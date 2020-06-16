Автодорога Атырау - Уральск станет четырехполосной

Нур-Султан. 15 июня. Kazakhstan Today - Участок автодороги Атырау - Уральск протяженностью 50 километров сделают четырехполосным, передает Kazakhstan Today.

Начались процедуры по определению проектной компании, которая разработает проектно-сметную документацию для реконструкции участка 75-125 километры автомобильной дороги республиканского значения Атырау - Уральск. После разработки ПСД начнутся строительно-монтажные работы на 50 километрах трассы", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Автомобильная дорога Атырау - Уральск - важный транзитный транспортный коридор с выходом на порты Каспийского моря, связывающий два областных центра. В последний раз дорогу реабилитировали 15 лет назад. Конструкция трассы третьей технической категории рассчитана на проезд транспортных средств с осевой нагрузкой до 8 тонн и интенсивностью движения до 3000 автомобилей в сутки. Сегодня в Казахстане строительство и реконструкция автодорог производится с расчетной нагрузкой на ось до 13 тонн. Соответственно, модернизация является необходимым проектом для двух регионов.

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