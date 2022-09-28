Токаев: самое главное - сохранять согласие с соседними странами

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ТУРКЕСТАН. 27 СЕНТЯБРЯ - В ходе встречи с общественностью Туркестанской области президент Казахстана прокомментировал сложившуюся миграционную ситуацию в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Казахская поговорка гласит "добрые отношения с соседями - залог спокойствия". Самое главное, чтобы мы сохраняли согласие с соседними странами. Мы от этого ничего не потеряем. В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуацией. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что в этой ситуации надо в первую очередь проявить гуманность, терпение и организованность.

У нас нет ни кризиса, ни паники. Правительство должно выполнять свою работу", - отметил президент.

Токаев при этом отметил, что приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций. Вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и обязательствами.

Он проинформировал, что с российской стороной по сложившейся ситуации будут провдены переговоры, проблема будет решаться в интересах Казахстана.

Вновь повторю: в этот сложный период нам нужны прежде всего единство и благополучие. Только сохранив мир в стране, мы сможем стабильно развиваться. Мы должны серьезно обсуждать и продуманно решать все вопросы... Сила нашего народа - в единстве, рассудительности и толерантности. Если мы не будем верны этим ценностям, нашей стране грозит большая опасность", - высказался президент.

Он подчеркнул, что территориальная целостность государств должна быть незыблема. Это ключевой принцип.

Я всегда говорил об этом открыто и четко на международной арене. Не случайно в своем недавнем выступлении с самой высокой трибуны Организации Объединенных Наций я вновь заявил об этом. В непосредственной близости от нас идет масштабная война. Помня об этом, мы должны в первую очередь думать о безопасности нашей страны", - добавил Токаев.