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Экс-аким Темиртау возглавил управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области

17.08.2020, 13:50 6967
Темиртау. 17 августа. Kazakhstan Today - Экс-аким Темиртау Галым Ашимов возглавил управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.
 
Данный пост он занял сегодня, сообщается на странице patriotkaragandy в Instagram.
 
Галым Ашимов родился в 1968 году. Имеет два высших образования. В 2000 году окончил Жезказганский университет имени Байконурова. В 2017 году получил степень бакалавра техники и технологий в Карагандинском государственном техническом университете.
 
В 1989 году устроился слесарем по ремонту на Дальне-Западном руднике Жайремского ГОКа.
 
В 2000 году поступил на госслужбу. До 2001 года был акимом поселка Жайрем. После вновь вернулся в Жайремский ГОК, где в 2009 году был назначен помощником президента по логистике.
 
С 2010 по 2013 год занимал пост акима Каражала.
 
С 2013 года работал на разных должностях в управлении промышленности и индустриально-инновационного развития.
 
С конца 2013 до 2015 года был заместителем акима Карагандинской области.
 
С 2015 года до нынешнего назначения занимал пост акима Темиртау.
 

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