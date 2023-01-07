Александр Данилов покинул пост вице-министра информации и общественного развития

Президента проинформировали о ходе реализации его поручения по ликвидации финансовых пирамид

Фото: Акорда

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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, который отчитался о деятельности агентства за 2022 год, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, который отчитался о деятельности агентства за 2022 год, сообщает пресс-служба Акорды.





Касым-Жомарту Токаеву также сообщили, что при координации агентства проведена реформа национальной "антиотмывочной" системы, что позволило максимально приблизить действующее законодательство к международным стандартам ФАТФ (FATF).





Также главе государства было доложено, что ведомством проводится системная работа по минимизации вовлечения бизнеса в уголовный процесс. За последние четыре года количество регистрируемых дел сокращено более чем в два раза.





По словам Жаната Элиманова, пресечена деятельность более тысячи обнальных фирм, содействовавших посредством выписки фиктивных счет-фактур в уклонении от уплаты налогов. Ликвидировано 110 незаконных игорных заведений, 44 подпольных цеха по производству нелегальной алкогольной продукции.





Президента проинформировали о ходе реализации его поручения по ликвидации финансовых пирамид. За отчетный период заблокировано 13 тысяч веб-страниц и аккаунтов с рекламной деятельностью финансовых мошенников. Пресечена деятельность 29 финпирамид, обеспечено возмещение потерпевшим компенсации на сумму 8,3 млрд тенге. Принятые меры также обеспечили возврат активов на сумму свыше 300 млрд тенге.





По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по пресечению деятельности финансовых пирамид, мошеннических схем, а также усилить меры по защите добросовестного бизнеса и противодействию финансовым и экономическим преступлениям.



