенсивностью движения до 3000 автомобилей в сутки. Сегодня в Казахстане строительство и реконструкция автодорог производится с расчетной нагрузкой на ось до 13 тонн. Соответственно, модернизация является необходимым проектом для двух регионов.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая